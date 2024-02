Lentigo Senili: cosa sono, cause e come si eliminano le macchie senili

Benché non si tratti di un disturbo in grado di provocare gravi conseguenze, la diagnosi di lentigo senili è molto importante, sia per individuare quale trattamento è necessario intraprendere per contrastare il disturbo, sia per escludere la presenza di altre affezioni o patologie anche gravi, quali tumori cutanei o altri disturbi della pigmentazione. Per fare un esempio, non è raro che le lentigo senili vengano interpretate erroneamente come efelidi , poiché di primo acchito si presentano come macchie transitorie, che colpiscono in particolar modo i soggetti che si espongono al sole.

Trattamento

Le macchie senili rappresentano un fenomeno fisiologicamente irreversibile, poiché sono una condizione legata all'età; nonostante ciò, si possono adottare alcuni trattamenti per minimizzare le macchie, previa indicazione del dermatologo.

Difatti, prima di sottoporsi a qualsivoglia terapia per contrastare le lentigo senili, è necessario ed assolutamente indispensabile sottoporsi ad un controllo specialistico, atto ad escludere che le lentigo sfocino in forme patologiche o siano spia di forme tumorali maligne: in tal caso, l'asportazione chirurgica e/o trattamenti chemioterapici rappresentano due possibili approcci terapeutici.

La maggior parte delle lentigo solari non richiede trattamento, tuttavia alcune persone desiderano schiarire queste macchie per ragioni estetiche. In linea generale, una lentigo solare risponderà al trattamento in modo più efficace se s'inizia a gestirla precocemente. Sebbene i trattamenti spesso non riescano a eliminare completamente le lentigo solari, possono contribuire a renderla meno evidente.

Trattamento cosmetico

L'utilizzo di cosmetici coprenti rappresenta una soluzione, seppur momentanea, che attenua le lentigo solari.

In associazione ai cosmetici dall'azione coprente, il mercato dei cosmetici antiage offre una grande varietà di prodotti (creme, sieri, maschere, ecc.) che - oltre ad esercitare un'azione antirughe - sono arricchiti con ingredienti funzionali dalle proprietà schiarenti, il cui scopo è proprio quello di attenuare le lentigo senili.

Tali ingredienti esplicano la loro azione interferendo direttamente con la sintesi della melanina, oppure interferendo con il suo trasporto dai melanociti alle cellule cutanee superficiali.

Fra i principali agenti schiarenti utilizzati nei prodotti antiage indicati anche per contrastare le lentigo senili, ricordiamo acido cogico, acido glicolico, vitamina C e idrochinone.

Tuttavia, è doveroso ricordare che questa tipologia di trattamento cosmetico non è risolutivo, poiché non elimina le lentigo senili, ma - se effettuato con regolarità e costanza - può decisamente attenuarle.

Trattamento dermo-estetico

Se il trattamento cosmetico non è sufficiente ad attenuare le lentigo senili e/o se l'inestetismo crea un disguido consistente al soggetto affetto, il dermatologo può consigliare alcuni trattamenti dermo-estetici pseudo-invasivi, come laser terapia, crioterapia, dermoabrasione, diatermocoagulazione o peeling chimici. In generale, le tecniche risolutive per il trattamento delle lentigo senili sono le stesse che abbiamo analizzato per le lentigo solari.

Prevenzione

La prevenzione delle lentigo senili deve iniziare già in giovane età. Difatti, fin da giovani è buona regola applicare sempre sulla cute creme protettive con filtri solari, non solamente prima di una prolungata esposizione al sole (dato che i raggi UV sono sempre presenti, anche durante i mesi freddi). Senza un'adeguata protezione cutanea durante l'esposizione solare, si favorisce la comparsa di discromie cutanee sia a breve, che lungo termine.