Legionellosi (Malattia dei Legionari): Cause, Sintomi e Terapia

Generalità La legionellosi è una malattia infettiva causata da batteri del genere Legionella. Shutterstock L'apparato respiratorio è la sede prevalentemente interessata dall'infezione che, nella maggior parte dei casi, determina una forma di polmonite. L'entità della legionellosi e il quadro sintomatologico con cui si manifesta dipendono fortemente dalla suscettibilità individuale e dalle caratteristiche di esposizione all'agente causale (modalità, tempi, virulenza e carica infettante del batterio in questione). La Legionella si riproduce velocemente in ambienti caldo-umidi e diffonde attraverso condutture idriche e condizionatori. L'infezione è solitamente acquisita inalando le goccioline di acqua fortemente contaminata dal batterio (aerosol), generate, ad esempio, da docce, nebulizzatori per irrigare i giardini o impianti di climatizzazione dell'aria di grandi edifici, come alberghi od ospedali. La legionellosi colpisce prevalentemente gli anziani, i fumatori ed i pazienti immunocompromessi o con patologie pregresse o croniche. I sintomi d'esordio dell'infezione sono spesso aspecifici e comprendono: febbre, astenia, mialgia, mal di testa e malessere generale. La diagnosi della legionellosi si basa su indagini di laboratorio specifiche, volte ad individuare la presenza dell'agente infettivo o di una risposta anticorpale allo stesso. Essendo una malattia di origine batterica, il trattamento prevede l'impiego di antibiotici e misure di supporto respiratorio e/o sistemico. Da sapere Qualsiasi sindrome clinica associata all'infezione da Legionella è denominata legionellosi. Tuttavia, nel gergo comune, il termine viene utilizzato in modo interscambiabile per indicare la malattia dei legionari, essendo quest'ultima la modalità di presentazione più tipica e grave, data da un quadro di polmonite atipica ed interessamento sistemico. A questo quadro clinico, è direttamente correlata la febbre di Pontiac, forma più lieve o asintomatica della legionellosi.

Cos’è Legionellosi: che cos'è? La legionellosi è un'infezione causata nel 90% circa dei casi, dal batterio Legionella pneumophila, molto diffuso in ambienti caldi e umidi. La malattia si presenta in due diverse forme cliniche: Febbre di Pontiac : molto simile ad un'influenza, si risolve spontaneamente entro 2-5 giorni, quindi è raramente identificata;

: molto simile ad un'influenza, si risolve spontaneamente entro 2-5 giorni, quindi è raramente identificata; Malattia dei legionari: è una polmonite che comporta febbre, tosse, dolori muscolari e, in alcuni casi, difficoltà respiratorie e altri sintomi più gravi. Malattia dei Legionari: cenni di storia La Legionella è stata identificata per la prima volta nel 1976, a seguito di una grave epidemia avvenuta in un gruppo di ex combattenti dell'American Legion (da qui il nome della malattia "legionellosi"), che si erano riuniti in un albergo di Philadelphia. Nell'occasione, 221 persone sulle oltre 4.000 presenti contrassero questa forma di polmonite, precedentemente non conosciuta, e 34 furono i decessi. La fonte di contaminazione batterica fu identificata nel sistema di aria condizionata dell'albergo e, nel gennaio del 1977, fu isolata la Legionella pneumophila quale batterio causale.

Cause e Fattori di Rischio Quali sono le Cause della Legionellosi? La legionellosi è provocata da batteri del genere Legionella, che comprende 61 diverse specie e circa 70 sierogruppi, ma non tutti questi agenti infettivi sono stati associati a casi di malattia nell'uomo. La Legionella pneumophila è la specie più frequentemente rilevata nei casi diagnosticati e, più in particolare, il sierotipo 1 è responsabile del 95% delle infezioni in Europa e dell'85% nel Mondo. Il rischio di acquisire l'infezione e sviluppare la legionellosi è principalmente correlato a: Suscettibilità individuale ;

; Grado d'intensità dell'esposizione , rappresentato da: Quantità di Legionella presente; Tempo di esposizione.

