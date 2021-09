Come lavare i period pants? Non servono particolari attenzioni: l' intimo per il ciclo può infatti essere lavato a mano o in lavatrice seguendo le temperature riportate sull' etichetta .

Il grado di assorbenza dipende dai modelli ma in linea di massima uno slip assorbente può essere indossato anche per 4 ore o più e, lavato accuratamente, può mantenere la sua capacità assorbente per circa due anni.

In apparenza gli slip per il ciclo , o period pants, sono del tutto simili a quelli normali ma la caratteristica che li differenzia è la presenza di tre starti assorbenti e traspiranti: lo strato centrale ha la funzione di assorbire il flusso mestruale , mentre quello a contatto con la pelle e quello più esterno possono essere in cotone o lycra, a seconda del modello.

Insieme alle coppette mestruali , l' intimo per il ciclo ha rappresentato in questi ultimi anni una vera e propria svolta, anche in termini di sostenibilità.

I contro? L'aspetto da tenere in considerazione è sicuramente l'investimento iniziale . È infatti necessario disporre di 2 o 3 slip per ogni giorno del ciclo per poter contare su un cambio adeguato. In alternativa, è possibile alternare gli slip per il ciclo ai normali assorbenti o alla coppetta mestruale.

Non solo: utilizzare la lingerie per il ciclo può anche essere un'ottima soluzione per evitare le irritazioni spesso create dai normali assorbenti a contatto con la pelle.

Gli slip assorbenti, infatti, sono comodissimi da indossare e grazie alla speciale tecnologia inodore e assorbente sono in grado di raccogliere il flusso mestruale, trattenendolo e dando così una sensazione di asciutto per diverse ore. Al di là del singolo modello, basta scegliere gli slip per il ciclo in base al proprio flusso mestrual e poiché, come nel caso dei normali tamponi, esistono diversi livelli di assorbenza.

Come abbiamo detto, l'intimo per il ciclo ha numerosi vantaggi . E non solo in termini di sostenibilità.

Tra gli slip per il ciclo più apprezzati su Amazon ci sono quelli di NoBlood . Realizzati in tessuto organico, morbido e delicato, sono caratterizzati da tre strati: il primo drena il flusso verso la parte assorbente e si asciuga immediatamente per evitare le sensazioni di umido, il secondo, in materiale antibatterico e anti odore, permette di assorbire il flusso e di trattenerlo per tutto il giorno o durante la notte, mentre l'ultimo è una membrana sottile, impermeabile e traspirante, con tecnologia anti-perdite fino a 10/12 ore. Comodi da indossare, gli slip di NoBlood sono disponibili in diverse taglie e riutilizzabili fino a 5 anni.

Per trovare l'intimo per il ciclo più adatto alle proprie esigenze può essere utile affidarsi alle recensioni online.

NoBlood Mutande Assorbenti Mestruali

Chi cerca un modello esteticamente più accattivante, può puntare anche su questi slip, sempre di NoBlood. Pensati per assorbire fino a 40 ml di liquido, che equivalgono a 4 assorbenti, sono adatti a tutti i periodi del ciclo e garantiscono fino a 6 ore di efficacia assorbente. Ultrasottili e disponibili in diverse taglie, le mutandie di NoBlood si risciacquano prima con acqua fredda e poi si lavano a mano o in lavatrice con programma a freddo senza candeggina o ammorbidente.

Anntry Mutande per Periodo Mestruale

Anche le mutandine mestruali di Anntry sono caratterizzate da tre strati: quello a contatto con la pelle è morbido e delicato, il secondo è resistente alle perdite, impermeabile e con funzione antibatterica, mentre lo strato esterno è realizzato in cotone naturale. Ideali anche nel post partum, questi slip traspiranti sono venduti in confezione da 5 e sono disponibili in diverse taglie oltre che in diversi colori anche per le più giovani. In base alle recensioni di Amazon le mutandine di Anntry sono considerate comode e confortevoli da indossare ma anche efficaci per assorbire il flusso mestruale.

COOL PERIOD Mutandine mestruali assorbenti

COOL PERIOD è invece una marca francese di mutandine mestruali caratterizzate da una tecnologia a 4 strati pensata per garantire la massima assorbenza: uno strato è infatti morbido e traspirante, uno sottile ma ultra ssorbente, uno impermeabile e stagno e infine l'ultimo, quello più interno, è realizzato in tessuto delicato sulla pelle. La gamma di slip Cool Period è disponibile in tre diversi livelli di assorbenza per soddisfare tutti i tipi di flusso e garantisce una buona tenuta fino a 10 ore.

Nightaste Mutandine Periodo Mestruale

Infine, sono state apprezzate su Amazon anche le mutandine per il ciclo di Nightaste. Con una banda interna molto larga, pensata per prevenire le perdite laterali, sono caratterizzate da un rivestimento in fibra di cellulosa rigenerata e garantiscono un'ottima resistenza oltre che una buona proprietà antibatterica. Anche gli slip di Nightaste possono essere lavati in modo semplice sia a mano che in lavatrice, meglio se utilizzando il sacchetto della biancheria. Il modello è disponibile in diverse taglie e in diversi colori.

