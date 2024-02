Che cos'è il Lipofilling? l lipofilling è una procedura di chirurgia estetica grazie alla quale è possibile ottenere un rimodellamento del corpo e un aumento del volume di zone svuotate o ritenute poco sporgenti. Conosciuto anche come "intervento di lipostrutturazione", il lipofilling prevede l'aspirazione di una nota quantità di grasso da una zona cosiddetta "donatrice" (grasso autologo) e il successivo trapianto dello stesso in una differente area "svuotata" o poco sporgente. Con questa particolare tecnica, pertanto, l'adipe prelevato dal corpo viene reintrodotto nella sede desiderata proprio come fosse un comune filler; in questo caso, però, il filler è una sostanza naturalmente prodotta dal proprio corpo. Shutterstock

A cosa serve il Lipofilling? Come abbiamo detto, lo scopo del lipofilling è il rimodellamento corporeo effettuato attraverso il prelievo di grasso autologo con il quale vengono riempite le zone svuotate o ritenute non armoniche e con il quale possono essere corretti alcuni inestetismi del tempo, come ad esempio, le rughe. Le applicazioni del lipofilling possono quindi essere diverse; più nel dettaglio, il suo impiego può rivelarsi utile per: Volumizzare le labbra sottili;

Rimodellare e volumizzare un seno poco pronunciato e/o cadente;

Riempire zone svuotate, come ad esempio, glutei o polpacci;

Ridefinire e rimodellare il volto, con particolare riferimento a zigomi, mento e guance;

Appianare le rughe. In funzione dell'area trattata, è possibile distinguere il lipofilling viso dal lipofilling corpo. Oltre che per fini estetici, il lipofilling può essere utilizzato anche in campo medico. Nel dettaglio, l'intervento di lipostrutturazione potrebbe rivelarsi utile anche nei seguenti casi: Correzione di difetti post-traumatici/chirurgici;

Guarigione delle piaghe da decubito;

Riempimento di aree cicatriziali;

Correzione di fibrosi tissutale.

Caratteristiche e differenza con altri filler Quali sono le caratteristiche del lipofilling e in cosa si differenzia dai filler comuni? L'ideologia del lipofilling ricalca quella dei filler comuni: ritoccare gli inestetismi tipici dell'età, rimodellare i volumi perduti e correggere le imperfezioni delle pelle. Ciò che cambia, è la sostanza che viene inoculata: mentre nei comuni filler, l'acido ialuronico ed il collagene sono le sostanze "riempitive" più utilizzate e più richieste in assoluto, il lipofilling si avvale di tessuto adiposo (grasso) prelevato direttamente dal corpo del paziente stesso. In queste circostanze, il rischio di intolleranza/reazione alla sostanza inoculata si riduce rispetto all'impiego di altre tipologie di filler. Inoltre, mentre i filler all'acido ialuronico ed al collagene sono completamente riassorbibili (l'effetto ringiovanimento svanisce dopo 3-12 mesi dal trattamento), il lipofilling può talvolta esser considerato un trattamento semi-permanente. Difatti, solo una percentuale del grasso trapiantato viene riassorbito (30-40%): la maggior parte di esso, rimane in situ. Tuttavia, per raggiungere il massimo dell'effetto desiderato, un solo trattamento di lipofilling non è generalmente sufficiente, ma ne occorrono diversi che verranno concordati con il chirurgo estetico.

Prima dell'intervento La visita pre-operatoria è indispensabile sia per definire le aspettative che per pianificare accuratamente l'intervento ed eventualmente individuare la presenza di controindicazioni alla sua esecuzione. In questo contesto è necessario informare il medico sulla presenza di qualsivoglia tipo di disturbo o malattia, attuale o pregressa (anche di poco conto), così come è importante riferire eventuali terapie farmacologiche in atto o recentemente terminate. Prima di sottoporsi al lipofilling è inoltre necessario dichiarare anche eventuali altri trattamenti estetici/chirurgici cui ci si è precedentemente sottoposti. Infine, sarà necessario firmare un modulo in cui dichiara di essere stata informata su finalità, modalità e possibili rischi dell'intervento, prestando il proprio consenso all'esecuzione del lipofilling. Chiaramente, prima dell'esecuzione dell'intervento, sarà indispensabile seguire scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dal medico chirurgo (ad esempio, smettere di fumare o comunque astenersi dal fumo nelle 4 settimane antecedenti e nelle 8 settimane dopo l'intervento di lipofilling - il fumo, infatti, altera la micro-circolazione e può portare a complicanze - interrompere l'assunzione di eventuali farmaci, ecc.).

