Ivermectina: cos'è, a cosa serve, effetti collaterali

Che cos'è l'Ivermectina?

L'ivermectina è un principio attivo antielmintico utilizzato - nelle opportune forme farmaceutiche e concentrazioni - per il trattamento di alcune parassitosi e per trattare le lesioni infiammatorie della rosacea.

Shutterstock Ivermectina - Struttura Chimica

L'ivermectina trova anche impiego in ambito veterinario, dove la si può trovare all'interno di moltissimi farmaci adatti a differenti vie di somministrazione e impiegati per il trattamento diversi tipi di infestazioni da parassiti.

L'ivermectina per uso umano, invece, è disponibile all'interno di due medicinali: uno per uso orale, in forma di compresse, per il trattamento di diverse parassitosi e avente nome commerciale Iverscab® e uno in forma di crema dermatologica per il trattamento delle lesioni della rosacea e avente nome commerciale Efacti®.

Entrambi questi medicinali possono essere venduti solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) ed entrambi sono classificati come farmaci di fascia C, pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino.

Curiosità: Ivermectina e COVID-19

L'impiego dell'ivermectina era stato proposto per la prevenzione e il trattamento della COVID-19, malattia scatenata dal virus SARS-CoV-2. Tuttavia, dopo l'analisi sulle ultime evidenze, l'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha concluso che l'utilizzo di questo principio attivo per prevenire e trattare la COVID-19 NON può essere al momento raccomandato al di fuori di studi clinici controllati.

In altri termini, l'ivermectina NON rientra fra i farmaci per il trattamento della malattia da nuovo Coronavirus .

Per informazioni in merito ai farmaci per la cura della COVID-19, s'invita alla lettura dell'articolo dedicato: Farmaci COVID-19: quali sono? Come si Cura la COVID?