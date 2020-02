Che cos'è

L'ipoclorito di sodio è un principio attivo ad azione disinfettante che - opportunamente diluito - rientra nella composizione di farmaci da banco per uso topico, destinati alla disinfezione della cute lesa. Più precisamente, all'interno di tali prodotti, il sodio ipoclorito si trova in concentrazioni molto basse, generalmente dello 0,05%. La dispensazione di simili prodotti non richiede alcun tipo di ricetta medica, poiché sono inquadrati come farmaci da banco.

Esistono poi soluzioni di ipoclorito di sodio più concentrate (pronte all'uso o che necessitano di una preventiva diluizione prima di poter essere utilizzate), che possono essere impiegate per la disinfezione di cute integra, per la disinfezione di frutta e verdura o per la disinfezione di oggetti utilizzati da neonati e bambini (tettarelle, succhiotti, stoviglie, ecc.). Queste soluzioni, tuttavia, non sono farmaci, bensì presidi medici chirurgici.

Lo sapevi che... L'ipoclorito di sodio è il principale componente della candeggina (o varechina), il noto prodotto impiegato per sbiancare e smacchiare capi d'abbigliamento (non colorati) e per detergere e disinfettare pavimenti e superfici.

L'ipoclorito di sodio trova applicazione anche nella disinfezione delle acque (ad esempio, viene utilizzato nelle acque delle piscine).

L'ipoclorito di sodio non può essere utilizzato puro, poiché troppo pericoloso, dal momento che è caustico e altamente irritante. Per tale ragione, viene sempre opportunamente diluito, fino a ottenere concentrazioni più o meno basse, in funzione dell'uso cui è destinato.

In quest'articolo si tratterà dell'ipoclorito di sodio impiegato come disinfettante per uso topico. Pertanto, si farà riferimento alle soluzioni diluite in concentrazioni dello 0,05%.

Esempio di Specialità Medicinali contenente Ipoclorito di Sodio