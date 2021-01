Labetalolo: Cos'è, Meccanismo d'azione, Uso in Gravidanza

I medicinali contenenti labetalolo per uso orale sono classificati come farmaci di fascia A , pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Esso è disponibile in medicinali adatti alla somministrazione orale e parenterale (soluzione iniettabile/per infusione per uso endovenoso). Questi ultimi sono riservati all'uso ospedaliero e possono essere somministrati solo da personale sanitario.

A Cosa Serve

Indicazioni Terapeutiche del Labetalolo: per cosa si usa?

L'utilizzo del labetalolo per via orale è indicato per il trattamento dell'ipertensione di grado lieve, moderato o grave.

Il labetalolo per via endovenosa, invece, viene utilizzato in ambito ospedaliero per il trattamento della grave ipertensione ogniqualvolta è necessario un rapido controllo della pressione sanguigna. Se necessario, il labetalolo per via endovenosa può essere utilizzato anche per il trattamento della grave ipertensione in gravidanza.

Nota: poiché il labetalolo per via parenterale è riservato al solo ambito ospedaliero e può essere somministrato solo da personale sanitario, in questo articolo ci occuperemo solamente delle caratteristiche del labetalolo per uso orale.