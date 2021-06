Il linfoma di Hodgkin è noto anche come sindrome di Hodgkin o linfogranuloma maligno; la malattia porta il nome dello scopritore, Thomas Hodgkin , che nel 1832 descrisse per la prima volta questa forma neoplastica.

Cause e Patogenesi

Quali sono le Cause del Linfoma di Hodgkin?

Il linfoma di Hodgkin è causato da un cambiamento (mutazione) del DNA dei linfociti B (un tipo di globuli bianchi). La causa precisa per cui quest'evento di verifica è ancora oggetto di approfondimenti.

Tuttavia, è noto che nell'insorgenza del linfoma di Hodgkin gioca un ruolo importante la predisposizione genetica associata fattori ambientali e infettivi (precedente contagio con il virus di Epstein-Barr). Inoltre, è stata riscontrata una correlazione con le alterazioni del sistema immunitario che indeboliscono le normali difese dell'organismo.

Il rischio di ammalarsi aumenta in presenza di familiari di primo grado già colpiti dalla malattia.

Linfoma di Hodgkin: Patogenesi

Il linfoma di Hodgkin si differenzia da tutti gli altri tipi di tumori del sistema linfatico per la presenza di cellule anomale - chiamate Reed-Sternberg - che non si sviluppano nelle altre neoplasie linfatiche (da qui l'appellativo "non Hodgkin" per tutti i tumori linfatici che non presentano cellule Reed-Sternberg).Questi elementi cellulari distintivi del linfoma di Hodgkin sono un tipo di linfocita B, spesso caratterizzato da due nuclei distinti, che si riscontra in un contesto eterogeneo di numerose altre cellule non tumorali.

Altra caratteristica è che la malattia interessa soprattutto i distretti linfonodali, estendendosi tra linfonodi vicini: ossia il linfoma di Hodgkin non si localizza generalmente nelle aree extra-linfatiche, ma tende a diffondere le cellule maligne negli organi linfatici.

Per chiarire, l'OMS ha realizzato una classificazione inerente alle varie forme di linfoma Hodgkin: classico (in cui si verifica deplezione dei linfociti, sclerosi nodulare, eterogeneità cellulare e sovrabbondanza di linfociti), linfocitario-nodulare, e linfoma di Hodgkin inclassificabile (non riporta sintomatologia affine né al linfoma classico, né a quello linfocitario-nodulare).