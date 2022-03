Che cos'è la LESC? La LESC, o LipoEmulsione SottoCutanea, è una tecnica di medicina estetica utilizzata per contrastare adiposità localizzate e cellulite. Shutterstock Più precisamente, la LESC si definisce come una tecnica di liposcultura mini-invasiva eseguita mediante l'uso di un'apposita strumentazione che emette ultrasuoni. Il trattamento con LESC viene altresì definito come una tecnica di rimodellamento che, come vedremo, può essere effettuate in diverse aree corporee e le cui criticità sembrano essere pressoché minime.

A Cosa Serve? La lipoemulsione sottocutanea viene utilizzata in caso di: Accumuli adiposi;

Cellulite localizzata;

Lipodistrofie. In quali aree del corpo si può applicare la LESC? La tecnica LESC può essere applicata a diverse aree corporee che presentino accumuli adiposi; più nel dettaglio, essa può rivelarsi efficace nel trattare: Il doppio mento;

L'eccesso di grasso a livello delle braccia (braccia flaccide);

Le cosiddette maniglie dell'amore (adiposità localizzate a livello dei fianchi);

Le culotte de cheval;

La cellulite localizzata a diverse parti del corpo;

Gli accumuli adiposi a livello lombare e sotto le scapole;

Le adiposità localizzate nell'interno coscia e i cuscinetti che si formano all'esterno delle cosce;

L'addome globoso, riducendo il volume dell'addome sopra e sotto l'area ombelicale;

L'eccesso di grasso a livello del seno maschile. Oltre a ciò, la LESC può essere utilizzata anche per rimodellare ginocchia, polpacci e caviglie, riducendone il volume. La LESC può essere praticata in pazienti sottoposti a trattamenti dietetici che, una volta raggiunto l'obiettivo, desiderano perfezionare i risultati ottenuti. NOTA BENE È molto importante sottolineare che la lipoemulsione sottocutanea NON è un trattamento che permette di dimagrire, ma permette solo di rimuovere accumuli adiposi di piccole dimensioni localizzati in alcune aree corporee, rimodellando la silhouette del corpo. Il processo di dimagrimento, infatti, richiede un'idonea alimentazione ad esercizio fisico regolare e mirato. Per questo, è opportuno rivolgersi a professionisti del settore e NON considerare la medicina estetica una soluzione o un'alternativa a dieta ed attività motoria.

