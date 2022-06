Lipoma: Cos'è, Perché si forma e Quando Preoccuparsi

Il lipoma rappresenta non solo la forma più comune di tumore benigno del tessuto adiposo , ma anche la condizione neoplastica non cancerosa maggiormente diffusa tra tutti i tessuti molli.

Si tratta di un accumulo di cellule adipose causato da un loro abnorme e non controllato sviluppo, da cui risulta la formazione di masse molli e lobulate , generalmente circondate da capsule fibrose . Solitamente, i lipomi non sono dolorosi, ma, in alcuni casi, aumentando di dimensione, possono causare disturbi da compressione .

Un'altra teoria mette, invece, in relazione il lipoma con l' alterazione dei geni dell'obesità , ma anche in tal caso mancano riscontri scientifici. Altre associazioni riscontrate in associazione ai lipomi sono quelle con diabete mellito e dislipidemia , cioè un livello elevato di lipidi ( colesterolo e/o trigliceridi ).

Altri studiosi reputano, invece, più attendibile la teoria secondo cui un trauma di entità relativamente consistente rappresenterebbe la causa principale del lipoma; nel caso in cui la neoplasia sia già in atto, un evento traumatico potrebbe potenziare la progressione dello stesso ( lipoma post-traumatico ).

Un'altra classificazione dei lipomi può essere effettuata sulla base dell' area del corpo in cui essi si manifestano. In questo caso, possiamo distinguere:

I tipi di lipomi attualmente conosciuti sono molteplici e possono essere classificati in funzione di diversi fattori. Ad esempio, essi possono essere suddivisi in base all'aspetto delle cellule che li compongono e in base al tipo di tessuti coinvolti . Difatti, esistono delle varianti di lipoma che - oltre ad essere costituiti da grasso - sono costituiti anche da altre tipologie di tessuti. A questo proposito, possiamo ricordare:

I lipomi possono svilupparsi in qualsiasi area dell'organismo e si manifestano in entrambi i sessi, ma con frequenza maggiore negli uomini rispetto alle donne. Inoltre, la formazione di questi tumori benigni sembra essere più frequente nei pazienti che hanno superato i cinquant'anni d'età.

Sintomi e complicanze

Sintomi Lipoma: come si manifesta?

Aldilà della formazione di un rilievo sottocutaneo dalla consistenza molle e mobile al tatto, i lipomi - di norma - non provocano altri sintomi. Spesso e volentieri, non sono nemmeno visibili e restano invariati e asintomatici per tutta la durata della vita del paziente.

Altri ancora, invece, possono crescere suscitando preoccupazione poiché - a seconda della zona in cui si manifestano e a seconda dell'entità dell'aumento di volume - potrebbero diventare pericolosi mettendo a serio rischio la salute del paziente (basti pensare, ad esempio, ai lipomi meningei o cardiaci).

Infine, i lipomi potrebbero provocare dolore nel caso in cui, crescendo, si trovino a comprimere terminazioni nervose. Nel peggiore - e fortunatamente più raro - dei casi, invece, il dolore potrebbe costituire il segno dell'avvenuta conversione in una forma tumorale maligna.

Possibili complicazioni

Come accennato, per quanto sia un avvenimento raro, non è impossibile che un lipoma possa evolversi e complicarsi portando alla formazione di un tumore maligno. Quando ciò avviene si parla di liposarcoma.

Lipoma: quando preoccuparsi?

Dal momento che la trasformazione in tumore maligno non può essere del tutto esclusa, è sempre bene tenere sotto controllo il lipoma, in modo da individuare eventuali cambiamenti o alterazioni delle sue caratteristiche che potrebbero rappresentare un campanello dall'arme.

Nel dettaglio, è necessario consultare il medico se il lipoma: