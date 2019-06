Poiché non vi sono dati in merito alla sicurezza d'uso del linagliptin nelle donne in gravidanza, a scopo precauzionale, è preferibile evitare la somministrazione di linagliptin alle gestanti.

Studi su animali hanno evidenziato che il linagliptin o suoi metaboliti possono essere escreti nel latte materno. Per tale ragione, non è possibile escludere l'insorgenza di eventuali danni nel bambino. Il medico dovrà quindi decidere se per la paziente è meglio interrompere l'allattamento al seno e proseguire con l'assunzione del linagliptin, oppure se modificare la terapia antidiabetica.