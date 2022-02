Ipermenorrea: Cos’è, Cause Ciclo Abbondante e Cosa Fare

Generalità L'ipermenorrea è una condizione caratterizzata da mestruazioni eccessivamente abbondanti e prolungate. Shutterstock Il ciclo mestruale abbondante riconosce varie cause: in qualche caso, la condizione è occasionale e non ha significato clinico; altre volte, un flusso con tali caratteristiche ricorre frequentemente. Quest'ultima evenienza rende necessario approfondire i motivi di questo fenomeno. La diagnosi di ipermenorrea prevede, di solito, la misurazione dei livelli ormonali nel sangue e l'esecuzione di un'ecografia pelvica. Tra le possibili cause rientrano alcune disfunzioni endocrine, patologie dell'utero e delle ovaie, assunzione massiccia di farmaci e malattie sistemiche che possono debilitare l'organismo e provocare uno squilibrio. Se valutato come necessario dal proprio ginecologo, il trattamento del ciclo mestruale abbondante è rivolto ai fattori scatenanti.

Cos’è Ipermenorrea: Cos'è? L'ipermenorrea è definita come mestruazioni anormalmente copiose in termini di quantità e durata. Normalmente, la perdita ematica è pari a 28-80 ml. Quando le mestruazioni sono abbondanti, invece, il flusso risulta superiore a 80 ml. Nota: nonostante possa essere motivo di preoccupazione, la maggior parte delle donne non sperimenta una perdita di sangue abbastanza grave da essere definita ipermenorrea. Il ciclo mestruale abbondante si può verificare con: Ritmo regolare (mediamente ogni 28 giorni);

(mediamente ogni 28 giorni); Allungamento del periodo intermestruale (oligomenorrea), quindi con flussi distanziati e ritmo superiore a 36 giorni. L'ipermenorrea rappresenta il fenomeno contrario all'ipomenorrea (flusso mestruale scarso) e, dal punto di vista clinico, viene definita quando si ripete in successione, per diversi mesi. Nota: differenza tra Ciclo Mestruale e Mestruazioni Nel linguaggio comune, il termine "ciclo mestruale" viene spesso utilizzato per indicare le mestruazioni, cioè la perdita di sangue che occorre ogni mese e dura in media dai 3 ai 7 giorni. In realtà, il ciclo mestruale coincide con l'intervallo di tempo che intercorre tra una mestruazione e la successiva. Per CICLO MESTRUALE si intende il delicato concatenarsi di eventi fisiologici, il cui scopo consiste nella maturazione della cellula uovo (gamete femminile) e la preparazione di un "ambiente" adatto al suo eventuale impianto. Questi processi predispongono, dunque, all'inizio di un'eventuale gravidanza, nel caso in cui si verificasse la fecondazione dell'ovocita da parte di uno spermatozoo di origine maschile. Il ciclo mestruale ricorre ad intervalli regolari, mediamente ogni 28 giorni, cioè dal 1° giorno di una mestruazione al giorno precedente l'inizio del flusso successivo. Tuttavia, va considerata normale una certa variabilità individuale. Le MESTRUAZIONI consistono nello sfaldamento della mucosa che riveste la parete interna dell'utero (endometrio), accompagnato da una variabile perdita di sangue attraverso la vagina. Questo fenomeno si rinnova ciclicamente ogni mese e dura, in media, dai 3 ai 7 giorni. Le mestruazioni si presentano, dunque, con una regolare periodicità e con caratteristiche di durata e quantità abbastanza costanti.

Sintomi e Complicazioni L'ipermenorrea si manifesta con un flusso mestruale abbondante. Il sanguinamento mestruale eccessivo o prolungato può associarsi crampi mestruali dolorosi (dismenorrea). Ipermenorrea: Segni e Sintomi associati Shutterstock Segni e sintomi dell'ipermenorrea possono includere: Uno o più assorbenti esterni o tamponi interni risultato imbibiti, completamente o quasi, ogni ora per diverse ore consecutive

Necessità di utilizzare una doppia protezione sanitaria per controllare il flusso mestruale

Necessità di svegliarsi per cambiare l'assorbente durante la notte

Sanguinamento per più di una settimana

Coaguli di sangue più grandi di un quarto rispetto alla norma

Limitazione delle attività quotidiane a causa del flusso mestruale intenso

Sintomi di anemia, come stanchezza, affaticamento o mancanza di respiro Complicazioni del Ciclo Abbondante Il sanguinamento mestruale eccessivo o prolungato può portare ad altre condizioni mediche, tra cui anemia e dolore intenso. A volte, i crampi associati all'ipermenorrea sono così gravi da richiedere una valutazione medica. Quando Consultare un Medico Sanguinamento vaginale così abbondante da necessitare la sostituzione di almeno un assorbente esterno o un tampone interno all'ora per più di due ore

Sanguinamento nel periodo intramestruale (cioè tra una mestruazione e l'altra) o sanguinamento vaginale irregolare

Qualsiasi sanguinamento vaginale dopo la menopausa

Diagnosi Ipermenorrea occasionale Un ciclo mestruale abbondante può capitare occasionalmente e non dovrebbe allarmare; spesso, alla base del problema, possono esserci stress, stanchezza, ansia e notevoli preoccupazioni. Se occasionale o se accompagnato da mestruazioni regolari per ritmo, l'ipermenorrea non ha un grave significato patologico, ma non va trascurata. Ipermenorrea ricorrente Se il ciclo mestruale abbondante è un fenomeno che si ripresenta più volte, è consigliabile rivolgersi al proprio medico di base o al ginecologo di riferimento per gli opportuni accertamenti diagnostici. In relazione al sospetto clinico, può essere indicata l'esecuzione di dosaggi ormonali, ecografia pelvica ed eventuali altri esami, tra cui pap test e biopsia endometriale. Fra le varie cause che determinano il ripetersi dell'ipermenorrea possono esserci alterazioni della secrezione ormonale da parte dell'ovaio o di altre ghiandole endocrine, che vanno correttamente identificate e trattate. La diagnosi di ipermenorrea può essere stabilita solo dopo aver escluso altri disturbi mestruali, patologie o farmaci come possibili fattori causali o aggravanti di questa condizione. Mestruazioni Abbondanti: quali esami servono? Per valutare le cause responsabili dell'ipermenorrea è necessario annotare con precisione sul calendario mestruale l'inizio di ogni ciclo (ossia il giorno in cui compare il flusso). Il medico potrebbe richiedere alcune analisi del sangue, che prevedano la misurazione dei livelli degli ormoni coinvolti nel ciclo mestruale e valutare altre condizioni, come carenza di ferro (anemia), disturbi della tiroide o anomalie della coagulazione. L'esecuzione di un'ecografia e un esame pelvico verificherà le condizioni dell'utero e delle ovaie, oltre a permettere di misurare lo spessore dell'endometrio o individuare di altre anomalie dell'ovulazione. Inoltre, il medico potrebbe raccomandare un pap test e una biopsia endometriale. Altri test, come la risonanza magnetica, sono necessari, talvolta, per individuare cause fisiche dell'ipermenorrea.