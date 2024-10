Ci sono rischi per la salute?

Possibili problemi di respirazione

Possibili irritazioni cutanee

Se si staziona in una stanza con una candela accesa e si inala l'aria nociva, la salute potrebbe risentirne. In particolare, quelle sostanze possono portare a problemi respiratori, soprattutto in persone particolarmente sensibili, ma anche irritazioni alla pelle, vertigini o altri sintomi.

Tuttavia, è importante specificare che la concentrazione di sostanze nocive generata dalle candele profumate è minima, e che eventi avversi sono estremamente rari, a meno che l'esposizione a questi agenti sia davvero massiccia e prolungata nel tempo.

Un ruolo fondamentale nell'entità del rischio è giocato anche dal livello di areazione dell'ambiente nel quale sono accese le candele.

Anche la combustione delle candele causa inquinamento dell'aria interna, ma in genere i vapori e i gas rilasciati dalle candele accese sono a livelli troppo bassi per dare luogo a un impatto significativo sulla salute.

Non tutte le candele però sono uguali. Per non correre rischi è bene quindi controllare sempre la loro composizione, diffidare da quelle di scarsa qualità contenenti paraffine o altri agenti inquinanti e preferire quelle realizzate con materiali naturali come la soia o la cera d'api.

Meglio evitare anche le fragranze sintetiche ma optare per candele profumate con oli naturali.