Come si fa la LESC? Il trattamento di lipoemulsione sottocutanea prevede l'impiego di apparecchi elettromedicali ad ultrasuoni cavitazionali in multifrequenza. Prima del Trattamento Shutterstock Quando si decide di ricorrere alla lipoemulsione sottocutanea, la prima cosa da fare è fissare un appuntamento con il medico che praticherà la tecnica. Durante questo colloquio, la figura sanitaria in questione avrà modo di conoscere il paziente e di valutare le esigenze che lo spingono a sottoporsi al trattamento, valutandone al contempo la fattibilità. In questo contesto, perciò, il medio potrà illustrare al paziente come si esegue la LESC e quali sono i risultati che può ottenere nel suo specifico caso. Naturalmente, se sussistono i presupposti per praticare la lipoemulsione sottocutanea e il paziente decide di sottoporsi al trattamento, il compito del medico specialista sarà anche quello di informarlo dettagliatamente su come si svolge la seduta e cosa comporta, sui comportamenti da tenere prima, al termine della stessa e per i periodi successivi, così come sui possibili effetti indesiderati e sui rischi cui si potrebbe potenzialmente andare incontro. Prima del Trattamento Il paziente, nei giorni che precedono l'intervento dovrà assicurarsi di bere molta acqua e di evitare l'assunzione di medicinali contenenti acido acetilsalicilico o comunque di medicinali che possono alterare la coagulazione. Ad ogni modo, il medico fornirà al paziente tutte le indicazioni necessarie. NOTA BENE Durante il colloquio preventivo con il medico, il paziente dovrà informarlo della presenza di qualsivoglia condizione parafisiologica, disturbo o malattia lo interessi o lo affligga, così come dovrà informarlo di eventuali terapie in corso o dell'assunzione di qualsivoglia farmaco o prodotto. Questo è molto importante al fine di individuare la presenza d situazioni che rendono la LESC controindicata o per le quali è necessario adottare determinate precauzioni, o ancora, che necessitano particolare cautela. Il Trattamento: come funziona la LESC? Normalmente, la LESC viene eseguita a livello ambulatoriale, permettendo al paziente di ritornare presso il proprio domicilio entro la fine della giornata. I comportamenti da tenere nelle ore precedenti l'intervento saranno definiti dal medico e comunicati al paziente in tempo utile. Durante il trattamento verrà utilizzato un apparecchio elettromedicale dotato di sonde molto sottili (diametro di 1-2 mm) e lunghezza variabile (dai 14 ai 32 cm circa) che verranno inserite a livello sottocutaneo in seguito ad una piccola incisione. Inizio della Procedura Shutterstock La procedura inizia stabilendo e delineando con un pennarello i contorni della parte corporea da trattare, cui segue l'esecuzione di un'anestesia dermica in corrispondenza dell'area in cui la sonda verrà inserita. Con l'ausilio di una cannula, il grasso sottocutaneo verrà infiltrato con una soluzione nota come "soluzione di Klein modificata" contenente soluzione fisiologica, lidocaina, adrenalina (o epinefrina) e bicarbonato. La soluzione consente di ottenere un duplice effetto: un effetto anestetico (dovuto alla presenza di lidocaina) e la rottura delle membrane degli adipociti. Più nel dettaglio, tale rottura avviene grazie alla soluzione iniettata e agli ultrasuoni generati dall'apparecchio elettromedicale per la LESC. Procediamo con ordine. Gli ultrasuoni vengono generati dal macchinario in multifrequenza pulsata e vengono emessi dalla punta dalla sonda inserita sottocute. Tali ultrasuoni agiscono sul liquido iniettato generando microbolle che, esplodendo, provocheranno la rottura delle membrane cellulari degli adipociti, determinando quello che molti definiscono (benché impropriamente) lo "scioglimento" del grasso. Parte di questo grasso fuoriuscirà dal foro di ingresso della sonda insieme a una parte della soluzione iniettata; mentre un'altra parte verrà aspirata manualmente dal medico mediante una cannula collegata ad una siringa. La restante parte di grasso, non fuoriuscita e non aspirata, verrà riassorbita dal corpo nei giorni seguenti il trattamento. La sonda non emette calore e la tecnica non danneggia né i sistemi vascolari e nervosi, né la struttura cutanea dell'area trattata. Termine della Procedura Solitamente, non sono necessari i punti di sutura per chiudere l'incisione effettuata, poiché, di norma, è sufficiente l'utilizzo di appositi cerotti comunemente chiamati "steri strips". Ad ogni modo, ogni caso è a sé stante e il medico deciderà come è meglio procedere per ciascun paziente. Quanto dura il Trattamento? La durata del trattamento di LESC può variare in funzione delle zone che è necessario trattare. Ad ogni modo, indicativamente, la durata è di circa 20-30 minuti per ciascun distretto corporeo trattato. La durata complessiva del trattamento, tuttavia, è di circa 1-1,5 ore.

Post-trattamento Cosa fare dopo la LESC? Come accennato, i pazienti che si sottopongono a LESC possono tornare al proprio domicilio il giorno stesso del trattamento e possono riprendere le attività quotidiane, lavorative e sociali, fin da subito. Nei giorni che seguono il trattamento di LESC, il paziente dovrà indossare un'apposita guaina compressiva per favorire l'adesione dei piani cutanei e la riduzione del gonfiore che tipicamente si verifica dopo la procedura. Di norma, tale guaina va portata per un periodo che può variare dai 10-15 fino ai 20 giorni, secondo indicazioni mediche ricevute. Allo stesso modo, sarà necessario seguire una dieta povera di grassi per i primi giorni dopo il trattamento. Il medico può altresì prescrivere una terapia antibiotica di profilassi ed una terapia antidolorifica per controllare l'eventuale dolore. La visita di controllo post-trattamento e la rimozione della medicazione può essere fatta dopo 5-7 giorni. Inoltre, ricordiamo che dopo la LESC è molto importante mantenere anche un buon grado di attività motoria. Anche in questo caso, il medico fornirà tutte le indicazioni necessarie sulle tempistiche da rispettare prima di tornare alla normale attività fisica.

