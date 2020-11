La pandemia ha lasciato senza energia gli italiani  

La pandemia di Covid-19 sta avendo diverse ripercussioni sul benessere fisico e mentale degli italiani che, se da un lato si percepiscono anche più in salute di prima, dall'altro a livello energetico si sentono prosciugati . La colpa di questo malessere sarebbe da attribuire a un prolungato senso di incertezza, all'isolamento e ai grandi sforzi profusi per tornare a una qualunque forma di normalità.

Queste sensazioni però sembrano non influenzare la percezione relativa allo stato di salute visto che il 79% di chi ha partecipato allo studio dichiara di stare bene, il 75% si sente come prima dello scoppio della pandemia e il 15% addirittura meglio.

Aumenta il desiderio di cibi naturali

Tutti questi aspetti stanno influenzando notevolmente le preferenze alimentari delle persone.

Dalla ricerca emerge infatti un desiderio sempre maggiore di nutrirsi con cibi naturali (60%) e salutari (59%) e di prendersi cura del proprio corpo (54%), evitando di ingrassare (53%) e assumere troppe calorie (50%). Allo stesso tempo, la voglia di provare piacere attraverso il cibo è ancora molto alta. A testimoniarlo il fatto che il confort food sia in cima alle preferenze del 51% delle persone, 55% tra i millennial.

«Gli effetti della pandemia hanno prodotto un maggiore interesse per la salute e il benessere. Gli intervistati esprimono l'intenzione di prendersi cura del proprio corpo, di controllare l'apporto calorico ma, al tempo stesso, cercano cibi gustosi e considerano come molto importante la necessità di rafforzare il sistema immunitario», commenta Ambra Morelli dietista ASAND, Associazione tecnico Scientifica dell'Alimentazione Nutrizione e Dietetica. «In momenti come questo, quando mancano le energie, dobbiamo rimanere proattivi, creativi, mantenere uno stile di vita attivo e mangiare cibi sani, anche come spuntini».







Sonno e integratori per ricaricare le batterie

Alla richiesta di come fare per recuperare energie, il 46% degli italiani ha risposto dormendo, il 24% assumendo integratori alimentari, il 22,5% consumando snack dolci (contro il 25% del 2018) e il 21% spuntini salutari, che salgono dal 19% del 2018 e superano rimedi come camminare, allenarsi o fare yoga.

Nello specifico, lo spuntino energizzante ideale, dovrebbe essere sano, con buoni valori nutrizionali per il 29% di loro, adatto a corrette abitudini alimentari per il 27%, naturale e facile da mangiare per il 26%.