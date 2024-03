Ittiosi Volgare: cos'è, cause, sintomi, trattamento

Analogamente alle altre forme, l'ittiosi volgare si caratterizza per alterazioni della cheratinizzazione con conseguente comparsa di pelle secca , formazione di squame ed eventualmente fissurazioni.

L' ittiosi volgare rappresenta la forma più comune di ittiosi che, a differenza di altre tipologie di genodermatosi a trasmissione ereditaria, non rientra fra le malattie rare .

Come già detto, è la forma più comune di ittiosi, difatti, è stato stimato che circa il 95% delle persone che sviluppano ittiosi soffrano proprio di questa forma.

L'ittiosi volgare ha un indice d'incidenza piuttosto elevato che si stima in 1 caso ogni 250-300 individui. Questa forma d'ittiosi colpisce indistintamente maschi e femmine di tutte le etnie.

La filaggrina è una proteina che costituisce lo strato profondo dell'epidermide, è implicata nella protezione della cute da fattori ambientali esterni ed è utile per mantenere sotto controllo l' idratazione della pelle ; ne consegue che il difetto della filaggrina sintetizzata comporta alterazioni nell'idratazione cutanea.

Più nel dettaglio, la mutazione genetica in questione determina un difetto nella sintesi di una proteina presente nell'epidermide nota come filaggrina. Nel dettaglio, è il gene FLG (che codifica, appunto, per la filaggrina) ad essere alterato e trasmesso dai genitori ai figli. Il gene può avere una o più mutazioni che portano ad un'inevitabile alterata formazione dello strato epidermico . Più precisamente, si verifica un'alterazione nella coesione dei cheratinociti , cui consegue la formazione di squame.

L'ittiosi volgare è una malattia genetica trasmessa in maniera autosomica dominante, ciò significa che il gene responsabile della patologia viene ereditato da uno dei genitori. In alcuni casi, tuttavia, la malattia potrebbe manifestarsi anche in seguito ad una mutazione spontanea verificatasi nell'individuo che la sviluppa.

Le manifestazioni dell'ittiosi volgare peggiorano durante l' inverno o in presenza di climi secchi, mentre migliorano notevolmente nei mesi estivi e nei climi caldo-umidi. Talvolta, in ambienti di questo tipo si può addirittura assistere ad una regressione completa della malattia.

Nella maggior parte dei soggetti affetti da ittiosi volgare, il volto, i palmi delle mani , le piante dei piedi e le pieghe di ginocchia , ascelle e inguine non sono intaccate. Nonostante ciò, in alcuni casi, fronte, guance e palmi assumono una consistenza diversa da quella normale, presentando un ispessimento anomalo.

In genere, un quadro sintomatologico più chiaro si diagnostica intorno al primo anno di vita. Le squame che caratterizzano l'ittiosi volgare sono in genere sottili e di media grandezza e si manifestano in particolare a livello di arti e dorso.

Inizialmente, le prime manifestazioni potrebbero essere scambiate per pelle secca, man mano che il bambino cresce, tuttavia, si assiste alla comparsa delle squame.

I sintomi dell'ittiosi volgare non sono visibili fin dalla nascita, ma iniziano a manifestarsi dopo alcuni mesi e a divenire maggiormente evidenti dopo uno o più anni.

Trattamento

Come si cura l'ittiosi volgare?

Purtroppo, anche per questo tipo d'ittiosi - viste le cause di origine genetica - non vi sono ancora cure specifiche in grado di guarire definitivamente la patologia.

Tuttavia, esistono trattamenti (solitamente topici) in grado di alleggerirne sintomi e manifestazioni.

Previa indicazione medica, può risultare utile l'applicazione topica di sostanze emollienti e di sostanze cheratolitiche, ossia di sostanze che favoriscano la desquamazione, di conseguenza il rinnovo cellulare. Fra i principi attivi che si possono rivelare utili in questo senso ritroviamo l'acido salicilico, un ben noto agente cheratolitico contenuto in diversi farmaci per uso cutaneo impiegati nel trattamento di diverse problematiche e patologie della cute, fra cui alcune forme di ittiosi nei pazienti adulti.

Vaselina, glicole propilenico, lanolina rappresentano, invece, le sostanze emollienti maggiormente utilizzate nelle preparazioni ad uso topico indicate per l'impiego su pelli con ittiosi.

L'utilizzo di prodotti emollienti deve essere frequente e costante per garantire l'ottenimento dell'effetto desiderato. Ad ogni modo, lo specialista fornirà al paziente tutte le indicazioni del caso.

In casi particolarmente gravi, il medico può decidere di ricorrere all'uso di retinoidi per via sistemica.

NOTA BENE Sarà lo specialista a stabilire se e quali eventuali farmaci contro l'ittiosi volgare utilizzare, in quali dosi e per quanto tempo. Si raccomanda pertanto, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni da esso fornite e di non assumere medicinali contro l'ittiosi volgare di propria iniziativa, ma solo se prescritti dallo stesso medico.

