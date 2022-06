Intelligenza Emotiva: cos'è? A cosa serve e caratteristiche

Le trasformazioni subite dal concetto di intelligenza emotiva nel corso degli anni, hanno portato alla creazione da parte di psicologi e studiosi del settore di differenti modelli teorici di IE, corrispondenti a definizioni e caratteristiche altrettanto differenti. Nel corso dell'articolo si prenderanno in considerazione i modelli proposti dapprima da Salovey e Mayer e poi da Goleman, mettendone in evidenza caratteristiche e peculiarità.

In seguito alla pubblicazione del libro di Goleman, il concetto d'intelligenza emotiva ha preso forma ed è diventato oggetto di studio sia in ambito psicologico che nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Come si vedrà nel corso dell'articolo, infatti, secondo la concezione di Goleman, l'intelligenza emotiva è un aspetto fondamentale per il successo nel campo del business e della leadership.

In verità, la definizione d'intelligenza emotiva ha subito diverse modifiche nel corso degli anni e il suo significato può assumere sfumature differenti in funzione del tipo di concezione che si ha di questa capacità di identificare e gestire le emozioni proprie ed altrui.

Secondo Goleman, a ciascuna delle suddette caratteristiche appartengono diverse competenze emotive , intese come le abilità pratiche dell'individuo necessarie all'instaurazione di relazioni positive con gli altri. Tali competenze, tuttavia, non sono innate, ma possono essere apprese, sviluppate e migliorate al fine di raggiungere prestazioni lavorative e di leadership importanti. Secondo Goleman, ciascun individuo è dotato di un'intelligenza emotiva "generale" fin dalla nascita e il grado di tale intelligenza determina la probabilità - più o meno elevata - di apprendere e sfruttare, in un secondo momento, le competenze emotive di cui sopra.

Il grado di intelligenza emotiva secondo il modello di Salovey e Mayer viene misurato mediante il test di intelligenza emotiva Mayer-Salovey-Caruso (anche noto con l'acronimo di MSEIT ). Senza entrare nei dettagli, ci limiteremo a dire che tale test mette alla prova l'individuo sulle abilità sopra citate che caratterizzano l'intelligenza emotiva. A differenza dei classici test del QI (quoziente intellettivo), nel MSEIT non ci sono risposte obiettivamente corrette ; questa caratteristica, peraltro, ha largamente contribuito a mettere in discussione l'affidabilità dello stesso test.

La concezione d'intelligenza emotiva inizialmente elaborata dagli psicologi Salovey e Mayer la definiva come la capacità di percepire, integrare e regolare le emozioni per facilitare il pensiero e promuovere la crescita personale .

Come accennato, la concezione di intelligenza emotiva non è univoca, ma sono diversi i modelli teorici proposti che ne descrivono significato e caratteristiche. Di seguito, sono riportati due dei principali modelli d'intelligenza emotiva attualmente esistenti: quello di Salovey e Mayer e quello di Goleman.

Discorso analogo per un altro studio condotto nel 2012 che ha analizzato la relazione esistente fra l'intelligenza emotiva, l'autostima e la dipendenza da marijuana: i soggetti affetti da questa dipendenza hanno ottenuto punteggi eccezionalmente bassi nei test per la valutazione sia dell'autostima che dell'intelligenza emotiva.

Indipendentemente dal tipo di modello adottato per descriverne tratti e caratteristiche, la presenza di un elevato grado d'intelligenza emotiva - intesa come la capacità di percepire, riconoscere e gestire correttamente le proprie ed altrui emozioni - dovrebbe apportare, teoricamente, effetti benefici in tutti gli aspetti della vita quotidiana dell'individuo.

Critiche

Contestazioni fatte all'Intelligenza Emotiva

Le critiche mosse nei confronti del concetto d'intelligenza emotiva sono molte. Di seguito ne verranno riportate solo alcune.

Misurazione dell'Intelligenza Emotiva

Una delle principali critiche avanzata nei confronti dell'intelligenza emotiva riguarda l'incapacità di misurarla in maniera oggettiva. Sebbene siano disponibili test per la sua misurazione sia secondo il modello di Salovey e Mayer, sia secondo il modello di Goleman, in molti dubitano della loro attendibilità, poiché non esattamente obiettivi dal momento che non sono previste risposte obiettivamente corrette o sbagliate.

Tra il Dire e il Fare

Restando nell'ambito dei metodi impiegati per la misurazione dell'intelligenza emotiva e ai dubbi sull'attendibilità dei test utilizzati per determinarne il grado, emerge una nuova critica, ossia che non sempre ciò che da essi emerge è veritiero.

Difatti, il fatto che dall'esecuzione dei suddetti test emerga che una persona sappia come gestire le emozioni e come comportarsi di conseguenza in una determinata situazione, anche critica, non significa necessariamente che quella persona reagisca in quel modo (emerso dal test) quando quella determinata situazione si presenta.

Utilità dell'Intelligenza Emotiva

Un'altra critica - mossa soprattutto nei confronti dell'interpretazione di Goleman - riguarda la reale utilità di possedere un'elevata intelligenza emotiva in campo lavorativo. Secondo Goleman, infatti, un'alta intelligenza emotiva aumenta la probabilità di successo lavorativo, soprattutto a livello dirigenziale. Le critiche mosse a questo proposito affermano che una maggior capacità di riconoscimento e individuazione delle emozioni proprie ed altrui non sempre porta al successo, ma anzi può mettere in difficoltà il leader che deve prendere decisioni importanti. Gli studi condotti in merito, non smentiscono ma nemmeno confermano questa critica. Difatti, dagli studi finora pubblicati a riguardo è emerso che in alcune situazioni un'alta intelligenza emotiva è d'aiuto nel raggiungimento del successo lavorativo, in altre è neutra e in altre ancora può essere controproducente. Questo perché, la capacità di successo non dipende solo dal grado di intelligenza emotiva, ma anche dal QI (quoziente intellettivo), dalla personalità dell'individuo e dal ruolo lavorativo che esso ricopre.

Strumento per Raggiungere Obiettivi o Arma di Manipolazione?

Riportiamo, infine, un'ultima critica riguardante il fatto che l'intelligenza emotiva viene considerata da quasi tutti come una caratteristica desiderabile.

In questo senso, è stata avanzata l'idea che non sempre la capacità di gestire le emozioni altrui per raggiungere determinati obiettivi può essere considerato come un aspetto positivo, poiché tale capacità potrebbe essere utilizzata in maniera impropria come "arma" per manipolare il pensiero e l'azione degli altri a proprio favore.