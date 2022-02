Per affrontare il problema in maniera corretta - se preoccupa, si associa ad altri sintomi e/o non tende a risolversi - è importante rivolgersi ad un dermatologo: l'attento esame dell'unghia ed un'adeguata anamnesi sono indispensabili per una diagnosi precisa e per capire come affrontare il disturbo con gli opportuni rimedi e/o trattamenti.

Ciò può dipendere da cause di svariata origine e natura. In alcuni casi, le macchie bianche sulle unghie sono alterazioni cromatiche che segnalano la presenza di un disturbo banale (es. traumi o lesioni da manicure). Altre volte, quest'anomalia può riflettere la presenza di patologie sottostanti più o meno significative, tra le quali: invecchiamento , traumi, malattie su base immunitaria, disturbi metabolici, infezioni e malnutrizione .

Le macchie bianche sulle unghie alterano la naturale colorazione della lamina dell'unghia. Quando si parla di macchie bianche sulle unghie, si è soliti pensare a piccoli punti di colore bianco che minano l'aspetto dell'unghia. In realtà, non sempre è così, poiché le macchie possono avere aspetti differenti.

Cause

Cause Macchie Bianche sulle Unghie: Quali Sono?

Le cause che stanno alla base della formazione delle macchie bianche possono essere diverse e avere svariata origine e natura. In alcuni casi, la vera causa scatenante il disturbo non è molto chiara e la sua individuazione risulta difficile.

Il più delle volte, le macchie bianche sulle unghie rappresentano l'esito di piccole lesioni (es. manicure mal eseguita). In alcuni casi, però, se il trauma è più severo e le macchie bianche compaiono sotto la superficie dell'unghia, indicano che la lamina si è separata dal letto ungueale (onicolisi).

Macchioline, puntini o altri segni bianchi sopra, all'interno o sotto l'unghia possono segnalare anche la presenza di onicomicosi (infezioni fungine) e varie patologie cutanee, come la psoriasi o l'eczema.

Nel caso in cui, oltre alla presenza della leuconichia, le unghie sono anche più fragili, potrebbe trattarsi di ipertiroidismo (unghia di Plummer). Altre possibili cause includono malattie generali (es. cirrosi epatica, insufficienza renale, carenza di calcio, di zinco o vitamina B6) e l'assunzione di alcuni farmaci.

Microtraumi

I microtraumi sono una causa tipica di quella che viene definita come "leuconichia vera". Questo tipo di leuconichia è quella che solitamente compare nei bambini. Essa è dovuta a microtraumi (spesso nemmeno visibili) subiti dalle unghie. Le mani dei bambini, infatti, sono particolarmente soggette a subire piccoli traumi e colpi che possono alterare le cellule della lamina dell'unghia che ancora non si sono completamente maturate. Queste alterazioni provocano quindi la formazione delle macchie bianche che migrano verso l'estremità alta dell'unghia man mano che questa cresce, fino a scomparire del tutto.

Allo stesso tempo, i microtraumi possono essere responsabili delle macchie bianche sulle unghie d'individui adulti. È questo ciò che avviene, ad esempio, in caso di manicure mal eseguite o eseguite in maniera errata e troppo aggressiva (traumi da manicure). In questi casi, più che delle macchioline, sulle unghie compaiono delle vere e proprie striature boanche (leuconichia striata).

Carenze nutrizionali

Talvolta, anche una carenza di zinco e vitamina B6 può essere con-causa dello sviluppo di macchie bianche sulle unghie.

Allo stesso tempo, si ritiene che anche la carenza di calcio possa costituire una possibile causa della comparsa delle macchie bianche sulle unghie.

Patologie del fegato e del sangue

Da molte persone, la leuconichia viene considerata indice di problemi epatici (come, ad esempio, la cirrosi); mentre per altri ancora le macchie bianche sulle unghie possono costituire il segno di una predisposizione all'anemia.

In effetti, la leuconichia può costituire uno dei sintomi di diverse patologie, far cui ritroviamo, appunto, l'anemia e la cirrosi epatica.

Infezioni fungine

Altra comune causa di leuconichia sono le infezioni fungine, altrimenti note come onicomicosi.

Generalmente, le onicomicosi si sviluppano soprattutto nelle unghie dei piedi a causa dell'elevato grado di umidità (per via delle scarpe) presente in questa zona.

Tali micosi alterano il colore e l'aspetto dell'unghia in modi diversi, fra i quali ritroviamo anche la formazione di macchie bianche.

Difetti di crescita

In alcuni casi, la leuconichia viene interpretata come riflesso di una disordinata cheratinizzazione. In altri casi ancora, invece, la comparsa di macchie bianche fra le lamine può essere interpretata come un difetto nel processo di crescita ungueale in conseguenza del quale si formano bollicine d'aria tra un corneocita e l'altro: i tempi di crescita dell'unghia possono essere valutati perché le macchioline migrano all'avanzare della lamina.

Altre cause

Altra causa della leuconichia è costituita dall'uso non appropriato dello smalto. Nel dettaglio, questo tipo di leuconichia si manifesta soprattutto nelle unghie dei piedi al termine del periodo estivo, quando lo smalto viene mantenuto sull'unghia per tempi eccessivamente lunghi e viene "ritoccato" senza rimuovere quello applicato in precedenza. In questo modo, vi è il rischio che si verifichi una sorta di macerazione degli strati superficiali dell'unghia che si traduce nella comparsa di macchie bianche sulla sua superficie.

Infine, la leuconichia può esse provocata da altre condizioni patologiche, disturbi o malattie di varia gravità, fra cui ricordiamo l'onicofagia, la fluorosi, la dermatite seborroica, l'ipertiroidismo, la psoriasi e l'artrite psoriasica.