Come si fa il Lipofilling? L'intervento di lipofilling viene normalmente eseguito in anestesia locale con sedazione, in regime di day hospital. Tuttavia, specialmente nel lipofilling corpo, in alcuni casi il medico può decidere di sottoporre il paziente ad un'anestesia generale. In questa situazione, naturalmente, il tempo di degenza aumenterà. Ad ogni modo, solitamente, è sufficiente una notte di ricovero. Una volta preventivata la tipologia di anestesia da praticare, il medico potrà procedere con l'esecuzione dell'intervento. Dapprima, si procede con l'aspirazione di una nota quantità di tessuto adiposo (grasso) mediante una cannula sottile munita di una speciale punta, disegnata appositamente per evitare di danneggiare o lesionare la zona. Nella maggior parte dei casi, il grasso viene prelevato da zone in cui esso è abbondantemente presente, come la sede sottocute di fianchi, addome, glutei, cosce esterne o ginocchio. Dopo aver prelevato il grasso autologo, sarà necessario sottoporlo a centrifugazione per purificarlo, in maniera tale da separarlo dal sangue e dai fluidi fuoriusciti per rottura di alcuni adipociti. Una volta purificato il grasso autologo si potrà procedere impiantandolo nella zona desiderata, servendosi di una cannula ancora più sottile. La durata dell'operazione varia in funzione del tipo e dell'estensione delle aree da trattare. In linea di massima, l'intervento di lipofilling dura dai trenta minuti fino alle due ore circa. Infine, ad operazione conclusa, il chirurgo applicherà nelle aree trattate un adeguato bendaggio elasto-compressivo allo scopo di prevenire effetti collaterali, quali edemi ed ematomi.

Dopo l'intervento Come accennato, subito dopo l'intervento, al paziente verranno applicati dei bendaggi elasto-compressivi che saranno rimossi dal chirurgo dopo un determinato periodo di tempo, variabile in funzione dell'area trattata. Nell'immediato periodo post-operatorio, il paziente può andare incontro ad alcuni effetti indesiderati come indolenzimento e dolore dell'area trattata. Generalmente, tali effetti sono controllabili con l'assunzione di farmaci antidolorifici che potranno essere prescritti dal medico, se necessari. Naturalmente, sono previste visite mediche di controllo, allo scopo di monitorare costantemente i processi di guarigione. La frequenza di tali visite verrà stabilita dal medico chirurgo. Il ritorno alle normali attività quotidiane, solitamente, può essere effettuato dopo 2-4 settimane dall'intervento, ma - anche in questo caso - tale periodo è fortemente influenzato dal tipo e dall'estensione dell'area trattata. Il risultato del lipofilling può essere pienamente osservato solo dopo 8-12 settimane dall'intervento.

Interventi associati Quali altri interventi si possono eseguire insieme al lipofilling? Il lipofilling può essere associato a diversi altri interventi di chirurgia estetica. Ad esempio, al fine di ottenere risultati migliori, non è cosa insolita che il lipofilling viso venga eseguito in associazione ad un intervento di lifting. Ancora, il lipofilling viene frequentemente associato ad interventi quali liposuzione, blefaroplastica, gluteoplastica, malaroplastica, ecc.

Risultati e vantaggi I risultati che si ottengono con il lipofilling sono generalmente buoni e riscuotono sempre un buon livello di soddisfazione nei pazienti che vi si sottopongono. Inoltre, questa tecnica di chirurgia estetica presenta una serie di vantaggi da non sottovalutare, quali: Assenza di reazioni allergiche in seguito all'inoculazione del "filler adiposo", poiché il grasso prelevato appartiene allo stesso paziente;

Risultati permanenti (generalmente, dopo l'esecuzione di due o tre interventi, a causa del parziale riassorbimento che si verifica nel primo periodo successivo all'operazione);

Ottenimento di un effetto ringiovanente e riempitivo del tutto naturale.

Effetti collaterali e complicazioni Il decorso post-operatorio del lipofilling potrebbe generare un certo disagio fisico, provocato dalla percezione di dolenzia e gonfiore nelle aree in cui il grasso è stato prelevato e ri-inoculato. La formazione di piccoli ematomi ed ecchimosi nei giorni immediatamente seguenti all'intervento deve essere considerata un fenomeno pressoché normale. Alcuni pazienti accusano anche un lieve rialzo termico (febbricola) nei primi 2-3 giorni successivi all'intervento. Tra gli altri effetti collaterali che potrebbero insorgere in seguito all'esecuzione del lipofilling, ricordiamo: Iperpigmentazione della pelle nelle sedi trattate: si raccomanda di non esporsi al sole nei 4 mesi successivi al lipofilling;

Allergia ai farmaci utilizzati;

Edema o gonfiore delle aree trattate (che tende a risolversi nell'arco di 15-30 giorni);

Malessere generale;

Possibile riassorbimento del grasso trapiantato dopo pochi mesi dal lipofilling. Ad ogni modo, in caso di comparsa di qualsiasi tipo di effetto o sintomo, è opportuno contattare immediatamente il medico.