Effetti Collaterali e Rischi della LESC Il trattamento LESC in sé, di norma, non presenta rischi particolari, a maggior ragione se la tecnica viene eseguita correttamente da medici specializzati e in strutture qualificate. In questo senso, il rivolgersi a medici professionisti del settore contribuisce a evitare l'insorgenza di risultati non desiderati e di eventuali complicanze. Durante la seduta, il trattamento dovrebbe essere indolore grazie all'applicazione dell'anestesia locale. Dopo la procedura, invece, è comunque possibile che insorgano effetti collaterali che, entro certi limiti possono essere considerati normali, come: Gonfiore nella zona trattata con LESC;

nella zona trattata con LESC; Durante il primo giorno dopo l'intervento, secrezione di siero e grasso emulsionato dalle piccole incisioni effettuate durante la procedura;

dalle piccole incisioni effettuate durante la procedura; Sensazione di fastidio e/o dolore (di solito leggero) nell'area trattata;

e/o (di solito leggero) nell'area trattata; Formazione di ecchimosi. Effetti collaterali quali versamenti, embolie, edemi e avvallamenti, invece, sembrano essere molto rari. In qualsiasi caso, qualora il dolore o uno qualsiasi dei sintomi sopra riportati dovessero essere particolarmente intensi, prolungati e/o peggiorare nel tempo, così come nel caso in cui dovessero comparire effetti indesiderati di qualsiasi tipo - anche non menzionati nel soprastante elenco - il medico deve essere immediatamente contattato.

Risultati della LESC I risultati ottenibili con la LESC sembrano soddisfare i pazienti che vi si sottopongono, ma la loro tipologia ed entità sono soggettive. Difatti, ogni individuo presenta una propria composizione corporea e una propria problematica e i risultati ottenibili sono, pertanto, differenti da persona a persona. In questo senso, è molto importante che i pazienti vengano adeguatamente informati su cosa possono ottenere dalla lipoemulsione sottocutanea, fornendo loro indicazioni reali e non speranze che poi potrebbero essere disattese: se il paziente è correttamente informato in merito ai risultati che si possono raggiungere ed ha aspettative realistiche, è molto più probabile che sia contento di quanto ottenuto dopo il trattamento di lipoemulsione sottocutanea. Dopo quanto tempo si vedono i Risultati della LESC? I primi risultati della LESC sono visibili fin da subito, ma poiché parte del grasso emulsionato dovrà essere riassorbito dal corpo del paziente nei giorni successivi il trattamento, i risultati finali potranno essere apprezzati solamente in un secondo momento. Il tempo per vedere tali risultati può variare da paziente a paziente e può andare da due settimane fino a un paio di mesi o più. Quanto durano i Risultati ottenuti con la LESC? La LESC dovrebbe garantire un buon mantenimento dei risultati nel tempo, tuttavia, proprio perché ciascun paziente presenta caratteristiche e condizioni proprie, non si può escludere la necessità di ricorrere ad ulteriori sedute al fine di raggiungere i risultati desiderati. A titolo indicativo, una nuova seduta di LESC potrebbe essere effettuata dopo qualche mese dalla prima. Ad ogni modo, il medico fornirà informazioni più dettagliate in merito già durante il colloquio conoscitivo con il paziente.

Controindicazioni della LESC Nonostante la lipoemulsione sottocutanea possa essere considerata come una tecnica mini-invasiva, esistono condizioni nelle quali il trattamento non deve essere fatto. Entrando più nel dettaglio, la LESC non va eseguita: Nelle donne in gravidanza e che stanno allattando;

In presenza di malattie cardiache;

Nelle persone che presentano problemi e alterazioni della coagulazione;

Nei pazienti affetti da tumori;

In pazienti con protesi cocleari impiantate;

In pazienti che presentano adiposità eccessiva e non localizzata. La LESC non deve essere effettuata anche in presenza di lesioni cutanee in corrispondenza dell'area da trattare. Inoltre, alcuni medici ritengono che la procedura non debba essere eseguita in pazienti affetti da malattie infettive, infiammatorie o autoimmuni. Per questa ragione, durante il primo colloquio con il medico, è assolutamente necessario e indispensabile, informarlo della presenza di qualsivoglia condizione, disturbo o malattia, così come della presenza di qualsiasi tipo di allergia a farmaci o prodotti che potrebbero essere utilizzati durante la LESC.