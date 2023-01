Lenalidomide: cos'è, effetti collaterali, meccanismo d'azione

Che cos'è la Lenalidomide e caratteristiche generali La lenalidomide è un principio attivo utilizzato nel trattamento di diverse forme di tumori e malattie del sangue e del sistema immunitario. Per poter esercitare la sua azione terapeutica, la lenalidomide deve essere assunta per via orale. In Italia, il principio attivo è reperibile all'interno di svariati medicinali in differenti dosaggi. Si tratta di farmaci rimborsabili solo in strutture ospedaliere (fascia H) esitabili in farmacia dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile limitativa (o RNRL; farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista). Esempi di medicinali contenenti Lenalidomide Kleder®

Lenalidomide Accord®

Lenalidomide Aurobindo®

Lenalidomide Mylan®

Lenalidomide Sandoz®

Lenalidomide Teva®

Lenalidomide Zentiva®

Revlimid® Shutterstock Lenalidomide - Struttura Chimica

A cosa serve? Indicazioni terapeutiche della Lenalidomide: quando può essere usata? La lenalidomide viene utilizzata nel trattamento: Del mieloma multiplo di nuova diagnosi: Nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo; Nei pazienti che non possono essere sottoposti a trapianto di midollo osseo, in associazione ad altri farmaci quali desametasone, melfalan o prednisone; Nei pazienti già sottoposti a trattamento, in associazione con desametasone.

di nuova diagnosi: Delle sindromi mielodisplastiche (MDS), un'insieme di diverse malattie del midollo osseo e del sangue. Nei pazienti in cui sono state diagnosticate queste malattie, la lenalidomide può essere usata da sola in presenza di tutte le seguenti condizioni: Anemia trasfusione-dipendente; Anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q, un tipo di anomalia delle cellule del midollo osseo a causa della quale non vengono prodotti sufficienti livelli di cellule del sangue; Trattamenti effettuati in precedenza inadatti o insufficienti a tenere sotto controllo la malattia.

(MDS), un'insieme di diverse malattie del midollo osseo e del sangue. Nei pazienti in cui sono state diagnosticate queste malattie, la lenalidomide può essere usata da sola in presenza di tutte le seguenti condizioni: Del linfoma mantellare , un tipo di tumore che interessa i linfociti B che crescono in maniera incontrollata, accumulandosi nel tessuto linfatico, nel midollo osseo o nel sangue. In questi casi, la lenalidomide viene utilizzata per trattare pazienti adulti precedentemente trattati con altri medicinali .

, un tipo di tumore che interessa i linfociti B che crescono in maniera incontrollata, accumulandosi nel tessuto linfatico, nel midollo osseo o nel sangue. In questi casi, la lenalidomide viene utilizzata per trattare . Del linfoma follicolare, una forma di tumore a crescita lenta che interessa i linfociti B che possono accumularsi in quantità eccessive nel sangue, nel midollo osseo, nei linfonodi e nella milza. In questi casi, la lenalidomide viene somministrata insieme al rutiximab per il trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare precedentemente trattato.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra la Lenalidomide e altri farmaci Prima di iniziare il trattamento con la lenalidomide, è importante informare il medico se si stanno assumendo farmaci quali: Contraccettivi orali per prevenire le gravidanze;

per prevenire le gravidanze; Farmaci utilizzati per il trattamento di disturbi cardiaci, come ad esempio la digossina ;

; Farmaci anticoagulanti, come ad esempio il warfarin. Ad ogni modo, prima di iniziare la terapia con i medicinali a base di lenalidomide, il medico deve essere informato se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc.

Come agisce? Lenalidomide meccanismo d'azione: come funziona? La lenalidomide espleta la sua azione terapeutica a livello del sistema immunitario e direttamente sul tumore attraverso differenti meccanismi d'azione. Più nel dettaglio, essa è in grado di: Inibire la proliferazione di specifiche cellule tumorali ematopoietiche , comprese le plasmacellule tumorali del mieloma multiplo e quelle con delezione del cromosoma 5 (sindromi mielodisplastiche);

, comprese le plasmacellule tumorali del mieloma multiplo e quelle con delezione del cromosoma 5 (sindromi mielodisplastiche); Potenziare l'immunità cellulo-mediata da linfociti T e cellule natural killer (NK), incrementando allo stesso tempo il numero di queste ultime;

(NK), incrementando allo stesso tempo il numero di queste ultime; Inibire l'angiogenesi bloccando la migrazione e l'adesione delle cellule endoteliali e la formazione di microvasi;

bloccando la migrazione e l'adesione delle cellule endoteliali e la formazione di microvasi; Inibire la produzione di citochine pro-infiammatorie (ad esempio, TNF-α e interleuchina-6) da parte dei monociti. In termini più semplici, la lenalidomide agisce: Arrestando lo sviluppo delle cellule tumorali;

Arrestando la crescita dei vasi sanguigni che dovranno trasportare il sangue alle cellule del tumore;

Stimolando parte del sistema immunitario in modo che attacchi le cellule tumorali.

