Come agisce la Lamotrigina?

Come ribadito più volte, la lamotrigina è in grado di trattare sia l'epilessia che il disturbo bipolare e, in particolar modo, gli episodi di natura depressiva.

Azione antiepilettica

Dagli studi effettuati è emerso che la lamotrigina è in grado di espletare la sua azione antiepilettica bloccando i canali del sodio voltaggio-dipendenti. Grazie a questo meccanismo d'azione, il principio attivo in questione è in grado di indurre il blocco delle scariche ripetitive prolungate dei neuroni ed ostacola il rilascio di glutammato (un neurotrasmettitore eccitatorio implicato nell'insorgenza delle crisi epilettiche).

Azione terapeutica nel disturbo bipolare

Il meccanismo d'azione grazie al quale la lamotrigina è in grado di trattare il disturbo bipolare non è ancora stato chiarito del tutto. Tuttavia, si ritiene che il blocco dei canali del sodio voltaggio-dipendenti possa essere implicato in un qualche modo.