Oltre al lifting del viso esistono anche il lifting del seno ( mastopessi ) e il lifting dei glutei , praticati per ridare tono ed eliminare "l'effetto cadente" che può manifestarsi in queste aree corporee con l'avanzare dell'età.

Come accennato, il lifting è un intervento di medicina estetica praticato per donare al volto e al collo un aspetto ringiovanito, eliminando le rughe e conferendo nuova tonicità alla pelle .

Il lifting del viso è indicato per eliminare le rughe, riempire le aree svuotate e risollevare la cute in tutte quelle aree del volto che hanno perso pienezza e tono a causa dell' invecchiamento . Solitamente, il lifting è consigliato a persone con età compresa fra i 40 e i 70 anni circa; mentre ai pazienti più giovani con rughe ed inestetismi del tempo poco marcati si consiglia di ricorrere a trattamenti di medicina estetica meno invasivi.

Inoltre, dal momento che non è in grado di agire in profondità, è doveroso precisare che il mini-lifting è generalmente consigliato a pazienti più giovani (età compresa fra i 35 e i 55 anni al massimo) che hanno mantenuto una buona elasticità cutanea.

Tuttavia, il mini-lifting si esegue solamente a livello del terzo mediano del volto e, per tale ragione, può essere utile solo per risollevare, tonificare e riempire guance e zigomi.

Per chi non vuole sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica impegnativo come il lifting, è possibile ricorrere al mini-lifting.

Come si fa il Lifting?

Il lifting è un intervento chirurgico che si può effettuare sia mediante anestesia locale con sedazione profonda in regime di day hospital, sia in anestesia generale. La scelta di ricorrere ad un tipo di anestesia piuttosto di un altro spetta al medico chirurgo e dipende dal tipo di lifting che si vuole effettuare e dall'eventuale esecuzione di altri trattamenti di medicina estetica in associazione al lifting.

In funzione dell'area del volto su cui è necessario intervenire, le incisioni possono essere praticate a livello della regione temporale, dietro o in corrispondenza dell'attaccatura dei capelli, sotto la palpebra inferiore, nella parte inferiore della guancia, sotto il mento e/o dietro le orecchie. In qualsiasi caso, le incisioni vengono sempre praticate in corrispondenza di pieghe cutanee o in corrispondenza di aree poco esposte a livello delle quali le future cicatrici non saranno visibili.

Lo sapevi che… Alcuni interventi di lifting alla fronte possono essere eseguiti in endoscopia, praticando piccolissime incisioni all'interno dei capelli e lavorando con l'ausilio di un endoscopio. Con questa tecnica, perciò, le cicatrici risulteranno più piccole e ancor meno visibili.

Ad ogni modo, una volta praticate le incisioni necessarie, il chirurgo separerà la cute dai tessuti sottostanti, rimodellandoli e riposizionandoli nella posizione desiderata. La pelle verrà poi distesa e gli eventuali eccessi verranno eliminati dal medico. Infine, i tessuti verranno fissati mediante l'applicazione di appositi punti di sutura, generalmente riassorbibili. Nel caso in cui il lifting venga effettuato anche per rimuovere l'eccesso di tessuto adiposo da collo e mento, il medico chirurgo - oltre a distendere la pelle - effettuerà la rimozione dell'accumulo adiposo, generalmente mediante la tecnica della liposuzione.

Infine, al termine dell'intervento, il medico applicherà le dovute medicazioni ed eventuali bendaggi elastici allo scopo di ridurre la comparsa di edemi.

Quanto dura un intervento di Lifting?

Il tempo necessario per l'esecuzione dell'operazione può essere differente in funzione del tipo di lifting che si deve eseguire. Ad ogni modo, la durata di un intervento di lifting può variare da un minimo di 30-40 minuti per le operazioni più semplici e in aree ristrette del volto, fino ad arrivare alle 2-3 ore per gli interventi più estesi e complessi.