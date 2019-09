La lenalidomide è disponibile in forma di capsule rigide che devono essere deglutite intere, con l'aiuto di un po' d'acqua, con o senza cibo, preferibilmente alla stessa ora del giorno.

Le capsule non devono essere aperte, spezzate o masticate. Se la polvere di una capsula spezzata viene a contatto con la cute, è necessario lavare immediatamente e accuratamente la zona interessata con acqua e sapone. A questo proposito, è bene precisare che per estrarre la capsula dal blister, è necessario fare pressione su un solo lato della stessa, spingendola attraverso il foglio di alluminio. Non bisogna premere sul centro della capsula, altrimenti si rischia di romperla.

Ad ogni modo, nonostante si tratti di un farmaco ospedaliero esitabile in farmacia, esso dovrebbe essere somministrato solo da personale sanitario esperto nel trattamento del mieloma multiplo, delle sindromi mielodisplastiche e del linfoma mantellare.

Il medico stabilirà la dose di principio attivo da assumere, quali altri farmaci il paziente deve eventualmente prendere e in quale dosaggio; così come stabilirà in quali giorni del ciclo di trattamento devono essere assunti i differenti medicinali.

Cicli di trattamento

Ogni periodo di 28 giorni è definito "ciclo di trattamento"; in funzione del giorno del ciclo in cui ci si trova, il paziente dovrà assumere lenalidomide e/o altri farmaci, a seconda dei casi. Una volta completato ogni ciclo di 28 giorni, il paziente - seguendo sempre le indicazioni del medico - dovrà iniziare un nuovo ciclo nei 28 giorni successivi.

I cicli di trattamento devono essere seguiti e ripetuti fin quando il medico non riterrà opportuno sospendere la terapia con lenalidomide.

Dimenticanza di una dose

Se ci si dimentica di assumere una dose di lenalidomide e sono trascorse meno di 12 ore dall'orario in cui abitualmente si assume il farmaco, allora la dose dimenticata può essere presa. Se, invece, ci si rende conto della dimenticanza quando sono passate più di 12 ore dall'orario in cui solitamente si assume il principio attivo, la capsula dimentica non deve essere assunta e si deve assumere la dose seguente all'orario prestabilito. In caso di dubbi, è comunque opportuno rivolgersi al medico.