Loperamide: A Cosa Serve ed Effetti Collaterali

Generalità Che Cos'è la Loperamide e Caratteristiche generali La loperamide è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci antidiarroici. Shutterstock Loperamide - Struttura Chimica Somministrata per via orale, la loperamide si trova all'interno di moltissimi medicinali formulati come compresse, compresse effervescenti, compresse orosolubili, capsule rigide o capsule molli. Alcuni di questi medicinali sono farmaci da banco (farmaci OTC), pertanto, possono essere liberamente acquistati senza ricetta medica; altri, invece, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) per poter essere venduti. Ad ogni modo, sono tutti classificati come farmaci di fascia C, pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino. Esempi di Medicinali contenenti Loperamide Diarstop®

Diarzero®

Dissenten®

Dissenten Antidiarrea®

Enterog Antidiarroico®

Lopemid®

Loperamide Angelini®

Loperamide Aurobindo®

Loperamide DOC®

Loperamide EG®

Loperamide Hexal®

Losipaco® (in associazione a simeticone) Nota : in questo articolo ci occuperemo delle caratteristiche principali della sola loperamide e non della loperamide associata ad altri principi attivi.

A Cosa Serve? Quando si Usa la Loperamide e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'utilizzo della loperamide è indicato per il trattamento della diarrea acuta e delle riacutizzazioni della diarrea cronica. Inoltre, alcuni medicinali contenenti loperamide sono indicati anche per ridurre la diarrea e aumentare la consistenza delle feci in seguito ad interventi di ileostomia.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Loperamide Prima di iniziare ad assumere la loperamide è necessario sapere che il principio attivo contrasta i sintomi della diarrea, ma non è in grado di curarne la causa scatenante che dovrà quindi essere individuata e opportunamente trattata. Prima di assumere il principio attivo , per altro, è necessario informare il medico se: Si soffre di colite ulcerosa;

Si hanno patologie epatiche;

Si sono recentemente assunti farmaci antibiotici. Inoltre, è importante sapere che l'uso delle loperamide deve avvenire per brevissimi periodi di tempo, al massimo due giorni. Se dopo 48 ore di trattamento non si notano miglioramenti, il medico va immediatamente allertato. L'assunzione della loperamide va immediatamente interrotta e il medico subito contattato se: Si è affetti da AIDS e si nota gonfiore addominale;

Compaiono stipsi, gonfiore, dolore dell'addome e/o occlusione intestinale. Infine, ricordiamo che poiché la diarrea determina perdita di liquidi e sali minerali, è bene reintegrare le perdite bevendo molti liquidi. NOTA BENE La loperamide può causare stanchezza, capogiri o sonnolenza, pertanto, si raccomanda cautela qualora si debbano guidare veicoli e utilizzare macchinari.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Loperamide e Altri Farmaci Prima di iniziare il trattamento con la loperamide è necessario informare il medico se si stanno assumendo o sono stati recentemente assunti: Chinidina;

Desmopressina;

Ritonavir;

Antifungini azolici come ketoconazolo e itraconazolo;

Gemfibrozil;

Farmaci che rallentano la motilità intestinale (come gli anticolinergici);

Farmaci che accelerano la peristalsi intestinale;

Farmaci inibitori del citocromo CYP450;

Farmaci inibitori della glicoproteina P. In qualsiasi caso, prima di iniziare ad utilizzare la loperamide è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. - anche se non riportati nel soprastante elenco.

Meccanismo d'Azione Come Funziona la Loperamide e Come Agisce? Come accennato, la loperamide è un principio attivo impiegato per contrastare la diarrea. Più precisamente, si tratta di un oppioide sintetico dotato di attività antidiarroica. Il principio attivo, infatti, si lega ai recettori oppioidi presenti a livello della parete intestinale. Grazie a questo meccanismo d'azione si assiste alla riduzione della peristalsi propulsiva e all'aumento del tempo di transito intestinale, con conseguente miglioramento dei sintomi della diarrea. Inoltre, la loperamide inibisce anche l'ipersecrezione di liquidi e di elettroliti attraverso la parete intestinale e aumenta il tono dello sfintere anale, la cui conseguenza consiste in una riduzione dell'incontinenza e dello stimolo.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Loperamide e in Quali Dosi? Come accennato, la loperamide è disponibile in formulazioni adatte alla somministrazione orale. I medicinali a base di questo principio attivo devono essere presi seguendo le indicazioni del medico e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere. Di seguito verranno comunque riportati, a scopo puramente illustrativo, i dosaggi solitamente impiegati in terapia. La dose iniziale generalmente impiegata negli adulti è di 3 o 4 mg (a seconda del medicinale impiegato) da assumere subito. Dopodiché, la dose da assumere è di 1,5 mg o 2 mg (sempre a seconda del medicinale impiegato) dopo ogni evacuazione di feci molli. Non appena si verifica una normalizzazione delle feci, la dose di loperamide deve essere ridotta. NON superare le dosi raccomandate dal medico e riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere. Per il corretto modo d'uso dei diversi medicinali a base di loperamide, far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo dello stesso medicinale. Per la posologia di loperamide nei pazienti pediatrici seguire le indicazioni del medico.

Gravidanza e Allattamento La Loperamide può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? In linea generale, la loperamide non deve essere utilizzata in gravidanza e durante l'allattamento al seno. Difatti, alcuni medicinali contenenti il principio attivo vengono espressamente controindicati in questa categoria di pazienti. Qualora si renda necessario l'uso della loperamide, pertanto, Le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro situazione.