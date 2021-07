Linaclotide: A Cosa Serve ed Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è la Linaclotide e caratteristiche generali La linaclotide è un principio attivo appartenente alla categoria dei farmaci per la costipazione che trova impiego nell'ambito della terapia sintomatologica della sindrome dell'intestino irritabile. Shutterstock Somministrata per via orale, ad oggi (luglio 2021) nel nostro Paese la linaclotide si trova all'interno di un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Constella®. Per essere venduto, tale medicinale necessita di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) ed essendo classificato come farmaco di fascia C, il suo costo è a totale carico del cittadino.

A Cosa Serve Quando si usa la Linaclotide e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? Come accennato, l'uso della linaclotide è indicato nei pazienti adulti per il trattamento dei sintomi della sindrome dell'intestino irritabile di grado da moderato a grave con costipazione. Tali sintomi possono variare da persona a persona, ma generalmente includono: Dolori addominali o dolore di stomaco;

Gonfiore;

Defecazione poco frequente con feci dure e piccole.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Linaclotide Prima di iniziare ad assumere la linaclotide è molto importante informare il medico se si soffre di patologie infiammatorie intestinali - come ad esempio il morbo di Crohn o la colite ulcerosa - poiché l'uso della linaclotide in questi casi non è raccomandato. Prima di iniziare il trattamento, inoltre, il medico dovrà escludere la presenza di altre malattie che possono causare sintomi analoghi a quelli indotti dalla sindrome dell'interstino irritabile. A tal proposito, pertanto, è fondamentale comunicare al medico se si notano variazioni o irregolarità nei sintomi che si manifestano. Durante il trattamento con linaclotide, invece, è necessario: Interrompere l'assunzione del medicinale e contattare il medico se si manifesta diarrea grave o prolungata (evacuazioni frequenti e feci liquide per 7 giorni o oltre); in simili condizioni è indispensabile, inoltre, accertarsi di assumere molti liquidi per compensare la perdita di liquidi ed elettroliti (come il potassio) dovuta alla diarrea.

Contattare subito il medico in caso di comparsa di sanguinamento intestinale o rettale.

Informare subito il medico e prestare attenzione se si manifesta diarrea grave o prolungata e si è affetti da altre patologie come, ad esempio, ipertensione, precedente malattia legata al cuore e ai vasi sanguigni (per esempio, precedenti attacchi cardiaci) o diabete. Nota bene La linaclotide non deve essere utilizzata in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età.

Come Agisce Come Funziona la Linaclotide e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La linaclotide espleta la sua azione terapeutica legandosi al recettore della guanilato ciclasi C (GC-C) sul quale è capace di esercitare un'azione agonista. Una volta assunta, quindi, la linaclotide si lega al recettore della GC-C sulla superficie luminale dell'epitelio intestinale, attivandolo. Così facendo, il principio attivo è in grado di determinare una riduzione della sensazione di dolore, un aumento del fluido intestinale (che può quindi ammorbidire le feci) e un incremento della peristalsi. Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Linaclotide e in Quali Dosi? La linaclotide è disponibile in forma di capsule da assumere per via orale. Il medicinale che la contiene deve essere preso seguendo sempre le indicazioni fornite dal medico; ad ogni modo, di seguito riporteremo, a scopo puramente illustrativo, le dosi abitualmente impiegate in terapia. Il dosaggio raccomandato è di una capsula contenente 290 microgrammi (mcg) di linaclotide una volta al dì, almeno 30 minuti prima di un pasto. Il rischio di diarrea, infatti, è maggiore se il farmaco viene assunto a stomaco pieno. Se dopo quattro settimane di trattamento non si notano miglioramenti dei sintomi, è necessario rivolgersi al medico . In caso ci si dimentichi di assumere una dose di linaclotide, NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza, ma prendere la dose successiva all'ora stabilita. In caso di dubbi, consultare il medico o rivolgersi al farmacista.

Gravidanza e Allattamento La Linaclotide può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'utilizzo della linaclotide nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno non deve essere fatto a meno che non sia il medico a prescriverlo. Questo perché i dati sull'uso del principio attivo in questa categoria di pazienti sono limitati.