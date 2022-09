Lovastatina: a cosa serve, quando si assume, effetti collaterali

Per poter esercitare la sua attività, la lovastatina deve essere assunta per via orale . I medicinali a base di questo principio attivo possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essi sono classificati come farmaci di fascia A , perciò, quando possibile (presenza di esenzione per patologia ), la loro dispensazione può avvenire a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

Appartenente al gruppo delle statine , la lovastatina può altresì essere utilizzata per diminuire i livelli eccessivamente alti di trigliceridi nel sangue e non solo quelli di colesterolo .

Effetti collaterali

Quali sono gli effetti collaterali della Lovastatina?

Nonostante il rischio di andare incontro allo sviluppo di gravi disturbi muscolari (soprattutto se ci si trova in presenza di condizioni predisponenti) nella maggior parte dei casi, la lovastatina viene ben tollerata e provoca effetti collaterali generalmente lievi e transitori. Fra i più comuni, ricordiamo:

Fra gli effetti collaterali meno comuni ma che si potrebbero comunque verificare, invece, ricordiamo:

Da non dimenticare, inoltre, la possibile insorgenza di reazioni allergiche in individui sensibili.

Va comunque precisato che non tutti i pazienti manifestano i suddetti effetti collaterali e, se lo fanno, potrebbero variare da individuo a individuo. Difatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti collaterali diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

Infine, è bene ricordare che non si può escludere la possibilità di comparsa di effetti collaterali non presenti nel suddetto elenco, ma riportati durante il trattamento con altri principi attivi appartenenti al gruppo delle statine. Tali effetti collaterali non verranno indicati in questo articolo. Per maggiori informazioni, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo della specialità medicinale a base di lovastatina che si deve utilizzare.

Sovradosaggio da Lovastatina

I casi di sovradosaggio da lovastatina sono generalmente rari. Tuttavia, in caso di assunzione di dosi eccessive di principio attivo è bene contattare subito il medico o rivolgersi al più vicino pronto soccorso.

Non esiste un antidoto specifico, pertanto, l'eventuale trattamento sarà solo sintomatico e di supporto.