Cos'è il linfodrenaggio? Il linfodrenaggio - anche noto come drenaggio linfatico manuale - è una particolare tecnica di massaggio che viene praticata in quelle aree corporee in cui vi è un ristagno di fluidi imputabile ad una riduzione della circolazione linfatica. Attraverso una serie di manipolazioni, il linfodrenaggio favorisce il riassorbimento dei fluidi ristagnanti e stimola il flusso linfatico. Come si vedrà nel corso dell'articolo, sono diverse le tecniche ad oggi disponibili per effettuare il drenaggio linfatico manuale, naturalmente, tutte sviluppate basandosi su un accurato studio dell'anatomia e della funzione del sistema linfatico. Shutterstock

A cosa serve? Per cosa si usa il linfodrenaggio? Lo scopo del linfodrenaggio è quello di favorire la circolazione linfatica, favorendo la risoluzione di eventuali ristagni che si sono venuti a creare in determinate zone del corpo. Per questo motivo, il ricorso al drenaggio linfatico manuale può essere utile in diversi casi e, nella pratica clinica, può essere applicato in presenza di svariate condizioni, quali ad esempio: Edemi di varia natura, per favorirne il riassorbimento (ad esempio, edemi post-chirurgici - inclusi quelli conseguenti interventi di chirurgia estetica o interventi di chirurgia per la rimozioni di neoplasie maligne - edemi post-traumatici , ecc.);

, ecc.); Linfedema di vario tipo (ad esempio, linfedema primario, linfedema secondario, ecc.);

Ristagni venosi a livello degli arti inferiori, insufficienza venosa;

Ritenzione idrica;

Lipedema e sue conseguenze;

Ematomi;

Patologie di natura reumatica;

Ulcere della pelle. Il linfodrenaggio, inoltre, viene anche proposto per contrastare inestetismi la cui formazione può essere correlata ad un ristagno eccessivo di liquidi.

Come si fa il linfodrenaggio? Il linfodrenaggio si attua tramite applicazione di un leggero movimento pressorio sulla cute che deve essere lento e delicato, senza provocare dolore. Lo scopo di tali leggere pressioni è quello di determinare lo stiramento dei tessuti sottocutanei e della muscolatura liscia che compone i vasi linfatici, naturalmente, senza danneggiarli o provocare traumi di alcun tipo. Chiaramente, in questo contesto è fondamentale che l'operatore che eseguirà il linfodrenaggio non solo possieda un'ottima padronanza della tecnica di manipolazione in sé, ma che abbia anche una conoscenza approfondita del circolo linfatico e delle zone da trattare. Solo in questo modo, infatti, si potrà avere la garanzia che il drenaggio linfatico manuale venga effettuato in maniera corretta e sicura. Ad ogni modo, le manipolazioni - leggere, lente e ripetitive - generalmente partono dal collo e dall'addome, in corrispondenza dei linfonodi qui presenti. I movimenti vengono poi gradualmente spostati verso le aree corporee che si necessita trattare, avendo cura di seguire il fisiologico percorso del sistema linfatico. In qualsiasi caso, il trattamento deve iniziare dai linfonodi funzionanti di modo che possano ricevere i fluidi in eccesso derivanti dal trattamento delle zone in cui è presente il ristagno che si vuole risolvere, partendo dalle zone prossimali per poi procedere verso quelle distali. Tecniche e metodi Da quando il drenaggio linfatico manuale è stato messo a punto dal fisioterapista E. Vodder (vedi capitolo "Cenni di storia del linfodrenaggio"), si sono sviluppate diverse tipologie di scuole e tecniche di linfodrenaggio. Fra queste, ricordiamo: Il metodo di Vodder : è il metodo messo a punto dal fisioterapista danese grazie al quale il linfodrenaggio si è diffuso. Si caratterizza per l'esecuzione di movimenti rotatori, manovre di svuotamento, movimenti circolari e manovre di pompaggio.

