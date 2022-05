Labbra Secche e Screpolate: cause, sintomi, rimedi

Guarda il video Guarda il video su youtube

Le labbra secche e screpolate sono una condizione tanto fastidiosa quanto comune e diffusa. Le labbra secche e screpolate si presentano come fragili e irritate e, nei casi più gravi, possono andare incontro a fissurazione e sanguinamenti. Per quanto fastidioso, questo distrubo può essere gestito, nella maggioranza dei casi, piuttosto semplicemente. Tuttavia, è bene precisare che non sempre è così: se la secchezza e la screpolatura delle labbra è il risultato di condizioni patologiche, infatti, la sua risoluzione potrebbe essere più difficile. Ad ogni modo, nella maggior parte dei casi, le labbra secche e screpolate non dovrebbero destare preoccupazione. Nonostante ciò, nel caso in cui il disturbo si presenti in associazione a sintomi gravi e/o insoliti, il consulto con il medico è necessario. Shutterstock

Sintomi Le labbra secche non esordiscono sempre con gli stessi sintomi: la gravità del problema dipende sia dalla causa che l'ha indotto, sia dal grado di umidità presente nelle labbra. Ad ogni modo, oltrealla sensazione di secchezza - le labbra secche e screpolate possono essere accompagnate da sintomi quali: Bruciore;

Sensazione di "pelle che tira";

Rossore;

Gonfiore;

Desquamazione;

Screpolature. Quando la pelle delle labbra diventa particolarmente asciutta, lo stiramento delle labbra può provocare vere e proprie crepe dolorose che possono sanguinare (ragadi sanguinanti).

Consigli utili Cosa fare quando si hanno le Labbra Secche e Screpolate? Oltre ai rimedi e trattamenti di cui al capitolo precedente, è possibile adottare alcuni comportamenti che possono aiutare a prevenire e/o alleviare il problema delle labbra secche e screpolate. Ad esempio: Non umidificare continuamente le labbra con la lingua.

Evitare di mordicchiare spesso le labbra.

In presenza di vento o freddo può essere utile proteggere le labbra con la sciarpa.

Seguire una dieta sana ed equilibrata, al fine di consentire il corretto apporto di nutrienti. Se necessario e dopo consulto medico, potrebbe essere utile anche il ricorso alla supplementazione di vitamine (indicate quelle del gruppo B).

Bere molta acqua per mantenere il giusto grado di idratazione e prevenire la disidratazione.

Smettere di fumare.

Se gli ambienti in cui si soggiorna (ufficio, casa, camera da letto, ecc.) non sono sufficientemente umidificati, può essere utile utilizzare un umidificatore.

Evitare le bevande acide in presenza di labbra secche: per esempio, il contatto di succhi d'agrumi con le labbra può accentuare la tipica sensazione di bruciore. Lo stesso dicasi per alimenti piccanti.

Evitare di rimuovere le pellicine che possono formarsi sulla superficie labiale: possono crearsi traumi e lesioni che, a loro volta, potrebbero favorire la comparsa di infezioni.

Prima di coricarsi, potrebbe essere utile applicare sulla pelle un prodotto a base di ossido di zinco: alcune persone (soprattutto quelle che assumono una posizione prona durante il sonno) tendono a far gocciolare la saliva dalla bocca. Talvolta, questo comportamento può favorire le screpolature sulle labbra; per ovviare a questo inconveniente, uno stick a base di ossido di zinco potrebbe rivelarsi un rimedio efficace.