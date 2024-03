Ittiosi arlecchino: cos’è? Sintomi e cause

In passato , era molto raro che i bambini affetti sopravvivessero al periodo neonatale soprattutto per la disidratazione e la suscettibilità a sviluppare infezioni potenzialmente letali nelle prime settimane di vita. Tuttavia, con il supporto medico intensivo e il miglioramento delle cure , i bambini affetti da questo disturbo hanno ora maggiori possibilità di vivere fino all'infanzia e alla prima età adulta .

Cause

Quali sono le cause dell’ittiosi arlecchino?

L'aberrazione genetica alla base dell'ittiosi arlecchino è una mutazione nel gene trasportatore dei lipidi ABCA12 sul cromosoma 2.

Il gene ABCA12 fornisce le istruzioni per produrre una proteina essenziale per il normale sviluppo delle cellule della pelle. Questa proteina svolge un ruolo importante nel trasporto dei grassi (lipidi) e degli enzimi nello strato più esterno della pelle (l'epidermide). Alcune varianti del gene ABCA12 impediscono alla cellula di produrre la proteina ABCA12; altre portano alla produzione di una versione anormalmente piccola della proteina che non può trasportare adeguatamente i lipidi.

Una perdita della proteina funzionale ABCA12 interrompe il normale sviluppo dell'epidermide prima e dopo la nascita, provocando gravi anomalie cutanee caratteristiche dell'ittiosi arlecchino.

Come si trasmette l’ittiosi arlecchino?

L'ittiosi arlecchino è la forma più grave di ittiosi congenita autosomica recessiva, il che significa che entrambe le copie del gene in ciascuna cellula presentano varianti. I genitori di un individuo con una condizione autosomica recessiva portano ciascuno una copia del gene alterato, ma in genere non mostrano segni e sintomi della condizione.

Cosa provoca l’ittiosi arlecchino?

La pelle normalmente forma una barriera protettiva tra il corpo e l'ambiente circostante. Le anomalie cutanee associate all'ittiosi arlecchino interrompono questa barriera, rendendo difficile per i bambini affetti controllare la perdita di acqua, regolare la temperatura corporea e combattere le infezioni. I neonati affetti da ittiosi arlecchino spesso sperimentano un'eccessiva perdita di liquidi (disidratazione) e sviluppano infezioni potenzialmente letali nelle prime settimane di vita.