Che cos'è il Lapsus Freudiano?

Come accennato, con la dicitura "lapsus freudiano" si possono indicare errori linguistici, di scrittura, di lettura o di ascolto, improvvise mancanze di memoria o addirittura lo smarrimento di oggetti.

Prima dell'avvento di Freud, questi errori e mancanze erano considerati del tutto irrilevanti e attribuiti a momenti di disattenzione; il noto psicanalista, invece, li considerava strumenti fondamentali per comprendere e analizzare l'inconscio di un individuo. Esso, infatti, riteneva che questi lapsus rappresentassero in un qualche modo il risultato di un meccanismo specifico alla base del quale vi è l'interferenza dell'inconscio (volontà non cosciente) con quello che l'individuo vorrebbe fare intenzionalmente, quindi a livello conscio (volontà cosciente).

In altre parole, il lapsus freudiano rappresenterebbe i veri pensieri e i veri desideri dell'individuo che, essendo inconsci, si palesano in forma di errori linguistici, in forma di apparentemente insignificanti mancanze di memoria o in forma di altre sbadataggini o sviste.

Freud fu il primo a descrivere i lapsus freudiani come fenomeni psicologici che esso definì "atti mancati". Un altro sinonimo utilizzato per indicare i lapsus in questione è quello di "parapraxis" (ossia paraprassi o paraprassia, al plurale paraprassie).