: è il metodo messo a punto dal fisioterapista danese grazie al quale il linfodrenaggio si è diffuso. Si caratterizza per l'esecuzione di movimenti rotatori, manovre di svuotamento, movimenti circolari e manovre di pompaggio. Il metodo Leduc : prevede l'esecuzione di un minor numero di movimenti rispetto al metodo Vodder e si avvale di differenti protocolli terapeutici che variano in funzione del tipo di disturbo che si necessita trattare. Questo metodo prevede dapprima l'esecuzione di manovre che richiamano e raccolgono il fluido linfatico che verrà poi reindirizzato verso il circolo linfatico con le manovre successive.

: prevede l'esecuzione di un minor numero di movimenti rispetto al metodo Vodder e si avvale di differenti protocolli terapeutici che variano in funzione del tipo di disturbo che si necessita trattare. Questo metodo prevede dapprima l'esecuzione di manovre che richiamano e raccolgono il fluido linfatico che verrà poi reindirizzato verso il circolo linfatico con le manovre successive. Il metodo di Foldi: si tratta di un'estensione della tecnica messa a punto da Vodder e si caratterizza per l'alternanza di movimenti circolari delle mani a momenti di relax. Ulteriori metodi sono rappresentati dal metodo di Asdonk e dal metodo di Casley-Smith. Tutte queste metodiche si differenziano principalmente per il tipo di movimenti eseguiti, tuttavia, esse si basano sui medesimi principi fondamentali sopra descritti e comprendono l'esecuzione di manipolazioni e manovre lente, leggere e circolari, che seguono il flusso del sistema linfatico e che non causano dolore, arrossamento o irritazione della pelle n corrispondenza dell'area trattata. Quanto dura il linfodrenaggio? La durata di una seduta di linfodrenaggio può variare in funzione di diversi fattori, come l'area e il disturbo da trattare. Ad ogni modo, indicativamente, una seduta di drenaggio linfatico manuale può avere una durata variabile fra i 15 e i 60 minuti circa. Lo sapevi che… Per incrementare gli effetti determinati dal drenaggio linfatico manuale è possibile abbinare alle manipolazioni tecniche di respirazione diaframmatica. Per il trattamento di alcuni disturbi, invece, il linfodrenaggio può essere associato ad altri trattamenti nell'ambito di un approccio terapeutico più complesso.

A chi rivolgersi? Il linfodrenaggio è una tecnica che richiede una conoscenza approfondita del sistema linfatico e delle condizioni per le quali questo tipo di messaggio viene effettuato. Per questa ragione, è molto importante che il drenaggio linfatico manuale venga effettuato da un fisioterapista esperto e adeguatamente formato per l'esecuzione di questo tipo di manipolazioni. Questa figura specializzata, infatti, saprà valutare le problematiche che interessano il paziente e - tenendo conto delle sue aspettative - potrà capire se, come e quando applicare il linfodrenaggio.

Risultati ed efficacia I risultati che ci si prefigge di ottenere con il linfodrenaggio, come già detto, consistono sostanzialmente nell'eliminazione dei ristagni linfatici e nella stimolazione della stessa circolazione linfatica. A questo proposito, è importante precisare che, generalmente, non è sufficiente una singola seduta per avere risultati. Il numero e la durata delle sedute verranno, pertanto, stabilite dal fisioterapista sulla base del disturbo che si necessita trattare. Se dopo diverse sedute non si vedono risultati e/o se la condizione che ha richiesto l'impiego del linfodrenaggio peggiora, è necessario rivolgersi al medico . Oltre al beneficio atteso in termini di riduzione del ristagno di fluidi, il linfodrenaggio può anche rivelarsi un'esperienza rilassante e piacevole per il paziente che, di conseguenza, ne può trarre beneficio anche da un punto di vista psicologico ed emotivo e non solo fisico. Il linfodrenaggio è davvero efficace? Il materiale disponibile ad oggi in letteratura scientifica non sembra essere al momento in grado di dare una risposta definitiva a questa domanda: mentre alcuni studi sostengono l'utilità in determinati campi di applicazione, altri si manifestano più cauti nell'affermare che il linfodrenaggio possa avere un'utilità maggiore rispetto ad altre forme di trattamento.