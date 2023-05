Lamotrigina: cos'è, a cosa serve, effetti collaterali

Che cos'è la Lamotrigina e caratteristiche generali La lamotrigina è un principio attivo appartenente al gruppo degli antiepilettici e abitualmente impiegato nel trattamento dell'epilessia. Nonostante ciò, la lamotrigina si è mostrata efficace anche nel trattamento del disturbo bipolare e, in particolar modo, nel trattamento degli episodi acuti depressivi. Per espletare la sua attività terapeutica, questo principio attivo deve essere assunto per via orale, difatti, è reperibile in formulazioni adatte a questa via di somministrazione (compresse dispersibili). La lamotrigina rientra nell'elenco dei farmaci essenziali stilato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia, per poter dispensare i medicinali che la contengono, è necessario presentare apposita ricetta medica ripetibile. Esempi di Specialità Medicinali contenenti Lamotrigina Amaless®

Lamictal®

Lamotrigina Doc®

Lamotrigina Eg®

Lamotrigina Sandoz® Shutterstock Lamotrigina - Struttura chimica

A cosa serve la Lamotrigina? Lamotrigina indicazioni terapeutiche: quando si usa? L'utilizzo della lamotrigina è indicato nel trattamento dell'epilessia - da sola o in associazione ad altri medicinali - sia negli adulti che nei bambini (alle opportune concentrazioni), anche per il trattamento di crisi convulsive che si verificano nella sindrome di Lennox-Gestaut e per il trattamento di crisi di assenza tipiche. Inoltre, l'uso della lamotrigina è altresì indicato nel trattamento del disturbo bipolare (anche noto come psicosi maniaco-depressiva e caratterizzato dall'alternanza di episodi di mania a episodi depressivi) nei pazienti adulti e negli adolescenti con più di 18 anni di età. Anche in questo caso, la lamotrigina può essere utilizzata sia da sola che in associazione ad altri medicinali.

Avvertenze e precauzioni Cosa è bene sapere prima di iniziare la terapia con la Lamotrigina? Prima di assumere medicinali a base di lamotrigina, è necessario informare il medico se ci si trova in una o più delle seguenti condizioni: Sono insorte reazioni cutanee in seguito all'assunzione di altri medicinali impiegati nel trattamento dell'epilessia o del disturbo bipolare;

in seguito all'assunzione di altri medicinali impiegati nel trattamento dell'epilessia o del disturbo bipolare; Si è manifestata una eruzione cutanea o un' ustione solare dopo l'assunzione di farmaci contenenti lamotrigina e l'esposizione al sole o ai raggi UV artificiali;

o un' dopo l'assunzione di farmaci contenenti lamotrigina e l'esposizione al sole o ai raggi UV artificiali; Si è manifestata meningite in seguito ad una precedente assunzione di lamotrigina ;

in seguito ad una ; Si stanno assumendo altri medicinali a base di lamotrigina;

a base di lamotrigina; Si soffre di disturbi e malattie renali ;

; Si ha la sindrome di Burgada (patologia genetica che determina anomali nell'attività elettrica del cuore) o si hanno altri problemi cardiaci. Ad ogni modo, a scopo precauzionale, prima di assumere medicinali a base di lamotrigina, è sempre opportuno informare il medico delle proprie condizioni di salute, mettendolo a conoscenza dell'eventuale presenza di qualsiasi tipo di disturbo o malattia, anche se non presente nel suddetto elenco. Inoltre, è bene sapere che in alcuni pazienti si sono manifestati: Reazioni allergiche o reazioni cutanee potenzialmente pericolose per la vita che, se non trattate, possono evolvere in quadri molto gravi (ad esempio, necrolisi epidermica tossica, sindrome di Stevens-Johnson, reazione da farmaco con eosinofilia e sindrome sistemica o DRESS);

Linfoistiocitosi emofagocitica (si tratta di una rara, ma molto grave, reazione del sistema immunitario). Lamotrigina nel trattamento dell'epilessia È importante sapere che, quando al lamotrigina viene utilizzata nel trattamento dell'epilessia, in alcuni pazienti le crisi potrebbero occasionalmente peggiorare o verificarsi più di frequente. Se ciò dovesse accadere, è necessario contattare immediatamente il medico. Lamotrigina nel trattamento del disturbo bipolare Il disturbo bipolare può far sì che il paziente sviluppi pensieri e comportamenti autolesionisti e/o suicidi. Tali pensieri o comportamenti potrebbero verificarsi anche durante i primi periodi di trattamento con lamotrigina. Se ciò si manifesta, occorre informare il medico immediatamente, oppure chiedere assistenza al più vicino pronto soccorso. Nota Bene La somministrazione di lamotrigina causa effetti collaterali in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e/o di utilizzare macchinari (visione doppia, visione offuscata, confusione, capogiri, ecc.). Pertanto, tali attività devono essere evitate durante il trattamento con questo principio attivo.

Lamotrigina meccanismo d'azione Come agisce la Lamotrigina? Come ribadito più volte, la lamotrigina è in grado di trattare sia l'epilessia che il disturbo bipolare e, in particolar modo, gli episodi di natura depressiva. Azione antiepilettica Dagli studi effettuati è emerso che la lamotrigina è in grado di espletare la sua azione antiepilettica bloccando i canali del sodio voltaggio-dipendenti. Grazie a questo meccanismo d'azione, il principio attivo in questione è in grado di indurre il blocco delle scariche ripetitive prolungate dei neuroni ed ostacola il rilascio di glutammato (un neurotrasmettitore eccitatorio implicato nell'insorgenza delle crisi epilettiche). Azione terapeutica nel disturbo bipolare Il meccanismo d'azione grazie al quale la lamotrigina è in grado di trattare il disturbo bipolare non è ancora stato chiarito del tutto. Tuttavia, si ritiene che il blocco dei canali del sodio voltaggio-dipendenti possa essere implicato in un qualche modo.

Dose e modo d'uso Come si assume la Lamotrigina? Come accennato, la lamotrigina viene somministrata per via orale in forma di compresse dispersibili. Queste possono essere deglutite intere, masticate, oppure sciolte in poca acqua per renderle liquide e poi assunte. La dose di principio attivo da assumere deve essere stabilita dal medico per ciascun paziente, poiché dipendente da fattori individuali, quali: l'età, l'eventuale presenza di malattie o disturbi epatici e/o renali e l'eventuale assunzione contemporanea di altri farmaci. Generalmente, il medico somministrerà un dosaggio iniziale più basso che verrà poi gradualmente aumentato fino al raggiungimento della dose di mantenimento ideale per ciascun paziente. Per il corretto modo d'uso del farmaco, attenersi sempre alle indicazioni fornite dal medico e alle istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere. Per qualsiasi dubbio, contattare il medico. Nota Bene L'assunzione di lamotrigina non deve essere interrotta senza il consenso preventivo del medico. Inoltre, la somministrazione non dovrebbe essere sospesa in maniera repentina ma in maniera graduale.

Gravidanza e allattamento La Lamotrigina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono informare il medico della loro condizione prima di iniziare il trattamento con la lamotrigina. Difatti, questo principio attivo aumenta il rischio di insorgenza di malformazioni nel feto e viene escreto nel latte materno. Se si sospetta una gravidanza, contattare immediatamente il medico, ma NON interrompere l'assunzione del farmaco senza averlo prima consultato, soprattutto se si soffre di epilessia.