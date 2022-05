Intestino Pigro: Sintomi, Cure e Rimedi

Fortunatamente, nella maggioranza dei casi, si tratta di un problema di lieve entità che può essere risolto mediante l'adozione di piccoli accorgimenti e modifiche del proprio stile di vita. In alcuni casi, tuttavia, l'intestino pigro potrebbe essere connesso anche a malattie di base non ancora diagnosticate.

Nonostante ciò, generalmente, l'intestino pigro non è considerato una patologia, ma una condizione che si può manifestare in forma occasionale (cioè si presenta solo in determinate occasioni, come può avvenire, ad esempio, durante viaggi o vacanze), in forma acuta (come può accadere, ad esempio, in seguito all'assunzione di alcuni farmaci o in seguito ad interventi chirurgici), oppure in forma cronica (quando la condizione si protrae nel tempo).

In alcuni casi, la condizione d'intestino pigro si manifesta in seguito a cause fisiologiche , come l'inesorabile avanzare dell'età, oppure durante la gravidanza. A causa dell' invecchiamento , infatti - entro certi limiti - un rallentamento della motilità intestinale e la comparsa di intestino pigro sono da considerarsi fenomeni normali. Discorso analogo per quanto riguarda la gravidanza, durante la quale il corpo della donna subisce numerose modifiche, sia a livello ormonale sia a livello fisico, che possono favorire la diminuzione della motilità intestinale dando origine al problema dell'intestino pigro.

Nel caso in cui l'intestino pigro rappresenti la conseguenza di una patologia intestinale, è possibile vi sia la presenza di altri sintomi caratteristici della malattia in questione.

I sintomi tipici che si manifestano come conseguenza delle suddette condizioni consistono in:

Come accennato, l'intestino pigro è una condizione nella quale si assiste ad un rallentamento del transito e della motilità intestinali con conseguente irregolarità e/o difficoltà nell'evacuazione. A causa di questo rallentamento del transito intestinale, le feci possono rimanere nel tratto enterico per lunghi periodi, disidratandosi e indurendosi . Tali fenomeni rendono ancor più difficile l'espulsione del contenuto intestinale.

Al contrario, se la condizione d'intestino pigro si manifesta in maniera improvvisa senza cause apparenti (niente stress, alimentazione corretta , buon livello di attività fisica ) e/o se si associa a sintomi insoliti - come astenia , febbre , dolore addominale molto intenso, presenza di sangue nelle feci , ecc. - è importante rivolgersi subito al medico al fine di individuare l'eventuale presenza di patologie non ancora identificate. In simili situazioni, perciò, l'intestino pigro potrebbe rappresentare il sintomo di una malattia che interessa il tratto enterico.

In seguito a situazioni di stress, oppure in presenza di uno stile di vita sregolato, la condizione di intestino pigro è molto comune e può essere risolta mediante semplici accorgimenti comportamentali. Ferma restando l'importanza della visita medica, se il disturbo si risolve in breve tempo, semplicemente prestando attenzione a dieta e abitudini personali, non dovrebbe preoccupare.

Diagnosi

La diagnosi d'intestino pigro non sempre è facile. Difatti, come ribadito più volte nel corso dell'articolo, questa condizione si caratterizza per un rallentamento della motilità intestinale e per la conseguente riduzione del numero di evacuazioni. Tuttavia, la frequenza di evacuazione è un fattore piuttosto soggettivo, poiché ciascun individuo può avere una propria regolarità intestinale. Ad esempio, per alcune persone, un'evacuazione ogni 2-3 giorni può considerarsi normale, a patto che non sia dolorosa e che non vi sia la presenza di altri sintomi.

Quando, invece, il paziente si rivolge al medico poiché lamenta un'irregolarità nelle evacuazioni accompagnata dai sintomi sopra descritti, allora è possibile fare una diagnosi di intestino pigro.

Analisi ed Esami Diagnostici

Se il paziente lamenta una condizione d'intestino pigro cronica che non si risolve in nessun modo, oppure se lamenta una sintomatologia diversa da quella d'intestino pigro, cui si associa comunque un'irregolarità o addirittura un'incapacità di evacuare, potrebbe essere necessario svolgere analisi ed esami più approfonditi allo scopo di individuare la causa esatta che ha portato alla comparsa del disturbo. A questo proposito, il medico può consigliare al paziente di eseguire una visita medica specialistica presso un gastroenterologo e/o un proctologo, così come può prescrivere l'esecuzione di analisi del sangue ed esami diagnostici, quali, ad esempio, la colonscopia, la radiografia addominale, il clisma opaco, o la valutazione del tempo di transito intestinale effettuata tramite l'esecuzione di esami radiografici con l'ausilio di appositi marker radiopachi che devono essere preventivamente ingeriti dal paziente.

Solitamente, queste indagini approfondite vengono effettuate quando la condizione di intestino pigro si protrae per lunghi periodi, non si risolve con una dieta equilibrata ed è accompagnata da sintomi insoliti che possono far presumere vi sia la presenza di una causa patologica di base.