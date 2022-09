Linfoma Non Hodgkin: Cos’è? Cause, Sintomi e Terapia

I linfomi non Hodgkin sono convenzionalmente chiamati così in contrapposizione al linfoma di Hodgking . La principale differenza tra linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin sta nell'assenza, in questi ultimi, di un particolare tipo di cellule anomale, chiamate Reed-Sternberg : la differenza istologica, seppur apparentemente irrisoria, è assolutamente sostanziale ai fini diagnostici ed operativi. Infatti, solamente attraverso la biopsia del linfoma, oppure tramite l'analisi molecolare, il medico riesce a diagnosticare in modo corretto la malattia e la tipologia di linfoma, allo scopo di trovare la soluzione terapeutica più consona ed efficace.

I linfomi non Hodgkin sono un gruppo eterogeneo di tumori maligni caratterizzati dalla proliferazione di cloni neoplastici della filiera linfocitaria il cui quadro clinico appare – nella maggior parte dei casi – contraddistinto da un coinvolgimento dell'apparato linfoghiandolare . Per tale motivo, i linfomi di Hodgkin vengono talvolta etichettati come "neoplasie solide" del sistema immunitario .

Il linfoma non Hodgkin è una neoplasia maligna di derivazione linfocitaria, cioè si può sviluppare in diversi organi a partire dai linfociti B e dai linfociti T .

Il linfoma non Hodgkin può colpire qualsiasi fascia di età, ma oltre la metà dei casi riguarda persone con più di 65 anni. In Italia, l'incidenza riguarda il 3-5% di tutte le neoplasie maligne.

Sono state collegate ad un aumento del rischio di linfoma non Hodgkin anche le malattie autoimmuni (come l' artrite reumatoide , il lupus eritematoso sistemico , la malattia di Sjogren), le infezioni (es. virus di Epstein-Bar, virus dell' herpes umano 8 ecc.), eccessiva esposizione ai raggi UV solari o artificiali, contatto od esposizione ad agenti chimici (es. solventi, disinfettanti irritanti, acidi, pesticidi) sono possibili fattori predisponenti il linfoma non Hodgkin.

Si è inoltre registrata una connessione tra i linfomi non Hodgkin e l' AIDS : infatti, sembra ci sia un aumento d'incidenza dei tumori non Hodgkin nelle persone affette da immunodeficienza da AIDS.

I linfociti B e i linfociti T rappresentano il target del linfoma non Hodgkin: sono globuli bianchi che appartengono al sistema immunitario; quando essi cominciano a riprodursi in maniera indiscriminata e sregolata nei linfonodi , e nelle altre aree dell'organismo, si manifesta il linfoma. I linfomi non Hodgkin si presentano attraverso un consistente ingrossamento delle ghiandole linfatiche su collo, ascelle ed inguine; tuttavia, anche altri organi, tra cui stomaco , intestino , cute e sistema nervoso centrale , possono essere coinvolti dalla malattia.

Sintomi e sopravvivenza

A differenza della maggior parte dei linfomi, la febbre e le eccessive sudorazioni notturne non si rivelano quasi mai di consistente entità, pur rimanendo sintomi tipici della fase avanzata del linfoma non Hodgkin. I linfomi non Hodgkin, come del resto la maggior parte dei linfomi in genere, possono presentare sintomi od essere assolutamente asintomatici nella fase acuta: in alcune forme di linfoma non Hodgkin, il paziente non percepisce alcun tipo di disturbo, di conseguenza la neoplasia può rimanere silente per lunghi periodi.

In altri casi, invece, i linfomi non Hodgkin possono manifestarsi improvvisamente, in modo aggressivo e dolente; potrebbero risultare fatali e il decesso del paziente potrebbe avvenire entro poche settimane.

Sintomi Linfoma non Hodgkin: come si manifesta?

Tra i sintomi più comuni all'esordio dei linfomi non Hodgkin, vi è una linfoadenopatia periferica asintomatica. Rispetto al linfoma di Hodgkin, vi è una maggiore probabilità sia presente una malattia disseminata al momento della diagnosi (a causa dei linfociti trasformati in circolo).

Sintomi associati ai linfomi non Hodgkin comprendono:

A livello addominale, la malattia può causare gonfiore e ingrossamento degli organi coinvolti (es. milza o stomaco), con nausea e sazietà precoce. Se il linfoma interessa il torace, invece, si possono manifestare dolore al petto, tosse persistente e difficoltà a respirare.