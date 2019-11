Levobupivacaina: A Cosa Serve e Come si Assume

Generalità La levobupivacaina è un principio attivo ad azione anestetica impiegato in diverse situazioni. Shutterstock Levobupivacaina - Struttura Chimica Più nel dettaglio, la levobupivacaina trova impiego come anestetico locale che viene somministrato prima di interventi di chirurgia maggiore o minore, oppure in seguito ad operazioni chirurgiche per eliminare il dolore. Il principio attivo viene somministrato per via parenterale da un medico e i medicinali che la contengono sono ad uso ospedaliero. In tali medicinali, la levobupivacaina è presente in diverse concentrazioni; al variare del dosaggio variano anche le indicazioni terapeutiche. Esempi di Medicinali contenenti Levobupivacaina Chirocaine®

Levobupivacaina Bioindustria L.I.M.®

Levobupivacaina Molteni®

Levobupivacaina Kabi®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Levobupivacaina: quando può essere usata? La levobupivacaina è un anestetico che può essere utilizzato in diverse situazioni; tuttavia, come accennato, le sue indicazioni possono cambiare in funzione del dosaggio impiegato. Ad ogni modo, la levobupivacaina è indicata nei pazienti adulti: Come anestetico locale per anestetizzare parti del corpo prima di interventi di chirurgia maggiore (agli opportuni dosaggi anche come anestesia epidurale per il taglio cesareo) o prima di interventi di chirurgia minore (ad esempio, interventi sull'occhio e sulla bocca);

per anestetizzare parti del corpo prima di (agli opportuni dosaggi anche come anestesia epidurale per il taglio cesareo) o prima di (ad esempio, interventi sull'occhio e sulla bocca); Come analgesico per eliminare il dolore in seguito ad interventi di chirurgia maggiore o, agli opportuni dosaggi, durante il parto. Alcuni medicinali a base di levobupivacaina possono essere utilizzati anche nei bambini come anestetico locale prima di interventi chirurgici e per eliminare il dolore dopo interventi di chirurgia minore, come ad esempio, il trattamento di un'ernia inguinale. Tuttavia, è bene precisare che il principio attivo non è stato testato in bambini con meno di 6 mesi di età.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Levobupivacaina Prima di sottoporsi alla somministrazione della levobupivacaina, è necessario informare il medico delle proprie condizioni di salute e, in particolare, se: Si hanno patologie cardiache;

Si hanno patologie che interessano il sistema nervoso;

Si hanno malattie epatiche. Cautela va riservata ai pazienti deboli o malati e ai pazienti anziani. Naturalmente, visti gli effetti della levobupivacaina, la guida di veicoli e l'uso di macchinari devono essere evitati dopo la sua somministrazione.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Levobupivacaina e Altri Farmaci Prima di farsi somministrare la levobupivacaina è necessario informare il medico se si stanno assumendo, se sono stati assunti da poco o si ha intenzione di assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. In particolare, il medico deve esser informato se si stanno assumendo: Farmaci antiaritmici per il trattamento delle anomalie del battito cardiaco;

per il trattamento delle anomalie del battito cardiaco; Farmaci antifungini (ad esempio, chetoconazolo);

(ad esempio, chetoconazolo); Farmaci per la cura dell'asma (ad esempio, teofillina).

Come Agisce Come Funziona la Levobupivacaina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La levobupivacaina è un anestetico locale a lunga durata d'azione che viene utilizzato anche per eliminare il dolore. Essa è in grado di bloccare la conduzione nervosa dei nervi sensitivi e motori, interagendo prevalentemente con i canali del sodio voltaggio dipendenti presenti sulla membrana della cellula nervosa; allo stesso tempo, però, è anche in grado di bloccare i canali del potassio e del calcio. In aggiunta a tutto ciò, la levobupivacaina interferisce con la trasmissione dell'impulso e la conduzione in altri tessuti; gli effetti esercitati sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale sono i più importanti per il verificarsi delle reazioni cliniche avverse.

Dosaggio e Modo d'uso In quale Dosaggio si usa la Levobupivacaina? La levobupivacaina deve essere somministrata dal medico, a seconda dei casi, mediante un'iniezione con un ago o con un piccolo catetere inserito nella schiena (epidurale). La levobupivacaina può anche essere iniettata in altre parti del corpo per anestetizzare l'area che dovrà essere trattata, come l'occhio, il braccio o la gamba. Dosaggio, modo e tempo di somministrazione devono essere stabiliti dal medico per ciascun paziente. Quest'ultimo, inoltre, dovrà essere strettamente controllato mentre avviene la somministrazione.

Gravidanza e Allattamento La possibilità di utilizzare la levobupivacaina come anestetico per il taglio cesareo o per eliminare il dolore durante il parto dipende dal medicinale preso in considerazione e dalla quantità di principio attivo in esso contenuto. Uso come anestetico per il taglio cesareo e come analgesico durante il parto Generalmente, i medicinali contenenti alti dosaggi di levobupivacaina NON devono essere utilizzati nelle suddette situazioni. I medicinali a base di levobupivacaina che invece possono essere impiegati nelle sopra citate situazioni, invece, comunque NON devono essere somministrati durante il parto come analgesici mediante iniezione nell'area attorno al collo dell'utero o cervice (blocco paracervicale). Uso della Levobupivacaina durante la gravidanza L'effetto della levobupivacaina sul feto durante le prime fasi della gravidanza non è noto. Per questa ragione, il principio attivo NON deve essere utilizzato durante i primi tre mesi di gestazione, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario. Uso della Levobupivacaina durante l'allattamento al seno Non è noto se la levobupivacaina viene escreta nel latte materno; tuttavia, si ritiene che farmaci simili possano essere escreti nel latte materno in minime quantità. Pertanto, l'allattamento al seno è possibile dopo somministrazione di un anestetico locale.