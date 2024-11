Lo stress indebolisce il sistema immunitario?

In che modo lo stress impatta sul sistema immunitario?

Lo stress può innescare diversi cambiamenti fisiologici, che a loro volta possono influenzare il funzionamento del sistema immunitario. Occorre sapere, infatti, che per fronteggiare la situazione stressante, superare gli ostacoli e le minacce, l'organismo mette in atto una serie di risposte, per esempio aumenta la frequenza cardiaca e la respirazione e rallenta la digestione. Fra queste reazioni, ce ne sono anche alcune che coinvolgono la funzione immunitaria.

Ecco perché quando si è sotto stress si tende ad ammalarsi di più. Non è un caso che esista una disciplina che indaga tali connessioni: la PNEI o psiconeuroendocrinoimmunologia che studia i rapporti tra psiche, cervello, sistema endocrino e sistema immunitario.