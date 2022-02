Linfedema: Sintomi e Terapie

In questa trattazione conclusiva, dopo aver elencato e descritto i sintomi ricorrenti, analizzeremo le terapie attualmente disponibili. Tuttavia, ricordiamo che non esiste alcuna cura totalmente risolutiva per il linfedema: l'obiettivo della terapia è essenzialmente ridurre quanto possibile l'edema, e migliorare sintomi e disturbi funzionali causati dall'occlusione linfatica.

Tipico degli arti inferiori o superiori, il linfedema è l'immediata conseguenza di un blocco o di una compromissione del sistema linfatico . In base alle cause scatenanti - analizzate nel precedente articolo - il linfedema viene distinto in primario e secondario.

Il lindefema non è una malattia dolorosa in sé; piuttosto, il " dolore " riportato dai pazienti è riferito alla costante sensazione di oppressione , conseguenza del gonfiore localizzato .

Chiaramente, non tutti i linfedemi sono uguali: il gonfiore può essere più o meno importante in base alla gravità della condizione . In alcuni pazienti, si osserva un lieve gonfiore dell'arto colpito, mentre in altri il quadro clinico può degenerare in vera e propria elefantiasi .

Il linfedema è tipicamente asimmetrico , ovvero compare in un solo arto . Tuttavia, alcuni pazienti sviluppano il linfedema in entrambe le gambe o le braccia: in simili circostanze, un arto risulta visibilmente più gonfio dell'altro.

Anche nelle patologie appena elencate l'edema costituisce un sintomo assai ricorrente; in simili circostanze, il ristagno di liquidi coinvolge però entrambi gli arti . Nel linfedema - ricordiamolo ancora una volta - il gonfiore tende a colpire - solamente o perlomeno in prevalenza - un singolo arto.

La diagnosi differenziale dev'essere posta con tutte le patologie contrassegnate da edema. Come analizzato, il linfedema tende a colpire un unico arto (unilateralità o asimmetria della patologia): questo aspetto è di primaria importanza per distinguere il linfedema da altre patologie più gravi. La diagnosi differenziale dev'essere posta con edemi dipendenti da:

* Linfoscintigrafia : è una tecnica diagnostica di imaging, utile per ottenere un'immagine generale del sistema linfatico ( linfonodi e vasi linfatici). Questo test viene eseguito mediante l'iniezione di sostanze radioattive (radiocolloide), direttamente nella regione sottocutanea relativa al distretto linfatico da analizzare. La registrazione delle immagini permette di studiare i linfonodi e l'eventuale compromissione del sistema linfatico, evidenziando i settori in cui la linfa ristagna.

Trattamento

L'obiettivo della terapia del linfedema è ripristinare la funzione, ridurre la sofferenza fisica e psicologica e prevenire lo sviluppo di infezioni. Nel linfedema secondario, anche l'eziologia sottostante (cioè, neoplasia, infezione) deve essere adeguatamente trattata, al fine di alleviare l'ostruzione linfatica.

Linfedema: Qual è il Trattamento previsto?

Per il linfedema non esiste una cura definitiva. Tuttavia, i pazienti affetti devono comunque seguire un preciso programma terapeutico, per ridurre l'edema e migliorare i disturbi funzionali determinati dalla patologia.

Shutterstock

Il linfodrenaggio manuale costituisce uno dei pilastri della terapia: mediante questo massaggio manuale, il sistema linfatico viene stimolato meccanicamente. Il linfodrenaggio è una tecnica estremamente efficace per ridurre il gonfiore del linfedema: i linfonodi vengono "svuotati", pertanto è favorito il drenaggio della linfa stagnante dai tessuti. Lo svuotamento delle stazioni linfonodali migliora, di riflesso, la cinetica dell'intero circolo linfatico.

Anche il bendaggio, la pressoterapia e l'utilizzo di tutori elastici costituiscono accorgimenti terapici indicati per ridurre l'edema.

Quando due o più trattamenti (appena elencati) vengono combinati, si parla di terapia complessa decongestiva (CPD).

La terapia complessa decongestiva non dev'essere eseguita nei pazienti ipertesi, diabetici, affetti da paralisi, insufficienza cardiaca, infezioni acute della pelle, cancro o trombosi.

Chiaramente, è necessario risalire alla causa scatenante il linfedema: ad esempio, nel caso venga diagnosticata una linfangite batterica sottostante, occorre intraprendere una terapia antibiotica specifica.

Terapie Conservative del Linfedema

Le misure conservative per la gestione del linfedema includono quanto segue:

Mantenimento di un'adeguata igiene e cura della pelle

Uso di terapia complessa decongestiva (trattamento di prima linea) e calze compressive

Perdita di peso (se in sovrappeso)

Evitare i traumi

Evitare gli indumenti costrittivi

Elevazione dell'arto colpito

Farmaci per la Cura del Linfedema

Per gestire il linfedema, possono essere, qualora necessario, essere prescritti i seguenti farmaci sono usati:

Benzopironi (es. cumarina, flavonoidi)

Agenti retinoidi (es. acitretina, tazarotene topico)

Antielmintici

Prodotti topici per la pelle (es. lozione di lattato di ammonio, urea topica)

Antibiotici (es. cefazolina, clindamicina, penicillina G)

Chirurgia Linfedema

Alcuni linfedemi richiedono un intervento chirurgico per rimuovere un tessuto in eccesso dall'arto colpito da linfedema. Le procedure si suddividono in interventi chirurgici fisiologici (per migliorare il drenaggio linfatico) ed escissionali (rimozione dei tessuti colpiti per ridurre il carico correlato al linfedema). Nonostante l'operazione chirurgica possa alleviare il gonfiore in modo significativo, il trattamento è palliativo, non curativo e non ovvia alla necessità di continuare la terapia medica.

L'intervento chirurgico è riservato ai pazienti che non migliorano con misure conservative o per i casi in cui l'arto è così grande da compromettere le attività quotidiane e impedire il successo di una gestione conservativa.