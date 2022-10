Lidocaina: cos'è e a cosa serve? Quali sono gli effetti collaterali?

In molti farmaci la lidocaina si trova in associazione a diversi principi attivi con attività analoghe (ad esempio, prilocaina ), oppure differenti, in funzione dell'effetto terapeutico che si vuole ottenere. Tuttavia, in questo articolo ci occuperemo principalmente delle caratteristiche della sola lidocaina e non della lidocaina associata ad altri principi attivi.

I medicinali che la contengono sono davvero molti, alcuni sono classificati come SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) o OTC (dall'inglese "Over The Counter", ossia farmaci da banco ) e possono pertanto essere acquistati liberamente, senza bisogno di presentare la ricetta medica; mentre altri necessitano di quest'ultima per poter essere venduti (di tipo ripetibile o non ripetibile, a seconda dei casi). La maggior parte dei medicinali contenenti lidocaina è classificata in fascia C , pertanto, il costo è a totale carico del cittadino.

A cosa serve la Lidocaina?

Forme farmaceutiche e utilizzi: quando viene usata la Lidocaina?

La lidocaina, come accennato, è disponibile in molteplici formulazioni farmaceutiche adatte a differenti vie di somministrazione e con diverse indicazioni terapeutiche.

Di seguito elencheremo le principali forme farmaceutiche nelle quali è possibile trovare la lidocaina e le principali indicazioni terapeutiche ad esse associate.

Soluzione iniettabile

La lidocaina in soluzione iniettabile si utilizza per le anestesie periferiche e loco-regionali.

Ad esempio, è indicata per l'uso in anestesia per infiltrazione, anestesia locale endovenosa, blocchi nervosi, anestesia epidurale e caudale, anestesia dentale, da sola o in combinazione con adrenalina. In quest'ultimo caso, la lidocaina iniettabile trova impiego in tutti gli interventi conservativi e chirurgici in odontostomatologia quando è necessario prolungare la durata dell'anestesia regionale o quando è necessario ottenere un'ischemia locale.

Oltre a ciò, negli opportuni medicinali e dosaggi, la lidocaina iniettabile o per infusione trova impiego anche come antiaritmico per la gestione in fase acuta delle aritmie cardiache ventricolari che si possono manifestare nell'infarto del miocardio acuto o durante le manipolazioni cardiache (ad esempio, chirurgia cardiaca, cateterismo cardiaco).

Crema cutanea

La lidocaina in forma di crema ad uso cutaneo viene utilizzata come anestetico locale per l'anestesia superficiale della cute; come ad esempio in caso di incannulamento venoso o venipuntura, oppure prima di somministrare trattamenti topici dolorosi su aree di cute intatta più estese.

Cerotti medicati

I cerotti medicati a base di lidocaina trovano impiego nel trattamento sintomatico del dolore neuropatico associato a pregressa infezione da herpes zoster

Gel

La lidocaina gel è indicata in caso di intubazioni esofagoscopiche, tracheobroncosopie, faringoscopie, gastroscopie, rettoscopie e tutte le indagini endoscopiche effettuate per scopi diagnostici o curativi.

Gel uretrale

Il gel uretrale a base di lidocaina, invece, è indicato nell'esecuzione di manovre endouretrali (ad esempio, introduzione di cateteri, cistoscopie, ecc.).

Gel intrauterino

La lidocaina in forma di gel intrauterino trova impiego nell'anestesia topica per contrastare il dolore moderato acuto durante le procedure cervicali e intrauterine.

Gel vaginale

I gel vaginali a base di lidocaina inquadrati come farmaci da banco vengono utilizzati per il trattamento del prurito vulvare e perianale.

Gel gengivale

Il gel gengivale a base di lidocaina è indicato nel trattamento sintomatico a breve termine del dolore della mucosa orale, delle gengive e delle labbra.

Spray per mucosa orale

Lo spray per mucosa orale viene utilizzato in ambito odontoiatrico in tutti gli interventi conservativi e chirurgici nei quali è necessario ottenere un effetto anestetico locale, come ad esempio:

Per eliminare il dolore delle iniezioni;

Nell'incisione di ascessi superficiali;

In caso di estrazioni dentarie;

Per effettuare la detartarizzazione e in caso di cura delle tasche;

Per eliminare conati di vomito durante la presa delle impronte dentarie e durante le radiografie;

Per l'applicazione di ponti e corone;

Ecc.

Collirio

I colliri a base di lidocaina vengono impiegati in ambito oculistico dove sono indicati per l'anestesia oculare locale e superficiale nei seguenti casi: