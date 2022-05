Leucoplachia in breve: Riassunto sulla Leucoplachia

Classificazione e forme di leucoplachia

Fra le possibili forme, ritroviamo: Leucoplachia omogenea : la placca risulta piana, uniformemente colorata con superficie liscia, ma possono esserci anche piccole rugosità o increspature.

Leucoplachia non omogenea : la lesione appare prevalentemente bianca, oppure bianca e rossa. La forma è irregolare, così come la superficie.

Leucoplachia verrucosa : le lesioni si presentano di colore bianco con superficie irregolare, intensamente cheratinizzata, e piuttosto in rilievo rispetto al piano mucoso.

Eritroleucoplachia : si parla di eritroleucoplachia (eritroleucoplasia o leucoplachia maculata) per indicare lesioni non omogenee di colore bianco e rosso.

Leucoplachia villosa o pelosa: si tratta di una forma di leucoplachia che si associa al virus di Epstein-Barr e che tende a colpire individui con sistema immunitario debole o compromesso.