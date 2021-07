Lubrificante intimo: i 5 migliori

Lubrificante intimo I lubrificanti intimi sono dei prodotti che facilitano la penetrazione vaginale ed anale e vengono scelti da gran parte della coppie per ridurre varie problematiche come la secchezza vaginale o la frizione sull'ano. In commercio ne esistono tantissimi tipi, di marche più o meno note. Ma come si fa a scegliere i migliori e quelli più adeguati alle proprie esigenze? Ecco una guida all'acquisto dei 5 migliori lubrificanti intimi da acquistare online, in base alle caratteristiche e alle recensioni degli utenti Amazon.

Durex Naturals gel lubrificante idratante con acido ialuronico Durex Naturals Idratante è un gel lubrificante a base acquosa e senza aggiunta di fragranze, compatibile con preservativi in lattice di gomma naturale e polisoprene. La sua caratteristica principale è quella di contenere acido ialuronico prodotto a partire da ingredienti di originale vegetale. È indicato in caso di secchezza vaginale. Il gel dona un effetto di idratazione a lunga durata. Gli utenti ne consigliano l'acquisto poiché non hanno riscontrato problemi. Lo ritengono un ottimo lubrificante, che non di secca, si pulisce bene e non irrita. Suggerito anche per pelli particolarmente sensibili. Durex Naturals Gel Lubrificante Idratante con Acido Ialuronico, 100 ml da € 8,27 € 12,99 -36% Vedi l'offerta