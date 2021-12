Dopo questa premessa, è evidente come una perdita di funzionalità del labirinto possa causare disturbi dell'equilibrio , fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla perdita dell'udito e alla formazione di un tinnito permanente. È doveroso puntualizzare che labirintite non è sinonimo di vertigini : spesso, infatti, questi due termini vengono erroneamente scambiati come equivalenti; in realtà, le vertigini costituiscono un sintomo comune a più patologie, mentre la labirintite è riconosciuta come una malattia a tutti gli effetti .

Non è stata ancora isolata una causa precisa ed univoca responsabile della labirintite; ad ogni modo, si presume che la malattia sia il risultato finale di insulti batterici o virali , come ad esempio la parotite e l' otite acuta : un'infezione a carico delle vie respiratorie superiori potrebbe diffondersi sino a giungere a livello dell'orecchio interno. Nella ricerca eziopatologica della labirintite, sono imputabili anche le lesioni alla testa, le reazioni allergiche violente ad un farmaco (soprattutto antibiotici ) o ad un'altra sostanza, e lo stress estremo. In genere, la labirintite si rende manifesta nella sua variante sierosa , come conseguenza del passaggio di batteri o tossine attraverso un canale dell'orecchio (fistola perilinfatica del canale semicircolare laterale): in questo caso, il paziente affetto da labirintite lamenta vertigini di intensità variabile, generalmente transitorie e saltuarie. È stato osservato che alcuni fattori o situazioni possono predisporre il paziente a subire attacchi di labirintite: un colpo di tosse particolarmente violento, un movimento brusco o, ancora, uno sforzo portato all'eccesso, possono costituire elementi di rischio per la manifestazione delle crisi di labirintite, specie nei soggetti predisposti. A seguito di meningite o di meningoencefalite, la labirintite si può manifestare anche nella variante purulenta , responsabile del progressivo ed inevitabile danneggiamento a carico delle strutture interne del labirinto: in questo caso, i sintomi, sempre improvvisi, si concretizzano nella perdita di equilibrio e della funzionalità del sistema vestibolare in generale, e nella scomparsa della capacità uditiva. Il deficit uditivo è purtroppo irreversibile e quasi sempre totale.

La labirintite esordisce con una sintomatologia generalmente acuta e violenta, in cui le vertigini costituiscono l'elemento comune in tutti i pazienti che ne sono affetti. Oltre a questa minifestazione, la labirintite può comportare: ansia , confusione , difficoltà a mantenere l'equilibrio, fischi alle orecchie ( acufene ), giramenti di testa , nausea, nistagmo , mal di stomaco , pallore e perdita dell'udito. Questi sintomi derivano essenzialmente da un'improvvisa incapacità del sistema vestibolare di assicurare l'equilibrio all'organismo: si assiste ad un blocco della regolazione di questo complesso sistema, implicato appunto nel rilevamento del cambiamento di moto della persona. Non a caso, tutti i sintomi appena elencati possono manifestarsi, seppur in maniera minore, anche durante un viaggio in aereo, in nave o nelle immersioni.

Mentre le vertigini possono apparire in caso di ansia particolarmente severa, senza tuttavia precipitare in disturbi più complessi, la labirintite può sfociare in seri problemi, come depressione e attacchi di panico.

Nella maggior parte dei casi, i pazienti affetti da labirintite sono ansiosi e spaventati dalla malattia, sentendosi incapaci di controllare se stessi: la sindrome ansiosa è un sintomo assai comune nel contesto della labirintite, responsabile della manifestazione di attacchi di panico , depressione , palpitazioni e tremori , che non giovano certo alla malattia in atto, piuttosto aggravano il problema prolungando i tempi di guarigione. Non a caso, gli attacchi di panico costituiscono alcuni tra i primissimi sintomi che si manifestano quasi contemporaneamente alle crisi di labirintite.

Si raccomanda di rivolgersi allo specialista fin dai primissimi sintomi, per iniziare l'eventuale trattamento farmacologico in tempi brevi; il medico, dopo aver tracciato l' anamnesi del paziente , procede con l'esame fisico, utile per accertare se le vertigini e la sensazione di perdita d'equilibrio sono dovute ad un problema del sistema vestibolare e del labirinto. In alcuni casi, i pazienti sono sottoposti ad esami specifici, utili per indurre le vertigini: nonostante questo esame non venga accettato benevolmente dei malati, risulta spesso indispensabile ai fini diagnostici. L'accertamento della diagnosi procede sottoponendo il paziente affetto ad una serie di test più o meno complessi; la scelta del test dipende chiaramente dall'intensità dei sintomi e dalla difficoltà di accertare la malattia. Tra i test più diffusi, ricordiamo:

Farmaci e Trattamenti

Il trattamento per la cura della labirintite dipende dalla causa scatenante e dalla gravità della condizione; l'obiettivo della terapia è prevenire, alleggerire e risolvere i segni e i sintomi che accompagnano il disturbo. Quando la labirintite dipende da un insulto batterico, gli antibiotici sono i farmaci maggiormente utilizzati in terapia, mentre gli antivirali (es. aciclovir, valaciclovir) sono indicati per abbattere il virus: l'allontanamento del patogeno, di riflesso, comporta anche la guarigione della labirintite (forma lieve). Inoltre, dal momento che la malattia è accompagnata da vertigini e perdita dell'equilibrio associati a nausea e vomito, i farmaci antiemetici possono costituire un valido ausilio; esistono, inoltre, farmaci specifici per il controllo delle vertigini: questi principi attivi sono indispensabili per annullare la sensazione di smarrimento, per rilassare e per calmare il paziente che ne è affetto. I farmaci anticolinergici (es. proclorperazina) sono i più utilizzati a tale scopo. Gli steroidi (es. prednisone) vengono saltuariamente prescritti per ridurre l'infiammazione, soprattutto in caso di accertata labirintite virale.

Inoltre, abbiamo visto che la labirintite è spesso strettamente legata a disturbi d'ansia e a depressione: per questo motivo, è possibile assumere farmaci specifici, come benzodiazepine (es. diazepam) e farmaci inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. Si raccomanda di rispettare le dosi prescritte dal medico e di non interrompere improvvisamente la cura.

Le evidenze cliniche dimostrano che gli SSRI si rivelano particolarmente utili per alleviare i sintomi che accompagnano la labirintite, oltre a velocizzarne la guarigione.

Quando i farmaci non sono sufficienti per assicurare una guarigione definitiva, il paziente può essere sottoposto a trattamenti invasivi, come la chirurgia: questa tecnica corregge alcuni danni a carico dell'orecchio e della testa, a loro volta implicati nella comparsa della labirintite.

Come completamento della terapia della labirintite, è possibile direzionare il malato verso la cosiddetta "riabilitazione vestibolare", che consiste essenzialmente in esercizi specifici volti al miglioramento dell'equilibrio e all'allontanamento delle vertigini.

Si raccomanda di iniziare la terapia nel più breve tempo possibile dall'accertamento diagnostico di labirintite: in questo modo, è possibile evitare danni permanenti all'orecchio.

