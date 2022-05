Lichen Sclerosus: Cos'è, Sintomi su Vulva e Pene, Cause e Terapie

Il lichen sclerosus non è contagioso e non può essere diffuso attraverso i rapporti sessuali.

L'eziologia e la patogenesi del lichen sclerosus non sono ancora completamente comprese, ma è probabile siano implicati fattori genetici, infettivi, irritanti, ambientali e ormonali . Il lichen sclerosus è spesso classificato come una malattia autoimmune e viene associato al riscontro di anticorpi della proteina-1 della matrice extracellulare (ECM-1) , rilevati nel 60-80% delle donne con lichen sclerosus vulvare. Inoltre, è stato ipotizzato il ruolo di autoanticorpi rivolti contro altre proteine sconosciute: ciò spiegherebbe diverse presentazioni del lichen sclerosus e risposte al trattamento. Tuttavia, è da notare che questi anticorpi potrebbero essere epigenetici , cioè i risultati della malattia piuttosto che la causa della malattia.

Sintomi

Sintomi Lichen Sclerosus: come si manifesta?

Il lichen sclerosus lieve potrebbe non dare origine a segni o sintomi.

Generalmente, le manifestazioni colpiscono la pelle delle aree genitali e anali, ma possono interessare anche la pelle della parte superiore del corpo, delle braccia e del seno.

Nelle donne, il lichen sclerosus vulvare si presenta con chiazze di pelle bianche increspate o ispessite che tendono a cicatrizzare (nota: le caratteristiche delle lesioni cutanee vengono approfondite di seguito). Di solito, vengono coinvolte principalmente le aree interne della vulva non rivestite dai peli.

Altri sintomi comuni del lichen sclerosus comprendono:

Il lichen sclerosus può essere estremamente pruriginoso e dolente; le placche ricordano la carta da sigaretta, poiché la pelle è secca, rugosa e sottile (atrofica).

A volte, compaiono lividi, vesciche e ulcere dopo il graffio o per un minimo attrito (p. es. indumenti stretti, sedersi), mentre l'urina può irritare ulteriormente la zona genitale. Il rapporto sessuale può provocare molto disagio e può indurre una fessurazione dolorosa della forcella posteriore all'ingresso della vagina.

Il lichen sclerosus provoca aderenze e cicatrici:

Il clitoride può andare incontro a fimosi ;

; Le piccole labbra e l'ingresso della vagina si restringono (stenosi introitale).

Negli uomini, la condizione colpisce solitamente la punta del pene (glande). Il lichen sclerosus del pene è preceduto generalmente da prurito, ma può presentarsi con una fimosi improvvisa del prepuzio precedentemente retrattile e può risultare un'ostruzione urinaria; la funzione sessuale può essere compromessa, a causa di erezioni dolorose.

Il disturbo più comune nel lichen sclerosus vulvare è il prurito, mentre nel lichen sclerosus del pene è la disfunzione sessuale e/o urinaria.

Il lichen sclerosus extragenitale – riferito al lichen sclerosus in altri siti - può essere asintomatico (circa un terzo dei casi) oppure può associarsi a prurito o dolore. Una o più placche secche bianche possono essere trovate sulla parte interna della coscia, sui glutei, sulla parte bassa della schiena, sull'addome, sotto il seno, sul collo, sulle spalle e sulle ascelle.

Shutterstock

Caratteristiche delle lesioni cutanee

Il lichen sclerosus esordisce, di solito, come papule bianche e poligonali che si fondono in placche. Altra caratteristica sono i plugs follicolari, simili per aspetto ai comedoni, facilmente identificabili con la dermoscopia; in pratica, i follicoli piliferi possono apparire prominenti, poiché contengono tappi secchi di cheratina (nota: per plugs o tappi follicolari s'intende l'ortocheratosi epidermica a livello dello sbocco dei follicoli). Con il tempo, queste lesioni scompaiono e lasciano spazio ad una placca liscia e bianca come la porcellana. La dimensione delle placche può variare ampiamente da pochi millimetri (come nel lichen nitidus) all'intero tronco superiore. Nel lichen sclerosus, inoltre, si possono osservare teleangectasie.

Il lichen sclerosus vulvare può progredire verso l'obliterazione graduale delle piccole labbra e la stenosi dell'introito. La variazione più comune si verifica quando l'infiammazione è sufficientemente intensa da causare la separazione di un'ampia area dell'epidermide, creando vesciche o bolle, occasionalmente emorragiche. Poiché ciò si verifica più spesso nei casi genitali, può essere confuso con il trauma dell'abuso sessuale o di altre malattie ulcerative genitali.

Lividi, vesciche e ulcere possono comparire senza traumi evidenti. Nel lichen sclerosus è descritto, infatti, l'isomorfismo reattivo, noto anche come fenomeno di Koebner: in pratica, qualsiasi urto o colpo accidentale può scatenare una reazione infiammatoria; il fenomeno di Koebner può insorgere anche dopo svariato tempo, in aree soggette a traumi ripetuti, ferite chirurgiche, aree scottate dal sole e cicatrici da ustione.

Distribuzione

Le lesioni extragenitali del lichen sclerosus possono verificarsi in qualsiasi parte del corpo, sebbene la schiena e le spalle siano riportate più comunemente.

del lichen sclerosus possono verificarsi in qualsiasi parte del corpo, sebbene la schiena e le spalle siano riportate più comunemente. Le lesioni genitali femminili del lichen sclerosus possono essere localizzate in una piccola area delle grandi labbra o interessare ampiamente il perineo, le piccole labbra e il cappuccio del clitoride. Inoltre, è possibile un coinvolgimento perivaginale (cute circostante delle grandi labbra e della piega inguinale) e perianale. Il lichen sclerosus non coinvolge mai la mucosa vaginale.

del lichen sclerosus possono essere localizzate in una piccola area delle grandi labbra o interessare ampiamente il perineo, le piccole labbra e il cappuccio del clitoride. Inoltre, è possibile un coinvolgimento perivaginale (cute circostante delle grandi labbra e della piega inguinale) e perianale. Il lichen sclerosus non coinvolge mai la mucosa vaginale. Le lesioni genitali maschili del lichen sclerosus sono limitate al glande e al prepuzio. Il coinvolgimento dell'asta del pene è molto meno comune e il coinvolgimento dello scroto è raro. La manifestazione iniziale può essere un anello sclerotico al margine del prepuzio.