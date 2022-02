Levonorgestrel: Cos'è, Quando si Usa, Effetti Collaterali

Nota : in questo articolo ci occuperemo delle caratteristiche principali del solo levonorgestrel e non del levonorgestrel associato ad altri principi attivi.

La maggior parte dei medicinali contenenti il principio attivo in questione sono classificati come farmaci di fascia C , pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino.

I medicinali contenenti levonorgestrel in associazione a principi attivi di tipo estrogenico, invece, trovano impiego nella contraccezione "classica" e nella terapia ormonale sostitutiva (TOS) nelle donne in post-menopausa. Tuttavia, non ci occuperemo di questi farmaci nel corso di questo articolo.

Il levonorgestrel può essere utilizzato anche per la contraccezione classica e per il trattamento della menorragia . I medicinali disponibili per queste indicazioni sono sistemi a rilascio intrauterino il cui uso e inserimento è riservato solo a specialisti.

I medicinali a base di levonorgestrel indicati per la contraccezione di emergenza possono essere dispensati senza obbligo di ricetta per le donne con età superiore ai 18 anni; mentre necessitano di presentazione di ricetta medica non ripetibile (RNR) per coloro che hanno un'età inferiore ai 18 anni.

Uno dei motivi per i quali il levonorgestrel è maggiormente noto è, probabilmente, l'impiego che ne viene fatto - alle opportune dosi e nelle opportune vie di somministrazione - come contraccettivo d'emergenza . Per questo tipo di utilizzo, il levonorgestrel è disponibile in forma di compresse per uso orale.

Il levonorgestrel è un principio attivo progestinico contenuto in diversi medicinali - da solo o in associazione ad altri principi attivi - aventi diverse indicazioni terapeutiche.

Per prevenire gravidanze indesiderate è necessario ricorrere ad idonei e adeguati mezzi contraccettivi (preservativi, pillola anticoncezionale , ecc.). Per determinare quale mezzo contraccettivo è meglio utilizzare, è utile rivolgersi al medico e/o al ginecologo .

La contraccezione di emergenza non è un metodo che deve essere utilizzato abitualmente, ma solo, come dice il nome stesso, nei casi di emergenza riportati nel soprastante elenco puntato.

In questi casi, il levonorgestrel deve essere assunto il più presto possibile, preferibilmente entro 12 ore e non oltre le 72 ore (3 giorni) dal rapporto sessuale non protetto o dal rapporto nel quale il metodo contraccettivo scelto non ha funzionato.

Il levonorgestrel somministrato per via orale è indicato per la contraccezione d'emergenza nei casi in cui:

Avvertenze e Precauzioni

Cosa bisogna sapere prima di utilizzare il Levonorgestrel nella Contraccezione d'emergenza

Prima di assumere il levonorgestrel in compresse per la contraccezione d'emergenza è bene informare il medico se si è già in gravidanza o si pensa di esserlo, in quanto in questi casi il levonorgestrel non sarebbe efficace e il suo impiego non è consigliato.

Inoltre, è opportuno sapere che l'uso del levonorgestrel per la contraccezione di emergenza NON è consigliato se la paziente:

Ha avuto una pregressa gravidanza ectopica;

Ha sofferto di salpingite;

Ha una storia personale o familiare di fattori di rischio per lo sviluppo di trombosi;

Soffre di gravi malattie gastrointestinali che ostacolano l'assorbimento di cibo o farmaci;

Soffre di gravi problemi epatici;

Soffre di gravi patologie del piccolo intestino, come il morbo di Crohn.

NOTA BENE È molto importante sapere che la contraccezione di emergenza va utilizzata solo in casi eccezionali e non deve essere considerata un sostituto della contraccezione classica. Inoltre, la contraccezione d'emergenza: Non previene la gravidanza in ogni circostanza;

Può comportare un rischio di sovradosaggio ormonale con conseguenti disturbi del ciclo mestruale;

Non interrompe una gravidanza già in atto;

Non protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili.

Dopo l'assunzione del levonorgestrel per la contraccezione d'emergenza è necessario effettuare un test di gravidanza per verificarne l'assenza nei casi in cui:

Le mestruazioni siano in ritardo di oltre cinque giorni;

Si manifesti sanguinamento anormale, anche se alla data attesa del periodo mestruale.

Cosa bisogna sapere prima di utilizzare i dispositivi intrauterini a base di Levonorgestrel

L'utilizzo dei dispositivi intrauterini a base di levonorgestrel non è indicato in tutte le donne. Prima di ricorrere al loro uso il medico dovrà sottoporre la paziente ad esami e accertamenti al fine di escludere la presenza di eventuali controindicazioni.

Se sono presenti infezioni, queste devono essere trattate prima di utilizzare il sistema a rilascio intrauterino di levonorgestrel.

Inoltre, prima di utilizzare il dispositivo intrauterino a base di levonorgestrel, il medico va informato se:

Il medico deve essere informato anche nel caso in cui una o più delle sopra menzionate condizioni si manifestino mentre si stanno usando i sistemi a rilascio intrauterino di levonorgestrel.

In particolare, è necessario rivolgersi prontamente al medico o al personale sanitario se compaiono:

Sintomi di una possibile gravidanza extrauterina, come: Mestruazioni cessate e successiva comparsa di sanguinamento persistente o dolore; Dolore forte o persistente al basso ventre; Sintomi tipici della gravidanza associati a perdite di sangue e capogiri; Positività al test di gravidanza.

Sintomi della formazione di un coagulo di sangue, quali gonfiore e dolore alle gambe, improvviso dolore al petto, difficoltà respiratorie.

Sintomi di gravi infezioni che possono essere connesse anche all'inserimento del dispositivo intrauterino e i cui sintomi possono essere: febbre, dolore persistente al basso ventre, dolore durante i rapporti sessuali, perdite vaginali insolite.

Il medico va prontamente allertato anche nel caso in cui non si avvertano più i fili del dispositivo intrauterino necessari alla sua estrazione. Questo perché il non percepirne più la presenza potrebbe indicare che il dispositivo è stato espulso. In questi casi, è necessario adottare metodi contraccettivi non ormonali fin quando un operatore sanitario non avrà controllato il posizionamento del dispositivo.

Infine, con l'uso di sistemi a rilascio intrauterino di levonorgestrel è necessario sapere che:

Se si usano assorbenti interni o coppette mestruali, è necessario prestare attenzione quando li si rimuove al fine di non spostare o estrarre accidentalmente il dispositivo intrauterino.

In alcune pazienti che utilizzano contraccettivi ormonali sono stati segnalati comparsa di umore depresso o depressione. Se compaiono sintomi depressivi, rivolgersi subito al medico.

Vi è il rischio di insorgenza di infezione pelvica

Le donne in terapia con levonorgestrel devono essere avvisate di smettere di fumare, poiché il fumo aumenta il rischio di formazione di coaguli di sangue, ictus e attacco cardiaco.

Potrebbe esservi il rischio di perforazione uterina, in particolare nella fase d'inserimento. Possibili sintomi sono: dolore intenso o comunque dolore più elevato di quello atteso; sanguinamento molto abbondante dopo l'inserimento del dispositivo; dolore e sanguinamento che persistono per settimane; improvviso cambiamento del ciclo mestruale; dolore durante i rapporti sessuali.

Per ulteriori informazioni in merito ad avvertenze e precauzioni, far riferimento al foglietto illustrativo del medicinale a base di levonorgestrel prescritto dal medico che si deve utilizzare.

In caso di dubbi, rivolgersi al medico o al ginecologo.