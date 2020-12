Levotiroxina: Cos'è, A Cosa Serve, Effetti Collaterali

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Levotiroxina: quando e perché si usa? L'uso della levotiroxina è indicato per il trattamento di stati di ipotiroidismo. Nel dettaglio, il principio attivo può essere impiegato nei seguenti casi: Per trattare il gozzo;

Profilassi di recidive dopo l'asportazione totale o parziale del gozzo (strumectomia);

Come terapia ormonale sostitutiva in caso di ipofunzione tiroidea;

Infiammazioni della tiroide;

In corso di terapia con medicinali antitiroidei;

Per tumori maligni della tiroide, in particolare dopo intervento chirurgico per sopprimere una nuova crescita tumorale e per sopperire alla mancanza dell'ormone tiroideo. Alcuni medicinali contenenti levotiroxina possono essere utilizzati anche nel test di soppressione tiroidea. Lo sapevi che… La levotiroxina può essere utilizzata anche in ambito veterinario per il trattamento dell'ipotiroidismo nei cani. Naturalmente, per un simile uso, esistono specifici farmaci veterinari (Canitroid Flvoured®, Leventa®) che necessitano di idonea ricetta medica veterinaria per poter essere acquistati.

Come Agisce Come Funziona la Levotiroxina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Come accennato, la levotiroxina è un ormone tiroideo sintetico capace di esercitare le medesime attività dell'ormone endogeno T4. Per tale ragione, in presenza di ipotiroidismo, la sua assunzione è in grado di ristabilire la normale funzionalità della tiroide. Per maggiori informazioni: Fisiologia della Tiroide e degli Ormoni Tiroidei

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Levotiroxina e in Quali Dosi? La levotiroxina è disponibile in compresse, capsule molle, soluzioni e gocce orali. Il tipo di medicinale da utilizzare (quindi, la forma farmaceutica) e il dosaggio devono essere stabiliti dal medico specialista (endocrinologo) su base individuale in funzione del disturbo da trattare e della sua gravità. Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni da esso fornite. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente allo specialista e leggere con attenzione il foglietto illustrativo del medicinale da esso prescritto che si deve assumere. In qualsiasi caso, la dose giornaliera di levotiroxina va assunta con poca acqua, al mattino e a stomaco vuoto. Il principio attivo, infatti, deve essere assunto almeno 20-30 minuti prima del primo pasto della giornata . Dimenticanza di una Dose di Levotiroxina In caso ci si dimentichi di assumere una dose di levotiroxina, NON prendere una dose doppia per compensare la dimenticanza. In caso di dubbi, contattare il medico.

Gravidanza e Allattamento La Levotiroxina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono informare il medico della loro condizione. Tuttavia, quando il trattamento con levotiroxina è in atto e necessario, è importante continuarlo anche durante la gravidanza, ma pur sempre sotto il controllo del medico. Durante la gestazione, per altro, potrebbe essere necessario aumentare la dose di principio attivo assunto. Alle dosi terapeutiche raccomandate, la levotiroxina non dovrebbe causare danni al bambino. Dosi molto alte, invece, possono avere un effetto negativo sullo sviluppo del feto. Ve precisato, tuttavia, che le donne in gravidanza non devono assumere la levotiroxina in concomitanza ai medicinali per la cura dell'ipertiroidismo (medicinali antitiroidei o tireostatici). Per quanto riguarda l'allattamento al seno, alle dosi terapeutiche, la quantità di levotiroxina escreta nel latte materno è molto bassa e risulta quindi innocua per il bambino. Ad ogni modo, per qualsiasi dubbio, rivolgersi al proprio medico, all'endocrinologo e/o al ginecologo.