Che cos'è la Listeriosi alimentare?

La listeriosi alimentare è una patologia infettiva (tossinfezione alimentare) che si contrae per ingestione di alimenti contaminati dal batterio Listeria monocytogenes.

Quest'ultimo è un bacillo Gram-positivo, asporigeno, privo di capsula, beta-emolitico, aerobio o anaerobio facoltativo.

L. monocytogenes è ubiquitario nell'ambiente, per tale ragione, i rischi di contaminazione durante la produzione, così come durante la preparazione degli alimenti possono essere elevati. È proprio la contaminazione di alcuni tipi di alimenti che ha dato origine all'allarme listeriosi che si è registrata in Italia nel settembre del 2022.

Quali sono gli alimenti maggiormente a rischio per contaminazione da Listeria monocytogenes?

La Listeria monocytogenes, come abbiamo già detto, è un batterio ubiquitario. Lo si può trovare nell'acqua, nel suolo e nella vegetazione. Fra i cibi che più di frequente possono essere contaminati da questo microorganismo, ricordiamo:

La listeria è in grado di resistere piuttosto bene sia alle basse temperature che all'essiccamento; per questo motivo è capace di sopravvivere - e addirittura riprodursi - anche in alimenti conservati in frigorifero a temperature che, di solito, si aggirano intorno ai 4°C (temperatura di refrigerazione). Ciò significa che un alimento conservato a simili temperature che si trova ad essere leggermente contaminato, può potenzialmente diventare una fonte fortemente contaminante.

