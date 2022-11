Friggitrici ad aria in offerta da acquistare con il Black Friday Le friggitrici ad aria sono degli elettrodomestici innovativi che non utilizzano olio ma che, come il nome lascia chiaramente intendere, friggono attraverso un getto d'aria calda. Questo tipo di frittura anomala rispetto alla tradizionale, permette comunque di ottenere cibi croccanti esternamente e morbidi e ben cotti internamente. Solitamente, inoltre, le friggitrici ad aria permettono di effettuare altri generi di cotture: grigliare, arrostire, etc. La frittura ottenuta attraverso questo elettrodomestico da cucina è più leggera e salutare. Con Natale alle porte, quale migliore momento per approfittare del Black Friday 2022? Il venerdì nero tanto atteso per gli acquisti più desiderati a prezzi scontati, sarà il 25 Novembre. In tutti i negozi fisici e negli store online sarà possibile approfittare di prodotti scontati e offerte per tutte le tasche. Su Amazon a partire da oggi potete trovare già degli articoli in offerta, per tutta la settimana dal 18 al 24 Novembre. Ma la giornata degli sconti pazzeschi sarà il 25. Abbiamo preparato una selezione di friggitrici ad aria in offerta da oggi, inoltre non lasciatevi sfuggire la campagna dedicata alle migliori offerte e agli ultimi codici sconto Black Friday. Continuate a seguirci perchè le offerte del Black Friday su Amazon, il 25 Novembre, saranno incredibili!