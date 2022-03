Ittiosi: Cos'è, Sintomi, Cause e Terapia

Un'altra classificazione delle diverse tipologie di ittiosi - definita come "classificazione ultrastrutturale" - ne prevede la suddivisione in quattro tipi (tipo I, II, III e IV) in funzione delle caratteristiche strutturali delle cellule epidermiche sottoposte a biopsia . Tale classificazione, tuttavia, è impiegata solo per le forme ereditarie e non per le forme acquisite. Infine, un'ulteriore classificazione impiegata per suddividere le forme di ittiosi ereditarie ne prevede il raggruppamento in:

Trattamento

Il trattamento dell'ittiosi è sintomatico e comprende l'uso di emollienti, idratanti, creme ad azione cheratolitica e, talvolta, di retinoidi orali (come acitretina ed etretinato).

Ittiosi: Come Si Cura?

Considerando che l'ittiosi ereditaria è inserita tra le malattie geneticamente trasmissibili, la cura risulta pressoché impossibile. Esistono, tuttavia, alcuni trattamenti che si possono effettuare al fine di alleviarne i sintomi. A tal proposito possiamo distinguere il trattamento topico dal trattamento per via sistemica. Tuttavia, quest'ultimo non può essere utilizzato su tutti i pazienti affetti da ittiosi.

Trattamento Topico dell’Ittiosi

Il trattamento per via topica dell'ittiosi si prefigge gli obiettivi di ridurre l'ispessimento cutaneo e di restituire alla pelle l'idratazione persa.

Per il raggiungimento del primo obiettivo, normalmente, si ricorre all'uso di preparazioni farmaceutiche (creme o lozioni) a base di agenti cheratolitici che siano in grado di eliminare le squame cutanee.

A questo proposito, risultano particolarmente utili principi attivi quali l'acido salicilico, l'urea e gli alfa-idrossiacidi (come, ad esempio, l'acido glicolico).

In alcuni casi, inoltre, può rivelarsi efficace il ricorso a farmaci per uso topico (creme, lozioni, gel, pomate, ecc.) a base di retinoidi.

Tuttavia, l'uso di queste sostanze non è certo esente da effetti collaterali. Gli alfa-idrossiacidi, infatti, potrebbero risultare irritanti per la pelle secca e disidratata degli individui affetti da ittiosi. In presenza di tagli e screpolature, inoltre, i suddetti principi attivi potrebbero essere assorbiti provocando effetti collaterali potenzialmente gravi anche a livello sistemico.

Per questo motivo, il trattamento topico dell'ittiosi deve sempre avvenire sotto lo stretto controllo del medico.

Per donare alla pelle l'idratazione e l'elasticità perdute, invece, può essere utile il ricorso a prodotti idratanti e a prodotti a base di vaselina e sostanze emollienti, molto utili e caldamente consigliati per ammorbidire la pelle.

Nel caso l'ittiosi sia determinata da un disturbo sistemico, sarebbe bene lubrificare le aree affette con sostanze quali il glicole propilenico (umettante). Questa sostanza è efficace anche per alleggerire i sintomi derivati da ittiosi lamellare o da ittiosi legata al cromosoma X. Nei bambini, i bendaggi occlusivi sono sconsigliati.

Trattamento Sistemico dell’Ittiosi

Per la maggior parte delle affezioni ittiosiche, i retinoidi rappresentano una cura molto efficace, che non combatte completamente la malattia, ma può certo risanare i sintomi. I retinoidi sono somministrati per via orale.

Ad ogni modo, in linea generale, l'utilizzo sistemico di retinoidi è consigliabile nei casi più gravi d'ittiosi. Negli altri casi, invece, può essere sufficiente il loro impiego per via topica associato all'applicazione locale di preparati che promuovono l'azione emolliente, nutriente e cheratolitica (vaselina, urea, glicerina, acido glicolico e salicilico).

In qualsiasi caso, è doveroso ricordare che i retinoidi assunti per via orale possono provocare diversi effetti collaterali (come l'aumento dei livelli ematici di trigliceridi), in particolare quando utilizzati per lunghi periodi di tempo, come avviene nel caso dei pazienti affetti da ittiosi.

Da non dimenticare, poi, che i retinoidi sono potenziali teratogeni e, di conseguenza, il loro impiego è assolutamente vietato in gravidanza.

Nei soggetti affetti da ipercheratosi epidermolitica, invece, il trattamento ideale è rappresentato da cloxacillina o eritromicina, antibiotici utili nella prevenzione del dolore associato a delle pustole maleodoranti che si formano in seguito alla contrazione di una superinfezione batterica.

Trattamento Psicologico

Nel caso in cui l'ittiosi porti a complicazioni di tipo psicologico e sociale - oltre al trattamento farmacologico volto ad alleviare i sintomi cutanei della malattia - sarà necessario fornire al paziente anche un adeguato supporto e sostegno psico-sociale, al fine di evitare ulteriori e più gravi complicazioni.

Consigli Utili

Per migliorare l'efficacia dei trattamenti dell'ittiosi - topici o sistemici che siano - e per ottenere sollievo dai sintomi della malattia, può essere utile adottare piccoli accorgimenti, quali:

Ridurre la frequenza dei lavaggi per evitare di aggravare l'irritazione della pelle;

Non utilizzare sostanze tossiche, ad elevato assorbimento (es. esaclorofene, sostanza battericida/disinfettante) e prodotti irritanti;

Prediligere l'uso di detergenti delicati, meglio ancora se prescritti o consigliati dal medico;

Evitare l'esposizione diretta ed eccessiva ad agenti atmosferici che possono seccare, disidratare e irritare ulteriormente la pelle (sole, vento, freddo, ecc.);

Seguire sempre e scrupolosamente le indicazioni del medico e non affidarsi in alcun caso al fai da te.