Dosaggio e modo d'uso Come si ssa la Lenalidomide e in quale dosaggio? La lenalidomide è disponibile in forma di capsule rigide che devono essere deglutite intere, con l'aiuto di un po' d'acqua, con o senza cibo, preferibilmente alla stessa ora del giorno. Le capsule non devono essere aperte, spezzate o masticate. Se la polvere di una capsula spezzata viene a contatto con la cute, è necessario lavare immediatamente e accuratamente la zona interessata con acqua e sapone. A questo proposito, è bene precisare che per estrarre la capsula dal blister, è necessario fare pressione su un solo lato della stessa, spingendola attraverso il foglio di alluminio. Non bisogna premere sul centro della capsula, altrimenti si rischia di romperla. Ad ogni modo, nonostante si tratti di un farmaco ospedaliero esitabile in farmacia, esso dovrebbe essere somministrato solo da personale sanitario esperto nel trattamento del mieloma multiplo, delle sindromi mielodisplastiche, del linfoma mantellare e del linfoma follicolare. Il medico stabilirà la dose di principio attivo da assumere, quali altri farmaci il paziente deve eventualmente prendere e in quale dosaggio; così come stabilirà in quali giorni del ciclo di trattamento devono essere assunti i differenti medicinali. Cicli di trattamento La lenalidomide viene assunta in alcuni giorni nell'arco di 3 settimane (21 giorni) o nell'arco di 4 settimane (28 giorni), a seconda dei casi. Ogni periodo di 21 giorni, così come ogni periodo di 28 giorni - a seconda di quanto prescritto dal medico - è definito "ciclo di trattamento"; in funzione del giorno del ciclo in cui ci si trova, il paziente dovrà assumere lenalidomide e/o altri farmaci, a seconda dei casi. Una volta completato ogni ciclo di 21 o 28 giorni, il paziente - seguendo sempre le indicazioni del medico - dovrà iniziare un nuovo ciclo nei 21 o 28 giorni successivi. I cicli di trattamento devono essere seguiti e ripetuti fin quando il medico non riterrà opportuno sospendere la terapia con lenalidomide. Dimenticanza di una dose Se ci si dimentica di assumere una dose di lenalidomide e sono trascorse meno di 12 ore dall'orario in cui abitualmente si assume il farmaco, allora la dose dimenticata può essere presa. Se, invece, ci si rende conto della dimenticanza quando sono passate più di 12 ore dall'orario in cui solitamente si assume il principio attivo, la capsula dimentica non deve essere assunta e si deve assumere la dose seguente all'orario prestabilito. In caso di dubbi, è comunque opportuno rivolgersi al medico.

Gravidanza e allattamento La Lenalidomide può essere usata nelle gestanti e nelle madri che allattano al seno? Il trattamento con la lenalidomide non deve essere effettuato durante la gravidanza. Allo stesso tempo, se si è in terapia con lenalidomide, non si deve iniziare una gravidanza e si devono, invece, utilizzare adeguati metodi contraccettivi. Se nonostante le precauzioni, insorge comunque la gravidanza, il trattamento con il principio attivo deve essere interrotto e il medico subito informato. Allo stesso tempo, il medico deve essere subito informato se le partner di pazienti di sesso maschile sottoposti al trattamento con lenalidomide iniziano una gravidanza. Non è noto se la lenalidomide viene escreta nel latte materno, a scopo precauzionale, quindi, se ne deve evitare l'impiego nelle madri che allattano al seno. Contraccezione durante il trattamento con Lenalidomide Pazienti di sesso femminile Se esiste la possibilità di iniziare una gravidanza, le pazienti in terapia con lenalidomide devono: Sottoporsi a test di gravidanza sotto la supervisione del medico (prima di ogni trattamento, ogni quattro settimane durante lo stesso e quattro settimane dopo la fine del trattamento) ad eccezione dei casi in cui sia stata confermata l'avvenuta sterilizzazione tramite legatura delle tube;

sotto la supervisione del medico (prima di ogni trattamento, ogni quattro settimane durante lo stesso e quattro settimane dopo la fine del trattamento) ad eccezione dei casi in cui sia stata confermata l'avvenuta sterilizzazione tramite legatura delle tube; Adottare metodi contraccettivi efficaci per quattro settimane prima di iniziare il trattamento, durante quest'ultimo e fino a quattro settimane dopo la fine dello stesso. Il medico fornirà tutte le indicazioni sui metodi anticoncezionali più adeguati. Pazienti di sesso maschile La lenalidomide viene escreta nel liquido seminale umano. Pertanto, se esiste la possibilità che le partner dei pazienti in terapia con lenalidomide possano iniziare una gravidanza, questi ultimi devono adottare adeguate misure contraccettive. In particolare, si richiede l'uso del profilattico durante il trattamento e per una settimana dopo la sua fine, anche se ci si è sottoposti a un intervento di vasectomia.