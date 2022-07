"Ciascuno può avere un impatto se riconosce la sua missione. E se non la conosce è perché non ha ancora investito tempo per scoprirsi e accettarsi in maniera vulnerabile e autentica. È un lavoro su se stessi che tutti possono fare, ed è un percorso bellissimo, che permette di trovare il senso profondo dell'esistenza"

Con queste parole Francesca Deane, health & mindset coach certificata all'Institute for Integrative Nutrition di New York, esprime il concetto che le sta più a cuore sulla sua rivoluzione empatica a sostegno delle donne. Attraverso percorsi di coaching e corsi online, Francesca aiuta le donne a ritrovare la propria direzione, ad esprimere il proprio potenziale, a rimettersi al centro, a prendersi cura di loro stesse focalizzandosi sulla salute psico-fisica, sulla crescita personale e professionale.

Francesca è motivational speaker e founder di Healthy Busy Life: piattaforma per il benessere e la crescita personale che ha aiutato centinaia di donne italiane in tutto il mondo ad agire per individuare la loro missione grazie a percorsi guidati di comprensione profonda, accettazione dei limiti, individuazione di desideri e valori, necessari a sbloccare quell'energia interiore che innesca cambiamenti positivi negli ambiti delle abitudini, del mindset e delle relazioni.

La missione di Francesca Deane ruota intorno alle donne e vuole portare avanti un movimento di cambiamento profondo e radicale basato su 3 valori principali: responsabilità, empatia e rispetto.

"La tua felicità e la tua realizzazione sono una tua responsabilità.. Se continuiamo a lamentarci che la società non ci supporta e sentirci vittime del sistema senza fare nulla per cambiare la situazione, siamo anche noi parte del problema. Pensiamo di non poter fare la differenza, quando invece ogni nostra azione può avere un riverbero incredibile. Nulla cambierà se non sarai tu a cambiare. Tu sei parte del cambiamento che è, prima di tutto, una tua responsabilità."

"Credo nel potere dell'empatia. Siamo in questo mondo per condividere un'esperienza di vita e di umanità potenzialmente bellissima, ma che siamo spesso noi stessi a rovinare. Il cambiamento che desidero vedere, e che con il mio lavoro spero di riuscire a propagare, è che ci sia accettazione delle individualità, ascolto dei bisogni di tutti, che ognuno possa investire nella propria crescita ed evoluzione e che tutti possiamo, con empatia, essere promotori della crescita dell'altro. Possiamo essere il motore di un circolo virtuoso di crescita, di abbondanza, di libertà e di connessione e, noi donne, più di chiunque altro, abbiamo il potere di portare avanti questo cambiamento".

"Se continuiamo a giudicare gli altri, a sminuire o denigrare opinioni diverse dalle nostre, come possiamo pensare che gli altri mostrino apertura nei nostri confronti? E come possiamo pensare di sentirci libere di essere noi stesse? Ciascuno vede il mondo da una prospettiva limitata, dal filtro delle credenze, ma accettare altri punti di vista ci arricchisce come esseri umani."

"Desidero che ogni donna possa scegliere se essere madre o meno ed avere una carriera di successo se lo desidera, che possa prendersi tempo per se stessa e la sua crescita personale senza sensi di colpa e giudizi, che possa essere realizzata e rispettata. Potremmo tutti essere molto più felici se ci sentissimo liberi di esprimerci in un modo che sia inclusivo, pacifico, collaborativo e costruttivo. Sii tu il cambiamento che desideri vedere. Se non vuoi essere giudicata, smetti di giudicare; se vuoi comprensione, apri la mente e comprendi a tua volta; vuoi inclusione, sii tu inclusiva; se vuoi rispetto, rispetta l'altro e le opinioni diverse dalle tue; se vuoi essere accettata per ciò che sei, accetta te stessa e l'individualità dell'altro."

Ascolta al link di seguito il podcast:

https://open.spotify.com/episode/2ldfWTzKbrYw4yoAyPlkfJ?si=JHZb1yMpTn-KtSlqRfe7IQ

Francesca Deane

Italiana basata a New York, è health & mindset coach certificata all'Institute for Integrative Nutrition di New York, motivational speaker e founder di Healthy Busy Life: piattaforma per il benessere e la crescita personale che, attraverso percorsi di coaching e corsi online, aiuta le donne a ritrovare la propria direzione ed esprimere il proprio potenziale. Laureata con lode in Business

Administration a La Sapienza, comincia a lavorare a Roma in consulenza per PwC e poi a Londra in finance per Live Nation Entertainment.

Nel 2018 si trasferisce a New York con il marito e due bambini piccoli e costruisce da zero il suo business online, che oggi conta centinaia di clienti in Italia e in numerosi Paesi del mondo. Unendo la sua passione per il benessere e la salute, il desiderio di supportare le donne in un percorso di empowering e facendo leva sul suo background corporate, oggi Francesca aiuta molte donne ad avviare la loro transizione con una approccio multidisciplinare che incorpora strumenti di nutrizione, neuroscienze, scienze comportamentali, psicologia positiva, produttività e mindset per ripristinare un equilibrio psico fisico prima, lavorando su stile di vita abitudini, per poi costruire la crescita ed il progresso desiderato nella vita personale e professionale. I suoi corsi di gruppo online includono: "Food, Habits & Mind", "Habits & Mind Evolution Academy", "Productivity Evolution" e "7-Day Reboot" oltre ai Percorsi Individuali e percorsi Business.