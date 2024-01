Knitting therapy: cos’è e benefici del lavorare a maglia

Introduzione In passato era non solo un passatempo ma anche un lavoro vero e proprio molto comune fra le donne. Oggi, poche persone sanno lavorare a maglia, ma molte (e non solo di genere femminile) stanno imparando perché hanno capito che può essere un'attività molto benefica. In effetti, da qualche tempo si parla addirittura di knitting therapy, letteralmente "terapia del lavoro a maglia", una forma di terapia occupazionale che può migliorare il benessere psico-fisico, agendo a più livelli. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Che cos'è la knitting therapy La knitting therapy è, letteralmente, la terapia del lavoro a maglia, ossia i benefici derivati dall'utilizzare ferri, lana, fili, aghi e uncinetto. Si tratta di una forma di terapia occupazionale, ossia una disciplina riabilitativa che promuove la salute e il benessere attraverso l'occupazione. Il lavorare a maglia infatti può migliorare il benessere fisico e psicologico di una persona e spesso è inserito in veri e propri progetti di cura.

Benefici del lavorare a maglia Rilassa e combatte lo stress

Regala buon umore

Aiuta a minimizzare i problemi

Aumenta l'autostima

Migliora la concentrazione

Tiene a bada la fame emotiva

Combatte l'artrosi alle mani

Riduce le paure

Fa sentire meno il dolore cronico

Rallenta il declino cognitivo

Rilassa e combatte lo stress L'azione ripetitiva del ricamo può indurre uno stato di rilassamento quasi ipnotico, simile a quello provocato dalla meditazione e dallo yoga. Una volta appresa la tecnica e superata la curva di apprendimento iniziale, lavorare a maglia e all'uncinetto può abbassare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna e ridurre i livelli nel sangue degli ormoni dello stress, come il cortisolo. Inoltre, obbliga a rimanere concentrati sul presente, impedendo alla mente di divagare.

Regala buon umore I movimenti ripetuti tipici del lavorare a maglia aumentano la produzione delle endorfine, gli ormoni del buon umore. Inoltre, riducendo lo stress e le preoccupazioni, rendono più leggeri. Ecco perché molti di coloro che hanno questo passatempo riferiscono di sentirsi più felici.

Aiuta a minimizzare i problemi La knitting therapy è un'ottima strategia per ritrovare un ordine mentale nei giorni frenetici, concedersi una pausa, dando al cervello il tempo di trovare una soluzione per problemi e preoccupazioni, e ampliare i propri orizzonti, ridimensionando le situazioni critiche. Permette anche di trovare uno scopo nei momenti in cui ci si sente impotenti e di distogliere l'attenzione da dettagli che creano ansia e nervosismo. Secondo alcuni studi e sperimentazion, la knitting therapy potrebbe essere utile nei programmi che aiutano i fumatori a smettere di fumare, e in quelli per le persone che stanno affrontando un periodo molto difficile, come una diagnosi di malattia.

Aumenta l'autostima A differenza di pratiche come la meditazione e lo yoga, il lavorare a maglia, al pari di tutte le altre attività artigianali, dà come risultato prodotti tangibili e spesso utili che possono aumentare l'autostima e la fiducia in se stessi. Rendersi conto di saper creare qualcosa di bello, utile, concreto fa sentire più potenti ed efficaci e può anche risollevare l'umore.

Migliora la concentrazione I gesti del lavorare a maglia richiedono un certo grado di concentrazione, a maggior ragione quando si devono seguire le istruzioni riguardanti progetti complessi. Questo non solo rilassa e libera la mente dalle preoccupazioni, ma allena anche il senso di attenzione e di concentrazione. Secondo alcuni studi potrebbe anche affinare le capacità matematiche e cognitive.

Tiene a bada la fame emotiva Il lavoro a maglia e l'uncinetto potrebbero essere degli alleati insospettabili nel controllo del peso corporeo. Infatti, quando le mani sono impegnate a tenere aghi e fili non possono dirigersi sul cibo, esattamente come non possono fare con le sigarette. Il rischio di mangiare per placare la fame emotiva, dovuta per esempio a rabbia, stress, ansia, dunque, diminuisce.

Combatte l'artrosi alle mani Il lavoro manuale con il filo e i ferri può aiutare le dita artritiche a rimanere più abili e meno rigide con l'avanzare dell'età. La diminuzione della rigidità articolare e il movimento possono contribuire anche a ridurre il dolore.

Riduce le paure La knitting therapy potrebbe essere un'ottima strategia anche per contenere le proprie paure e i propri timori. Per esempio, uno studio del 2009 dell'Università della British Columbia riguardante un gruppo di donne affette da anoressia nervosa ha dimostrato che l'apprendimento del lavorare a maglia ha diminuito le paure delle partecipanti e ha impedito loro di rimuginare sul loro disturbo.

Fa sentire meno il dolore cronico Lavorare a maglia può aiutare chi soffre di dolore cronico a reindirizzare la propria attenzione, riducendo la consapevolezza del dolore. Infatti, il cervello può elaborare un certo numero di cose contemporaneamente, per cui se è impegnato nell'uncinetto ha più difficoltà a registrare i segnali di dolore.