, rappresentato da: Virulenza e carica infettante dei singoli ceppi di Legionella. Il motivo per il quale la Legionella determini due sindromi distinte (febbre di Pontiac e malattia dei legionari) è ancora oggetto d'indagine scientifica, ma sembra che l'interazione di questi fattori possa determinare l'espressione clinica dell'infezione. Nota bene Al momento, la dose infettante di Legionella necessaria per determinare l'infezione nell'uomo non è nota, così pure non si conoscono nel dettaglio le ragioni della diversa virulenza nelle differenti specie e sierogruppi del batterio, né lo stato fisiologico che causa l'infezione nell'uomo. Tuttavia, è stato ipotizzato che alcune di queste proprietà possano essere attribuite alla stabilità dell'agente infettivo nell'aerosol, alla idrofobicità di superficie ed alla capacità di crescere all'interno delle amebe. Come si contrae la Legionellosi? La legionellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria, mediante inalazione o aspirazione di: Goccioline d'acqua nebulizzate contenenti l'agente infettivo (l'aerosol deriva da spruzzi, gorgogli di aria nell'acqua e impatto su superfici solide);

Micro-particelle derivate dall'essiccazione di aerosol contaminati. Se queste particelle sono contaminate da una sufficiente quantità di batteri e sono sufficientemente piccole (1-5µm), riescono più facilmente a penetrare nelle vie respiratorie, dove possono provocare l'infezione. La Legionella può diffondersi anche per via aerea, attraverso gli impianti di areazione, e tramite le ferite. La trasmissione interumana della legionellosi, invece, non è mai stata dimostrata. Per approfondire: Modalità di Trasmissione e Caratteristiche della Legionella Legionellosi: quanto è diffusa? Nonostante l'ubiquità della Legionella, la malattia umana rimane rara e la maggior parte delle persone esposte ai batteri non si ammala; nel corso di focolai epidemici, i tassi d'attacco sono inferiori al 5% nella popolazione generale. La maggior parte delle persone che sviluppano la legionellosi è un fumatore o ha una condizione medica che le rende più suscettibili allo sviluppo dell'infezione. Chi è più a rischio? La legionellosi si contrae più facilmente in presenza dei seguenti fattori predisponenti: Età ≥50 anni;

Fumo di sigaretta;

Presenza di malattie concomitanti (diabete, pneumopatie, malattie cardiovascolari, insufficienza renale o epatica cronica, malattie ematologiche, neoplasie sistemiche, ipersideremia ecc.);

Immunodeficienza (es. immunosoppressione da trapianti o altri Interventi chirurgici, corticosteroidi);

Utilizzo di dispositivi per la respirazione assistita;

Alcolismo. I fattori di rischio per l'esposizione alla Legionella includono: Viaggi recenti con pernottamento fuori casa, incluso il ricovero in una struttura sanitaria;

Esposizione a vasche idromassaggio o altre sorgenti d'acqua a scopo ricreativo (piscine, fontane decorative ecc.);

Esposizione all'impianto idraulico domestico sottoposto a recenti riparazioni o lavori di manutenzione.

Diagnosi Quali sono i test diagnostici per la Legionellosi? La legionellosi non ha caratteristiche cliniche che permettano di distinguerla da altre forme atipiche o batteriche di polmonite comunitaria. Anche i quadri radiologici non sono specifici: come in altre polmoniti, la radiografia del torace evidenzia addensamenti polmonari focali, singoli o multipli, con o senza piccoli versamenti pleurici. Shutterstock Per questi motivi, la diagnosi di laboratorio è complementare alla valutazione clinica, all'anamnesi del paziente (soprattutto l'analisi dei fattori predisponenti) ed alla radiografia del torace. I metodi di analisi correntemente utilizzati per accertare o escludere l'infezione da Legionella sono i seguenti: Isolamento del batterio responsabile mediante coltura dell'espettorato o del liquido di lavaggio bronco-alveolare;

Prove di immunofluorescenza diretta per la rilevazione del batterio nei tessuti o nei fluidi corporei;

Test sierologici e urinari per la ricerca rispettivamente di anticorpi e antigeni nella fase acuta e convalescente della malattia;

Analisi PCR per l'identificazione del DNA batterico. Questi esami devono essere attuati possibilmente prima che i risultati possano essere influenzati dalla terapia, in pazienti esposti a Legionella durante un'epidemia o che riferiscano i fattori di rischio per l'infezione. Inoltre, devono essere sottoposti alle analisi di laboratorio per accertare la presenza di legionellosi tutti i pazienti in cui non è probabile nessun'altra eziologia.