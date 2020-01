Isoniazide: Cos'è, Come e Quando si Assume

Generalità

L'isoniazide è un principio attivo impiegato nel trattamento della tubercolosi, generalmente, in associazione ad altri principi attivi, quali ad esempio rifampicina ed etambutolo.

Shutterstock Isoniazide - Struttura Chimica

Il principio attivo può essere somministrato per via orale o per via parenterale e i medicinali che lo contengono sono dispensabili in farmacia dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR). Tuttavia, dal momento che sono classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Esempi di Medicinali contenenti Isoniazide

Nicozid®

Rifater® (in associazione a rifampicina e pirazinamide)

Rifinah® (in associazione a rifampicina)

Nota: anche se l'isoniazide viene utilizzata in terapia di associazione, in questo articolo si parlerà di avvertenze, precauzioni, interazioni, effetti indesiderati, uso in gravidanza e allattamento e controindicazioni della sola isoniazide e non dell'isoniazide somministrata in associazione ad altri principi attivi.