Ivabradina: A Cosa Serve, Effetti Collaterali, Controindicazioni

Generalità Che Cos'è l'Ivabradina e Caratteristiche generali L'ivabradina è un principio attivo impiegato nel trattamento dell'angina pectoris e nel trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica. Shutterstock Ivabradina - Struttura Chimica Somministrata per via orale, la si può trovare in diverse concentrazioni all'interno di svariati medicinali formulati come compresse. Tali medicinali, per essere venduti, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile. Tuttavia, la maggior parte di essi è classificata come "farmaci di fascia A", pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario il pagamento di un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Ivabradina Corlentor®

A Cosa Serve? Quando si Usa l'Ivabradina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'utilizzo della ivabradina è indicato per il trattamento: Dell' angina pectoris stabile sintomatica nei pazienti adulti la cui frequenza cardiaca è superiore o uguale a 70 battiti al minuto. Più precisamente, l'ivabradina è utilizzata: Nei pazienti adulti che non tollerano o non possono assumere farmaci beta-bloccanti; In associazione a beta-bloccanti nei pazienti adulti la cui condizione non è completamente controllata con un beta-bloccante.

Meccanismo d'Azione Come Funziona l'Ivabradina e Come Agisce? L'ivabradina agisce principalmente riducendo la frequenza cardiaca di pochi battiti al minuto. In questo modo il principio attivo riduce il bisogno di ossigeno nel cuore, soprattutto nelle situazioni in cui è maggiormente probabile che il paziente sviluppi attacchi di angina. In altri termini, si può quindi affermare che grazie a questa sua azione, l'ivabradina è capace di diminuire gli attacchi di angina. Inoltre, grazie alla riduzione della frequenza cardiaca da essa indotta, l'ivabradina è anche in grado di migliorare il funzionamento cardiaco e l'aspettativa di vita nei pazienti con insufficienza cardiaca cronica. Il meccanismo d'azione attraverso il quale l'ivabradina diminuisce la frequenza cardiaca ed espleta la sua azione terapeutica consiste nell'inibizione selettiva e specifica della corrente pacemaker cardiaca If che controlla la depolarizzazione diastolica spontanea nel nodo del seno e regola la frequenza cardiaca.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra l'Ivabradina e in Quali Dosi? L'ivabradina è disponibile in forma di compresse per uso orale che devono essere assunte durante i pasti. La dose di ivabradina da assumere sarà stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente, pertanto, si raccomanda di attenersi a quanto indicato da questa figura sanitaria. In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente il medico. Dimenticanza di una Dose In caso ci si dimentichi di assumere una dose di ivabradina, NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza, ma assumere la dose successiva all'orario prestabilito.