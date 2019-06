La liraglutide è un principio attivo incretino-mimetico utilizzato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 e nel trattamento dell'obesità e del sovrappeso . Nel primo caso, il principio attivo può essere utilizzato sia da solo che in associazione a insulina degludec o ad altri farmaci antidiabetici ; mentre nel secondo caso, si utilizza solitamente come unico principio attivo.

Indipendentemente dall'indicazione per la quale è necessario ricorrere all'uso della liraglutide, il principio attivo deve essere somministrato per via parenterale e, più precisamente, per via sottocutanea.

I medicinali a base di liraglutide possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta ripetibile limitativa - RRL (farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Il loro costo è decisamente elevato, ma trattandosi di medicinali classificati come farmaci di fascia A, essi possono essere dispensati a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Esempi di Specialità Medicinali contenenti Liraglutide

Nota: in quest'articolo si prenderanno in considerazione principalmente indicazioni, avvertenze, interazioni, posologia, effetti collaterali, uso in gravidanza e durante l'allattamento e controindicazioni della liraglutide come singolo principio attivo e non come principio attivo associato ad insulina degludec (Xultophy®).