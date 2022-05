Leucoplachia: Diagnosi e Terapie

Si ritiene che l'insorgenza della leucoplachia sia strettamente correlata al tabagismo , benché in alcuni casi le cause siano sconosciute . Inoltre, si ritiene vi possa essere il coinvolgimento di diversi fattori che potrebbero favorire la comparsa delle lesioni bianche, quali ad esempio, abuso di alcolici , traumi localizzati cronici, presenza di alcune tipologie di malattie, esposizione a radiazioni di vario tipo (ionizzanti, UV , ecc.), ecc.

La leucoplachia è una condizione caratterizzata dalla comparsa di placche di colore bianco a livello di aree corporee in cui sono presenti mucose, come il cavo orale, la laringe , i genitali, l'area anale.

Prima di effettuare una diagnosi certa di leucoplachia, pertanto, è necessario escludere tutte le altre possibili cause ed effettuare un'attenta analisi della storia medica e delle abitudini del paziente. Per fare ciò, oltre all'esame visivo destinato a valutare le caratteristiche delle lesioni, è possibile ricorrere anche alla biopsia per prelevare un campione dalle placche ed effettuarne l'analisi istologica.

Spesso la leucoplachia decorre senza alcun sintomo, per tale ragione, l'individuazione delle lesioni bianche può avvenire in un certo senso casualmente durante l'esecuzione di comuni controlli odontoiatrici.

Cure e Trattamenti

Una volta accertata la presenza di leucoplachia, non sempre è necessario intervenire con un trattamento specifico. Tuttavia, quel che è certo è che - vista la possibilità di degenerazione in forme maligne - sarà necessario sottoporsi a regolari controlli delle lesioni al fine di monitorarne l'evoluzione (attesa vigile).

Consigliato dai medici e molto utile - anche in un'ottica preventiva - è l'eliminazione di quei fattori che si ritiene siano correlati all'insorgenza della leucoplachia, come, ad esempio, il vizio del fumo o l' abuso di alcolici . Talvolta, eliminando simili fattori, le lesioni potrebbero ridursi o regredire.

Per placche di severità medio-alta e/o considerate ad alto rischio di evoluzione in forme tumorali maligne, si potrebbe prendere in considerazione l'asportazione chirurgica della lesione. Le placche possono essere rimosse attraverso escissione chirurgica classica con bisturi, mediante l'uso di laser, oppure mediante la crioterapia. Tuttavia, non tutti i medici sono a favore di un simile intervento.

Anche l'uso di farmaci, benché consigliato da alcuni medici, suscita pareri discordanti.

